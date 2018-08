Gaussin : Compte-Rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire de GAUSSIN du 21 août 2018

Héricourt, le 21 août 2018

Compte-Rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire de GAUSSIN du 21 août 2018

GAUSSIN Manugistique (EURONEXT GROWTH FR0010342329) annonce que l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire de la société s'est réunie le 21 août 2018 sur deuxième convocation, les quorums ayant été atteints.

Les actionnaires de la société ont approuvé la totalité des résolutions agréées leur ayant été soumises et publiées au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 3 août 2018 qui les a mis sur son site : https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/balo/pdf/2018/0803/201808031804229.pdf

Prochains rendez-vous

Résultats du premiers semestre 2018 : 6 septembre (après bourse)

A propos de GAUSSIN

GAUSSIN MANUGISTIQUE® est spécialisée dans l'audit des process de manutention et la réalisation de systèmes sur roues pour la mise en place et le transport de charges lourdes, volumineuses ou délicates. Avec plus de 50 000 véhicules de manutention à travers le monde, GAUSSIN Manugistique bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : l'Energie, le Transport, l'Environnement et les Matières Premières. GAUSSIN MANUGISTIQUE® est coté sur le marché Euronext Growth d'Euronext à Paris depuis le 16 juin 2010. Les actions GAUSSIN sont cotées, depuis le 20 juillet 2012, sur le groupe de cotation E2 (Offre au public), depuis l'obtention du Visa AMF n°12-360 en date du 17/07/12 sur le Prospectus, disponible sans frais surwww.gaussin.com.

Contacts

GAUSSIN

Christophe Gaussin, invest@gaussin.com +33(0)3.84.46.13.45

Ulysse Communication

Nicolas Daniels, ndaniels@ulysse-communication.com +33(0)6.63.66.59.22

