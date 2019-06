GAUSSIN : contrat-cadre avec UPS pour la fourniture de véhicules électriques dédiés aux centres logistiques 1ère commande de UPS au Royaume-Uni d'un ASBM dédié au transport de container swap body

Le groupe américain UPS est le premier transporteur de colis au monde. Il gère ainsi 1.800 centres logistiques dans 220 pays. Avec 123.000 véhicules exploités, dont plus de 10.000 en énergie alternative (gaz, hybride, et électrique), UPS possède une des plus grandes flottes privées dans le monde. Une flotte qui a déjà parcouru plus de 1,6 milliard de kilomètres. L'objectif d'UPS est

d'attendre un seuil de 25% de ses transports routiers utilisant des véhicules à énergies propres, soit plus de 30.000 véhicules à l'horizon 2020.

L'ASBM®, un concentré du savoir-faire Gaussin dédié aux opérations intensives

L'ASBM® Automotive swap body Mover « Multi-shifter » permet le chargement, déchargement et transport de caisses mobiles de toutes dimensions et, en option, de remorques ou semi-remorques dans des enceintes privées. Le véhicule a une autonomie 24h/24 grâce à un temps de changement de la batterie inférieur à 3 minutes.

L'ASBM a été conçu pour augmenter la productivité des opérations et simplifier les opérations de manutention pour les chauffeurs. A noter, qu'il ne nécessite pas de permis pour le conduire.

Véhicule 100% électrique et nécessitant très peu de maintenance, l'ASBM® permet de réduire drastiquement les couts d'exploitation. Sa conception lui confère l'avantage d'une excellente maniabilité tandis que sa motorisation FULL ELEC, avec zéro émission de CO² et de nuisance sonore, lui donne de multiples atouts pour répondre aux exigences environnementales du marché.

A propos de GAUSSIN

GAUSSIN MANUGISTIQUE® est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN Manugistique bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des partenariats stratégiques avec de grands acteurs mondiaux afin d'accélérer sa pénétration commerciale : Siemens Postal, Parcel & Airport Logistics dans le domaine aéroportuaire, Bolloré Ports et ST Engineering dans le domaine portuaire, et Bluebus dans le transport de personnes. GAUSSIN MANUGISTIQUE® est coté sur Euronext Growth à Paris depuis 2010.

Plus d'informations sur www.gaussin.com.

