Gaussin : A suivre aujourd'hui

Gaussin a enregistré au premier semestre un bénéfice net, part du groupe, de 6,7 millions d’euros, en hausse de 155% et un résultat d’exploitation de 9,1 millions d’euros. La société spécialisée dans le domaine du transport et de la logistique avait essuyé une perte opérationnelle de 6,7 millions d’euros, un an plus tôt à la même époque. La facturation des licences générant des marges importantes, combinée à la réduction des charges du personnel (-18%) et autres charges (-4%), permet d’atteindre un Ebitda d’exploitation de 8 millions contre – 5 millions au premier semestre 2018.Le chiffre d'affaires a chuté de 17% à 2,2 millions d'euros.Le groupe dispose d'une trésorerie de plus de 7,2 millions d'euros au 30 juin 2019 contre 4,2 millions d'euros au 31 décembre 2018. Ce renforcement de 3 millions d'euros provient essentiellement de la capacité d'autofinancement liée à l'activité Licence, ainsi que de deux augmentations de capital. A noter que sur les 11,5 millions d'euros de licences facturées, 4,5 millions d'euros de licences et de royalties devraient être encaissés au cours des prochains trimestres, soutenant la trésorerie de la société.L'endettement et les emprunts du groupe représentent 10,6 millions d'euros au 30 juin 2019 contre 10,9 millions d'euros à fin décembre 2018. Les capitaux propres augmentent de 10 à 23,3 millions d'euros.Gaussin juge que ses perspectives sont " prometteuses grâce à l'expertise du groupe dans le véhicule autonome et un carnet de commandes de 18,1 millions d'euros au 30 juin 2019. "