GAUSSIN lance une augmentation de capital de 1,2 M€ pour soutenir la poursuite de son développement

Lancement d'une augmentation de capital par voie de placement privé et d'utilisation de délégations à personnes dénommées pour un montant de 1.200.000 euros au prix de 0,10 euro par action

Engagements de souscription des membres du Conseil d'administration, dont le Président directeur général, Christophe Gaussin, à hauteur de 30% de l'Offre

GAUSSIN (EURONEXT GROWTH: ALGAU - FR0010342329) annonce aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital, par voie de placement privé réalisé auprès d'un cercle restreint d'investisseurs conformément à l'article L.411-2, 1 du Code monétaire et financier et d'utilisation de délégations réservées au profit de personnes dénommées pour un montant de 1.200.000 euros.

Cette levée de fonds permet d'augmenter les fonds propres de l'entreprise tout en renforçant sa trésorerie.

Modalités de l'offre

Montant brut maximum de l'augmentation de capital : 1.200.000 euros.

Nombre maximum d'actions nouvelles : 12.000.000 actions nouvelles ordinaires de 0,10 euro de valeur nominale chacune.

Prix : le prix d'émission des actions nouvelles est de 0,10 euro par action, fixé sur la base de la moyenne des cours de clôture de l'action de la Société constatés lors des vingt séances de bourse précédant sa fixation qui ressort à 0.1244 euro, soit avec une décote d'environ 19,6% sur cette moyenne.

Cette augmentation de capital a été décidée par le Conseil d'administration dans sa délibération du 14 avril 2020 sur usage des délégations de compétence consenties par l'assemblée générale du 27 février 2020 par ses 3ème, 19ème, 20ème, 23ème, 24ème, 27ème et 28ème résolutions, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires pour procéder au lancement de l'opération et en fixer les modalités et caractéristiques.

Période de souscription : la période de souscription des actions nouvelles sera ouverte du 14 avril 2020 au 30 avril 2020 inclus avec faculté du Conseil d'administration de décider une clôture de la souscription par anticipation.

Livraison des actions nouvelles : les actions nouvelles seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris sur la même ligne de cotation que les actions existantes sous le code FR0010342329, ALGAU.

Cette augmentation de capital sera notamment souscrite à hauteur de 2.500.000 actions indirectement par Monsieur Christophe Gaussin, Président directeur général, à hauteur de 500.000 actions indirectement par Monsieur Martial Perniceni, administrateur de la société, et à hauteur de 500.000 actions directement par M. Volker Berl, administrateur de la société.

Incidences de l'augmentation de capital

Incidence sur la quote-part des capitaux propres

À titre indicatif, l'incidence de l'augmentation de capital sur la quote-part des capitaux propres par action (calculs effectués sur la base des capitaux propres au 31 décembre 2019 et du nombre d'actions composant le capital social de la Société à la date de ce jour (211.369.812) serait la suivante :

quote-part des capitaux propres par action (en euros) : 0,0576 euro

après émission des 12.000.000 actions nouvelles : 0,0599 euro

Incidence sur la participation dans le capital

À titre indicatif, l'incidence de l'augmentation de capital sur la participation dans le capital d'un actionnaire détenant 1 % du capital social de la Société préalablement à l'augmentation de capital (calculs effectués sur la base du nombre d'actions composant le capital social de la Société au 31 décembre 2019 serait après l'émission des 12.000.000 actions nouvelles de 0,946 % du capital.

Cette offre ne donne pas lieu à un prospectus soumis au visa de l'AMF.

Avertissement

L'opération ci-dessus s'effectuera exclusivement dans le cadre d'un placement privé, en conformité avec l'article L.411-2 du Code monétaire et financier et les dispositions réglementaires applicables et par usage de délégations réservées à personnes dénommées. Elle ne constitue pas une offre au public au sens de l'article L.411-1 du Code monétaire et financier. En conséquence, aucun prospectus n'a été ni ne sera publié, ni visé par l'Autorité des marchés financiers.

Des informations détaillées concernant GAUSSIN, notamment sur son activité, ses résultats et ses facteurs de risque ont été présentées dans le communiqué de presse en date du 25 mars 2020 relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019. Ce communiqué ainsi que d'autres informations réglementées et communiqués de presse, sur le site Internet investisseurs de la société (www.gaussin.com).

