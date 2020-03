Gaussin : Groupe GAUSSIN publie des résultats consolidés 2019 en très forte amélioration

Groupe GAUSSIN publie des résultats consolidés

2019 en très forte amélioration

Chiffre d'affaires et revenus de licences : 18,8 M€

EBITDA en hausse de 10,9 M€ à 3,5 M€

Résultat d'exploitation en amélioration de 20,8 M€ à -5,4 M€

Perte nette en forte réduction à -2,9 M€

Perspectives de développement sécurisées

grâce à un carnet de commandes ferme de 26,1 M€

GAUSSIN SA (EURONEXT GROWTH - FR0010342329) - Le Conseil d'administration du Groupe GAUSSIN, qui s'est tenu le 25 mars 2020, a arrêté les comptes annuels consolidés clos au 31 décembre 2019, certifiés par les Commissaires aux comptes.

L'opinion des Commissaires aux comptes est ainsi formulée :

Les procédures d'audit de ces comptes consolidés sont en cours ; le rapport des Commissaires aux comptes n'est pas encore formellement émis car les procédures sur les vérifications spécifiques et les travaux de fin de mission restent à réaliser. Néanmoins, l'opinion des Commissaires aux comptes sera formulée ainsi :

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes consolidés de la société GAUSSIN relatifs à l'exercice clos le 31 Décembre 2019 tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le Conseil d'administration le 25 mars 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine, à la fin de l'exercice, de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.

Incertitude significative liée à la continuité de l'exploitation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur l'incertitude significative liée à des évènements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation décrite dans la note 3.1 « Risque de liquidité et critères de continuité d'exploitation » de l'annexe des comptes consolidés.

Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les points suivants exposés dans les notes de l'annexe des comptes consolidés :

la note « 1.2 Principaux évènements de la période - Revue des actifs du groupe » relate les principaux évènements de la période et la revue des actifs du groupe : le changement de business model du groupe a conduit à déprécier des actifs incorporels pour un montant complémentaire de 5 M€ dans les comptes de l'exercice 2019 ;

la note « 1.3 Perspectives d'avenir » relative aux évènements postérieurs à la clôture précise les potentiels impacts de la crise sanitaire sur prévisions de résultat du Groupe GAUSSIN.

Poursuite de l'évolution stratégique de la Société

L'exercice 2019 concrétise la stratégie d'évolution du business model engagé par le Groupe GAUSSIN depuis 2 ans. Dans le cadre de cette nouvelle stratégie, le Groupe GAUSSIN a réalisé en 2019 comme en 2018 des dépréciations importantes sur ses actifs. Ces dépréciations, sans impact cash pour le Groupe, viennent diminuer les résultats du Groupe malgré un EBITDA d'exploitation 2019 largement positif.

Au cours de l'exercice 2019, la Société a poursuivi et accentué sa stratégie de croissance et d'évolution de son modèle d'affaires. Pour rappel, cette stratégie est fondée sur trois axes principaux :

le renforcement de l'activité de licence de ses produits à des fabricants internationaux dans des marchés à fort développement ;

l'extension de sa gamme de produits sur le nouveau marché des « smart cities » par le développement interne d'un bus électrique autonome ; et

le projet d'acquisition de la société Métalliance, dont la réalisation devrait se finaliser en 2020[1] et qui permettrait au Groupe GAUSSIN d'adresser le marché des engins de logistique de chantiers du BTP et notamment tunneliers.

Les résultats de l'exercice 2019 permettent de concrétiser la stratégie d'évolution du business model engagé par le Groupe GAUSSIN depuis 2 ans, avec un EBITDA d'exploitation positif de 3,5 M€ en 2019 vs. un EBITDA négatif de -7,3 M€ au titre de l'exercice 2018.

Cette évolution du business model a conduit le Groupe GAUSSIN à constater un chiffre d'affaires en hausse de 3,8 M€ pour atteindre 7,3 M€ en 2019, ainsi qu'une hausse notable des ventes de licences de 11,1 M€ pour atteindre 11,5 M€ à la clôture 2019.

Chiffre d'affaires et revenus de licences en forte croissance à 18,8 M€

Le Groupe GAUSSIN a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 7,3 M€ au cours de 2019 (+106%) et a facturé 11,5 M€ de produits de licences, composés principalement de droits d'entrée à la technologie. Le total des produits de l'activité s'élève ainsi à 18,8 M€ en 2019, contre 4,0 M€ en 2018, soit des revenus multipliés par 4,7 en 2019.

L'activité logistique, qui s'articule autour de véhicules propres totalement électriques (Gammes ATM, TSBM et MTO), a généré un chiffre d'affaires de 5,8 M€, contre 2,6 M€ en 2018, soit une croissance de 128%.

