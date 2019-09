GAUSSIN : octroie 8 nouvelles licences à STELS pour le véhicule autonome AGV Performance

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Gaussin Manugistique a annoncé lundi soir l’octroi de 8 licences, dont 4 exclusives et 4 non-exclusives, pour une durée de 3 ans avec Singapore Technologie Engineering Land Systems (STELS), société majoritairement détenue par l’Etat de Singapour, portant sur la fabrication, la promotion, la distribution et la commercialisation de l’AGV Performance Full Elec « Ultra Fast Charge ».??Les quatre licences exclusives sont octroyées pour les territoires de l'Arabie Saoudite, de la Thaïlande, des Émirats Arabes Unis et de la Corée du Sud et les quatre licences non-exclusives pour les territoires de l'Indonésie, du Qatar, des Philippines et d'Oman.?L'objectif immédiat pour STELS est de pouvoir répondre conjointement avec Gaussin aux différents appels d'offres en cours et à venir dans ces territoires.