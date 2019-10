GAUSSIN remporte à Dubaï le Concours mondial du véhicule et du transport autonome avec son nouveau bus autonome et 100% électrique : Catégorie Leader Prix « Best Energy and Environmental Sustainability »

Le véhicule a été présenté aux professionnels du secteur de la mobilité intelligente et en exclusivité mondiale lors du Dubai World Congress for self-driving Transport, congrès mondial du transport autonome qui a eu lieu à Dubaï les 15 et 16 octobre 2019. Sans chauffeur et 100% électrique, « e-AB » est destiné au transport de personnes pour les applications du premier et dernier kilomètre (First Mile/Last Mile) et en milieux privés « off highway ».

GAUSSIN Manugistique (EURONEXT GROWTH - FR0010342329) annonce avoir remporté le Concours mondial du véhicule et du transport autonome dans la Catégorie Leader - Prix « Best Energy and Environmental Sustainability » - dans le cadre du concours organisé par l'Autorité des Transports routiers (RTA) de Dubaï, avec son nouveau bus autonome et 100% électrique « e-AB».

Gaussin remporte le Concours mondial du véhicule et du transport autonome dans la Catégorie Leader - Prix « Best Energy and Environmental Sustainability » doté d'1 M$

Le congrès a réuni plus de 500 exposants, conférenciers et experts mondiaux dans le domaine des technologies de conduite autonome afin d'améliorer et d'accélérer l'adoption de la technologie à l'échelle mondiale et contribuer à la concrétisation de la vision du Cheikh Mohammed bin Rashid al Maktoum, vice-président et premier ministre des Émirats Arabes Unis qui souhaite que « 25% de tous les voyages à Dubaï soient intelligents et sans chauffeur d'ici 2030 ».

L'e-AB, nouveau bus autonome de GAUSSIN 100% électrique dévoilé lors du congrès, a remporté le prix « Best Energy and Environmental Sustainability » du Concours mondial du transport autonome organisé par l'Autorité des Transports routiers (RTA) de Dubaï à cette occasion. L'e-AB a été choisi parmi 5 finalistes représentant l'élite mondiale du véhicule autonome, sélectionnés suite à des centaines de tests contraignants. Le prix remporté par Gaussin s'accompagne d'une dotation d'un million de dollars. Les résultats ont été annoncés par Son Excellence Matar Al Tayer, Président et directeur exécutif de RTA Dubaï.

e-AB », une solution performante et sûre de mobilité des personnes, équipée de batteries innovantes LMP ® de Blue Solutions

Le 1 er bus 100% électrique adapté aux conditions de températures extrêmes

L'e-AB utilise la nouvelle plateforme du Bluebus 6 mètres, 100% électrique « Autonomous Ready » développée par Bluebus, filiale du Groupe Bolloré. Bluebus et Gaussin avaient signé fin décembre (cf. communiqué du 21 décembre 2018) un accord de partenariat pour la conversion du Bluebus 6 mètres en bus autonome sans chauffeur.

L'e-AB est équipé des batteries LMP® (Lithium Métal Polymère) commercialisées et produites par Blue Solutions dans ses usines en France et au Canada. Cette technologie « lithium tout solide » unique au monde lui confère en effet à la fois un niveau très élevé de sécurité sans emballement thermique, mais aussi la capacité de supporter des fortes températures extérieures, jusqu'à 65°C, sans refroidissement. Sa composition, exempte de cobalt, et de nickel, garantit une indépendance de la technologie vis-à-vis d'un matériau de plus en plus critique sur un plan environnemental et sociétal.

L'e-AB embarque 90 kW /h de batteries LMP® et permet le transport de 22 passagers. Le gain de consommation liée à l'absence de système de refroidissement des batteries LMP®, la grande capacité de batteries et sa capacité de passagers transportés, procure à l'e-AB un réel avantage compétitif en termes de coût d'exploitation et notamment de coût du passager au kilomètre. Le véhicule peut assurer la conduite sans chauffeur avec une vitesse allant jusqu'à 50 km/h.

Le système de conduite autonome « AD » Autonomous Driving combine les technologies Gaussin, Akka, BestMile, Geoflex, Iconiction pour l'orchestration de la flotte, la localisation, la gestion des obstacles, les générations des trajectoires, les différents aspects de sécurité et l'infotainment.

Au cours du projet ambitieux porté par Gaussin, AKKA a accompagné Gaussin dans la mise au point du système autonome et dans le pilotage de l'intégration du software au sein du Véhicule Gaussin, le véhicule 100% français et autonome présenté au concours du Dubaï World Congress for Self-Driving Transport.

Le support d'AKKA dans l'intégration du système autonome démontre le savoir-faire du groupe AKKA en matière d'ingénierie et d'intégration de nouvelles innovations dans le but d'apporter des solutions aux constructeurs automobiles qui prennent aujourd'hui en compte les enjeux de la future smart city.

