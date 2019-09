Gaussin : 12 septembre 2019

Suite à la commande de 70 ATM par le distributeur BLYYD, partenaire de GAUSSIN depuis 2015 et spécialiste du transport et de la logistique, et à la montée en cadence de la ligne de production de l'usine d'Héricourt, les livraisons d'ATM et d'AGV s'accélèrent trimestre après trimestre, notamment avec les livraisons à venir d'AGV chez Areva/Orano, PSA, Socodei et Manuloc.

ce jour, 25 véhicules sont en opération sur 17 sites chez 11 enseignes différentes de la logistique et la grande distribution (Carrefour, Gerflor, Cdiscount, ID Logistique, Leroy-Merlin, …). 15 véhicules supplémentaires seront livrés avant fin décembre 2019.

Prochains rendez-vous

Salon JDL à Beaune du 25 au 27 septembre 2019, stand intérieur H235

Salon AIRPORT SHOW à Munich du 8 au 11 octobre 2019

Salon DUBAÏ WORLD SEFT DRIVING CONGRESS le 15 octobre 2019

Salon QIT COMM DOHA du 29 octobre au 1ernovembre 2019

Salon SIA à Belfort les 13 et 14 novembre 2019

Salon Industrie du futur à Mulhouse les 19 et 20 novembre 2019

À propos de GAUSSIN

GAUSSIN MANUGISTIQUE®est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN MANUGISTIQUE®bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des partenariats stratégiques avec de grands acteurs mondiaux afin d'accélérer sa pénétration commerciale : Siemens Postal, Parcel & Airport Logistics dans le domaine aéroportuaire, Bolloré Ports et ST Engineering dans le domaine portuaire, et Bluebus dans le transport de personnes.

GAUSSIN MANUGISTIQUE®est cotée sur Euronext Growth à Paris depuis 2010.

Plus d'informations sur www.gaussin.com.

Contacts GAUSSIN NewCap Christophe Gaussin, invest@gaussin.com Relations investisseurs & médias +33(0)3.84.46.13.45 Dusan Oresansky, gaussin@newcap.eu +33(0)1.44.71.94.92

