Héricourt, le 22 mai 2019

GAUSSIN : convocation à l'assemblée générale des actionnaires

GAUSSIN Manugistique (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0010342329) informe ses actionnaires que la société tiendra son assemblée générale le 28 juin 2019. L'avis de convocation a été publié ce jour au BALO et peut être consulté icihttps://www.journal- officiel.gouv.fr/publications/balo/pdf/2019/0522/201905221902273.pdfet sur le site de la société.

Par ailleurs, la société informe ses actionnaires qu'elle n'a pas connaissance d'informations pouvant expliquer la baisse rapide de son cours de bourse depuis une semaine. Le règlement général de l'AMF donne obligation aux sociétés cotées de publier le plus tôt possible toute information significative susceptible d'avoir un impact sur le cours de bourse. GAUSSIN respecte cette obligation et communique au marché toutes les informations concernant son activité et sa situation financière.

A propos de GAUSSIN

GAUSSIN MANUGISTIQUE® est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN Manugistique bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des partenariats stratégiques avec de grands acteurs mondiaux afin d'accélérer sa pénétration commerciale : Siemens Postal, Parcel & Airport Logistics dans le domaine aéroportuaire, Bolloré Ports et ST Engineering dans le domaine portuaire, et Bluebus dans le transport de personnes. GAUSSIN MANUGISTIQUE® est coté sur Euronext Growth à Paris depuis 2010.

