GAUSSIN : décroche un contrat avec Qatar Railways Company

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Gaussin Manugistique annonce la signature d'une licence exclusive et renouvelable de 2 ans avec la société d'Etat Qatar Railways Company (QRC), couvrant la gestion de flotte de véhicules manuels et autonomes au Qatar. Le contrat inclut des droits d'entrée initiaux, d'un montant confidentiel, applicables à une exclusivité couvrant le territoire du Qatar.Qatar Rail est la société nationale du Qatar qui supervise la construction, l'exploitation et la maintenance du réseau ferroviaire intégré du Qatar, d'une valeur de plusieurs milliards de dollars, dont la première ligne (la Ligne Rouge) a déjà été mise en service.Parallèlement à l'octroi de cette licence en faveur de Qatar Rail, Gaussin entreprendra des études sur la simulation de la circulation et la supervision de la flotte de véhicules, pour les premiers et derniers kilomètres du transport autonome et électrique.L'accent sera placé sur des applications dans le secteur semi-privé, tels que le projet de Smart City Lusail, la Coupe du Monde 2022 de la FIFA, le transport entre les stations de métro et les stades, ainsi que l'Université de Doha.