L'activité portuaire qui s'adresse aux opérateurs des grands ports à travers le monde avec la gamme de véhicules de transport de containers automatiques (AGV PERFORMANCE, AIV REVOLUTION et APM 75T AUTONOME) ou avec chauffeurs (APM 75T), de batteries Power Pack Full Elec, ainsi que des Docking Stations, a généré 1,5 M€ de chiffre d'affaires au cours de l'exercice, contre 994 K€ en 2018 (+47%).

L'évolution du business model, privilégiant la mise en place de licences, conduit désormais à comptabiliser les produits liés à la vente de licences ainsi que les royalties en « Autres produits ».

Revenus de licences, concrétisation de la stratégie déployée en 2019

Après l'introduction, en 2018, de la stratégie de licences, 2019 a été la première année pleine intégrant ce nouveau business model qui a permis de générer des revenus de 11,5 M€ au cours de l'exercice.

Les premières licences, comportant un droit d'entrée et les redevances sur les ventes futures (royalties), ont été concédées à ST Engineering Land Systems (STELS) pour fabriquer et commercialiser le véhicule AGV PERFORMANCE® FULL ELEC « Ultra Fast Charge » à Singapour et à la Société d'État QATAR RAILWAYS COMPANY (QRC), portant sur le programme de gestion de flotte de véhicules autonomes FMP (Fleet Management Platform).

Sur ces 2 licences, 11,5 M€ ont été facturés au cours de l'exercice 2019, le solde des licences et les royalties, comprenant une part variable, restent à facturer à compter de 2020.

Forte amélioration des résultats du Groupe au cours de l'exercice 2019

Nous présentons ci-dessous le compte de résultat consolidé du Groupe GAUSSIN au 31 décembre 2019 certifié par les Commissaires aux comptes :

Un EBITDA en augmentation de 10,8 M€ en douze mois à +3,5 M€

L'amélioration de la marge opérationnelle et la facturation des licences, combinées à la réduction des charges du personnel (-20%) permettent d'atteindre un EBITDA d'exploitation de 3,5 M€ en 2019.

Le résultat d'exploitation progresse de +20,9 M€ en douze mois à -5,4 M€

Après la prise en compte des dotations et des reprises d'exploitation principalement liées à l'évolution du business model du Groupe, soit -8,9 M€, le résultat d'exploitation s'élève à - 5,4 M€, contre une perte de -26,2 M€ en 2018.

Le changement de business model du Groupe a impliqué des dépréciations d'actifs significatives en 2019 pour un montant de 5,5 M€ et en 2018 pour un montant de 6,2 M€. Nous présentons ci-après un tableau des amortissements et des dépréciations de l'actif immobilisé pour les 2 derniers exercices :

La valeur nette comptable de l'actif immobilisé du Groupe GAUSSIN est passée de 35,9 M€ début 2018 à 16,5 M€ au 31 décembre 2019 soit une diminution de 19,4 M€. Les dépréciations comptabilisées en 2018 et 2019 impliquent des amortissements qui seront en fort retrait sur les prochains exercices.

Le résultat avant impôts s'élève à -3,1 M€ en 2019 contre –15,3 M€ en 2018

Le résultat exceptionnel 2019 est constitué à hauteur de 890 K€ du prix remporté au concours du Dubaï World Challenge ainsi que d'une reprise de provision de 1,8 M€ suite à la décision favorable rendue par la Cour d'appel de Besançon dans le cadre d'un litige commercial.

Le résultat avant impôt de -15,3 M€ au 31 décembre 2018 intégrait un résultat exceptionnel de 9,2 M€ lié la restructuration de la dette passant de 13,0 M€ à 1,5 M€.

A noter qu'en retraitant les éléments exceptionnels 2019 et 2018, le résultat avant impôts serait de -5,8 M€ en 2019 contre –26,7 M€ en 2018, soit une amélioration de +20,9 M€ sur la période.

Le résultat net 2019 négatif à -2,9 M€ contre une perte de –14,0 M€ en 2018, soit une amélioration de +11,1 M€ sur un an.

La trésorerie atteint 3,4 M€ au 31 décembre 2019

Le Groupe dispose d'une trésorerie de 3,4 M€ au 31 décembre 2019. À noter que sur les

11,5 M€ de licences facturées, 4,5 M€ de licences et de royalties devraient être encaissés au cours des prochains trimestres, soutenant la trésorerie de la société.

L'endettement et les emprunts du Groupe restent stables à 10,1 M€ au 31 décembre 2019

Le montant total des emprunts et dettes financières du Groupe s'élève à 10,1 M€ contre 10,9 M€ au 31 décembre 2018 et se compose de 1,9 M€ d'emprunt, 6,1 M€ d'avances BPI dont 4,6 M€ remboursables en cas de succès commercial et 2,0 M€ d'écritures de retraitement des matériels en location.

