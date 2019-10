GAUSSIN : et le Paris Saint-Germain signent un partenariat dans la mobilité autonome

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Gaussin et le Paris Saint-Germain ont signé un partenariat stratégique portant sur la fourniture de véhicules autonomes sans chauffeur et 100 % électriques destinés au transport en commun et au transport de marchandises (entre 3,5 et 7,5 tonnes). Cet accord sur le long terme inclut l'équipement de l'ensemble des infrastructures du Club parisien, dont le futur PSG Training center qui ouvrira ses portes en 2022.Selon les termes de l'accord, Gaussin conduira des études de simulation et d'émulation, préalablement à une seconde phase du projet qui consistera à déployer des solutions de mobilité autonomes et électriques pour le transport des personnes - joueurs, employés et visiteurs - ainsi que des marchandises telles que la nourriture et le matériel d'entrainement et d'entretien, sur l'ensemble des sites opérés par le Club parisien.Dans le cadre du partenariat, Gaussin travaillera notamment avec les équipes parisiennes sur le PSG Training Center, le futur centre d'entrainement et de formation du Paris Saint-Germain, avec l'ambition d'en faire la première Smart City sportive.