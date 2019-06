GAUSSIN : annonce une nouvelle commande ferme de 70 ATM® FULL ELEC par son distributeur BLYYD

Cette nouvelle commande survient après deux autres commandes de véhicules ATM par Blyyd : une première pour 8 véhicules en mai 2017 et une deuxième pour 24 véhicules en novembre 2017. La première a été entièrement livrée et la deuxième livrée par étapes, la dernière livraison étant prévue d'ici fin septembre 2019. Ces premiers ATM équipent notamment des sites de Carrefour Supply Chain et de Kuehne Nagel.

GAUSSIN finaliste du Dubaï World Challenge

Le Groupe GAUSSIN est nominé par la Road Transport Authority (RTA), l'Autorité du transport routier de Dubaï, en tant que finaliste du Dubai World Challenge for Self-DrivingTransport, un concours mondial pour le transport autonome des personnes. La dernière phase du concours se déroulera au mois de septembre 2019 à Dubaï et le gagnant remportera le 15 octobre le droit exclusif d'opérer à Dubaï ainsi qu'un prix de 3 millions de US dollars. L'exclusivité sur Dubaï rendrait Gaussin incontournable sur la zone et renforcerait considérablement son image dans toute la région.

Prochains rendez-vous

Assemblé Générale des actionnaires le 28 juin 2019

Comptes consolidés 1er semestre 2019 le 3 septembre

JDL Journées du levage du 25 au 27 septembre

Dubaï World Challenge du 15 au 16 octobre

Interairport Munich du 9 au 12 octobre

SIA Belfort du 13 au 14 novembre

A propos de GAUSSIN

GAUSSIN MANUGISTIQUE® est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN Manugistique bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des

