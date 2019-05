GAUSSIN : dévoilera l'APM 75 Tonnes portuaire Autonome 100% électrique au salon TOC EUROPE Le véhicule sans chauffeur, pouvant rouler à 35 km/h, sera présenté à Rotterdam du 18 au 20 juin à Rotterdam

GAUSSIN Manugistique (EURONEXT GROWTH FR0010342329) dévoilera aux professionnels du secteur portuaire et en exclusivité mondiale l'APM 75T, 1er tracteur autonome sans chauffeur et 100% électrique destiné au transport de containers. Le véhicule sera exposé sur le stand GAUSSIN C2 et C10 au salon TOC EUROPE qui se déroule à Rotterdam du 18 au 20 juin 2019.

L'APM est disponible avec les POWERPACK® batterie LFP, LMP®, NMC, LTO et LFP pour couvrir l'ensemble des besoins du marché en termes d'autonomie embarquée, durée de rechargement et température ambiante.

L'APM 75T Autonome, la solution à l'automatisation des ports existants Brown Fields (Ports existants) et Green Fields

Il existe deux typologies de projets et environnements d'automatisation des Ports : les Green Field et Brown Field. Les premiers sont les nouveaux ports pour lesquels le choix d'automatisation est prévu dès la phase d'études et de simulation. Les marchés de ce type sont très limités en dehors du projet Tuas Megaport à Singapour pour lequel la solution Gaussin a été retenue pour le 1er appel d'offre avec l'AGV PERFORMANCE FULL ELEC Ultra Fast Charge.

Les Brown Fields, à savoir les ports existants, représentent la majeure partie du marché mais sont aujourd'hui limités dans le développement de l'automatisation du fait de la nécessité de modifier l'infrastructure, notamment pour la pose des transpondeurs.

70% des terminaux dans le monde fonctionnent avec une combinaison de RTG (grue à portique sur pneus) et de tracteurs portuaires traditionnels (PM). Ils doivent intégrer dans leur flux internes les camions extérieurs (« mixed traffic »)

Gaussin propose avec l'AIV REVOLUTION, l'AGV PERFORMANCE et l'APM 75T Autonomous une gamme complète de solutions flexibles de transport de containers autonomes, sans infrastructure, avec un déploiement rapide en opération et sans perturbation des activités.

Prochains rendez-vous

Salon TOC Rotterdam du 18 au 20 juin 2019 : stand C2, C10 et stand externe à l'entrée du

salon.

A propos de GAUSSIN

GAUSSIN MANUGISTIQUE® est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN Manugistique bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des partenariats stratégiques avec de grands acteurs mondiaux afin d'accélérer sa pénétration commerciale : Siemens Postal, Parcel & Airport Logistics dans le domaine aéroportuaire, Bolloré Ports et ST Engineering dans le domaine portuaire, et Bluebus dans le transport de personnes. GAUSSIN MANUGISTIQUE® est coté sur Euronext Growth à Paris depuis 2010.

Plus d'informations sur www.gaussin.com.