GAUSSIN : dévoilera l'APM 75T 100% électrique Powered by Blue Solutions by Bolloré au salon TOC EUROPE à Rotterdam Première présentation du véhicule qui sera livré à BOLLORE PORTS pour une utilisation sur le port d'Abidjan

L'APM 75T HE, tracteur d'une capacité de 75 tonnes 100% électrique, fruit du co- développement avec les plus grands opérateurs mondiaux

GAUSSIN MANUGISTIQUE® est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un

Bolloré Ports s'attache depuis près de deux décennies à être une force motrice de la transformation logistique et industrielle de l'Afrique. Le partenariat avec Gaussin et le développement de l'APM 75T s'inscrit dans notre volonté permanente d'innovation avec un souci constant de l'empreinte écologique et sociétale de nos initiatives », précise Philippe Labonne, Président de Bolloré Ports.

Cette technologie, tout solide, lui confère en effet à la fois un niveau très élevé de sécurité sans risque d'emballement thermique, mais aussi la capacité de supporter des fortes températures extérieures, jusqu'à 65°c, sans climatisation. Sa composition, exempte de cobalt et de nickel, garantit une indépendance de la technologie vis-à-vis de matériaux de plus en plus critiques sur un plan sociétal et environnemental, un ACV optimisé, et une meilleure recyclabilité.

L'APM 75T HE est un concentré de technologies alliant robustesse, performance et facilité d'utilisation. Sa conduite intuitive lui procure un confort inégalé et une sécurité de très haut niveau grâce notamment à sa cabine FOPS ROPS.

usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN Manugistique bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des partenariats stratégiques avec de grands acteurs mondiaux afin d'accélérer sa pénétration commerciale : Siemens Postal, Parcel & Airport Logistics dans le domaine aéroportuaire, Bolloré Ports et ST Engineering dans le domaine portuaire, et Bluebus dans le transport de personnes. GAUSSIN MANUGISTIQUE® est coté sur Euronext Growth à Paris depuis 2010.

A propos de Blue Solutions

Cotée en Bourse depuis le 30 octobre 2013, Blue Solutions est la société qui regroupe les activités de stockage d'électricité développées par le Groupe Bolloré. En diversifiant son activité historique de producteur de papiers et de films plastiques ultrafins, le Groupe Bolloré est devenu producteur de composants électriques complets pour condensateurs, jusqu'à détenir plus d'un tiers du marché mondial. À partir de cette expertise et après plus de 20 ans de R&D, le Groupe a mis au point des batteries et solutions de stockage d'électricité qui reposent sur une technologie unique, la batterie LMP® (Lithium Métal Polymère). Ces batteries tout solides sont utilisées dans des applications mobiles (autopartage, bus, voitures), mais aussi dans des applications stationnaires (stockage d'électricité pour les entreprises, les collectivités…), développées et commercialisées par d'autres entités du Groupe réunies au sein de Blue Applications, qui connaissent, depuis 2011, un développement rapide sur tous les continents.

Contacts

GAUSSIN

Christophe Gaussin, invest@gaussin.com+33(0)3.84.46.13.45

Ulysse Communication

Nicolas Daniels, ndaniels@ulysse-communication.com

+33(0)6.63.66.59.22

