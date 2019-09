Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Gaussin a annoncé jeudi soir que l'activité logistique accélère les livraisons au deuxième semestre 2019 avec la montée en cadence de la ligne de production de l'usine d'Héricourt dédiée aux ATM et AGV. Suite à la commande de 70 ATM par le distributeur Blyyd, partenaire de Gaussin depuis 2015 et spécialiste du transport et de la logistique, et à la montée en cadence de la ligne de production de l'usine d'Héricourt, les livraisons d'ATM et d'AGV s'accélèrent trimestre après trimestre, notamment avec les livraisons à venir d'AGV chez Areva/Orano, PSA, Socodei et Manuloc.Pour tenir les cadences, Gaussin a organisé sa ligne de production autour d'une " Business Unit " dédiée intégrant tous les métiers pour garantir la continuité du montage et le suivi des évolutions du produit. " Cette organisation permet de répondre aux appels de livraisons du distributeur et aux demandes clients tout en optimisant les postes de montage ", explique le groupe.En fin de production, chaque véhicule est contrôlé et testé suivant un protocole complet (check list, tests en charges, roulage) et la formation des chauffeurs est assurée par le personnel Gaussin sur chaque site de livraison.Il a été facturé pour cette activité 2,2 millions d'euros au 1er semestre 2019 et 4,7 millions supplémentaires sont envisagés au second semestre 2019, soit un total de 6,9 millions d'euros pour l'exercice en cours.À ce jour, 25 véhicules sont en opération sur 17 sites chez 11 enseignes différentes de la logistique et la grande distribution (Carrefour, Gerflor, Cdiscount, ID Logistique, Leroy-Merlin, …). De plus, 15 véhicules supplémentaires seront livrés avant fin décembre 2019.Pour rappel, la société Gaussin Manugistique est spécialisée dans l'audit des process de manutention et la réalisation de systèmes sur roues pour la mise en place et le transport de charges lourdes, volumineuses ou délicates.