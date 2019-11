GAUSSIN étend son partenariat avec ST Engineering Land Systems en signant un accord de distribution de leur gamme de produit STROBO

GAUSSIN étend son partenariat avec ST Engineering Land Systems en signant un accord de distribution de leur gamme de produit STROBO

GAUSSIN (EURONEXT GROWTH - FR0010342329) annonce la signature d'un accord de distribution exclusif de la gamme de solutions de manutention logistique « STROBO » de ST Engineering Land Systems (STELS) pour la France, la Belgique, la Suisse, la Russie, la Turquie et le Moyen Orient et non exclusif pour le reste de l'Union européenne, excluant l'Italie.

STROBO est une gamme de solutions d'automatisation logistique, adaptable et évolutive, destinée aux segments de marchés de la logistique, du e-commerce, des produits de grande consommation, de l'aéronautique, du secteur pharmaceutique et des applications industrielles.

Développée par ST Engineering, STROBO s'inscrit dans une volonté croissante de fournir des solutions robustes et économiques grâce à des solutions robotiques innovantes. La gamme est composée de logiciels et de véhicules électriques : transpalettes, gerbeurs, tracteurs de remorquage, chariots élévateurs à fourche et chariots pour allées étroites (VNA), équipement idéal pour les tâches de manutention routinières et répétitives.

Grâce à ses capacités avancées de détection et de reconnaissance des palettes, les solutions STROBO peuvent prélever et déplacer le fret avec une grande précision et s'intègrent très facilement aux environnements existants de production, de logistique et d'entreposage.

Une synergie commerciale entre les produits STROBO et les produits GAUSSIN de la Business Unit « Logistique »

Le groupe GAUSSIN est solidement positionné sur le secteur de la logistique et de la grande distribution avec plus plus de 15 centres logistiques utilisant l'ATM (Automotive Trailer Mover) pour le transport des remorques à l'extérieur des centres logistiques.

En proposant un complément de gamme avec les solutions de véhicules et logiciels STROBO à ses clients existants, GAUSSIN souhaite élargir son portefeuille produits et logiciels à l'« Intralogistique » (Logistique interne) pour le traitement et l'optimisation des flux de réception, de stockage et d'expédition de palettes et de colis avec des solutions permettant de réduire les temps de manutention, les coûts associés et d'améliorer la sécurité.

191104_CP_Gaussin-STROBO_FR.pdf