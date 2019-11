GAUSSIN étend son partenariat avec ST Engineering Land Systems

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Gaussin a annoncé lundi soir la signature d'un accord de distribution exclusif de la gamme de solutions de manutention logistique « Strobo » de ST Engineering Land Systems (STELS) pour la France, la Belgique, la Suisse, la Russie, la Turquie et le Moyen Orient et non exclusif pour le reste de l'Union européenne, excluant l'Italie." Strobo est une gamme de solutions d'automatisation logistique, adaptable et évolutive, destinée aux segments de marchés de la logistique, du e-commerce, des produits de grande consommation, de l'aéronautique, du secteur pharmaceutique et des applications industrielles ", explique Gaussin.En proposant un complément de gamme avec les solutions de véhicules et logiciels " Strobo " à ses clients existants, Gaussin souhaite élargir son portefeuille produits et logiciels à l'" Intralogistique " (Logistique interne) pour le traitement et l'optimisation des flux de réception, de stockage et d'expédition de palettes et de colis avec des solutions permettant de réduire les temps de manutention, les coûts associés et d'améliorer la sécurité.