Les capitaux propres augmentent de +0,3 M€ à 13,6 M€ au 31 décembre 2019

L'augmentation des capitaux propres de +0,3 M€ au cours de l'année 2019 résulte des variations

suivantes :

augmentations de capital en numéraire de 3,5 M€, dans le cadre de deux augmentations de capital réalisées par placement privé, par décision du Conseil d'administration du 29 janvier 2019 pour 1,5 M€ et du 12 avril 2019 pour 2,0 M€,

frais liés à ces opérations et imputés sur la prime d'émission pour 0,3 M€, et

résultat déficitaire de la période de -2,9 M€.

Perspectives de développement sécurisées grâce à un carnet de commandes* de 26,1 M€, à la montée en puissance de l'activité de licences et aux partenariats stratégiques

Le carnet de commandes, hors redevances sur les ventes futures (royalties) au 23 mars 2020 s'élève à 26,1 M€ contre 17,6 M€ au 31 décembre 2019 et 8,4 M€ au 31 décembre 2018.

Le Groupe a engrangé plus de 11,6 M€ de nouvelles commandes depuis le 31 décembre 2019, dont :

la signature d'une commande pour 22 APM 75 T HE avec QTERMINAL, un opérateur portuaire du Qatar, assortie d'une commande optionnelle pour 30 APM 75 T HE supplémentaires[2],

la signature d'une commande pour 7 APM 75 T HE et 7 remorques portuaires TT avec CENTREPORT, un port intermodal de Nouvelle Zélande[3],

La signature d'une commande pour 3 AIV.

Création d'un site d'assemblage industriel et d'un centre de R&D au Qatar

Le Groupe a décidé d'étendre ses activités industrielles au Qatar, en créant un site d'assemblage dans la nouvelle zone franche et d'y constituer un centre d'Excellence sur les batteries, l'hydrogène et les véhicules autonomes.

La localisation d'un site industriel en Zone Franche Régionale du Qatar va faciliter au Groupe GAUSSIN l'accès au marché local et régional et permettre d'optimiser sa chaine logistique dans le cadre de son fort développement dans les pays du Golfe.

Projet de rachat d'un bloc majoritaire de la société METALLIANCE

Le 30 janvier 2020, GAUSSIN a annoncé la signature du contrat d'acquisition du solde des actions de METALLIANCE pour porter sa participation à 95,75 % du capital[4]. METALLIANCE est une société spécialisée dans la production d'équipements industriels et d'engins mobiles, notamment pour la construction de tunnels. A l'issue de cette acquisition dont la date d'effet a été fixée au plus tard au 31 juillet 2020 et qui est subordonnée à la levée des conditions suspensives (l'obtention de la confirmation du maintien des concours apportés par les banques de la société METALLIANCE et de sa filiale, la société TRIANGLE SERVICE INDUSTRIE et l'obtention des financements nécessaires à cette acquisition), l'activité de METALLIANCE serait alors consolidée au sein du Groupe GAUSSIN, qui réaliserait environ 50 M€ de chiffre d'affaires en 2020, hors activité de vente de licences et revenus de royalties, et compterait près de 200 salariés.

En 2019, la société METALLIANCE a réalisé un chiffre d'affaires de 25,9 M€ et a dégagé un résultat bénéficiaire de +574 K€. Le carnet de commandes, avec l'activité de METALLIANCE pour l'année 2020, s'élèverait alors à 49,0 M€, et pourrait atteindre 56,1 M€ en y intégrant les commandes en option.

Le groupe communique sur un carnet de commandes qui s'étale sur une durée longue, il peut exister soit un décalage, sans remettre en cause le carnet de commandes, soit des annulations totales ou partielles liées à l'activité du client, ce qui aurait alors un impact sur l'activité, les résultats et la situation financière de la Société.

Il faut noter par ailleurs que d'une manière générale, la revue du carnet de commandes n'entre pas dans les missions des Commissaires aux comptes.

Activité de licences

Dans le cadre de l'accord de licence d'une durée de 20 ans avec STELS qui a permis de remporter l'appel d'offres pour la 1ère tranche de 80 véhicules destinés au port de Singapour, les premiers véhicules AGV PERFORMANCE® FULL ELEC « Ultra Fast Charge » devraient être livrés au cours du

1er semestre 2020.

L'appel d'offres concernant la 2ème tranche d'AGV est prévu en 2020 et permettra au Groupe GAUSSIN et à STELS de candidater de nouveau ensemble. Cet appel d'offres s'inscrit dans le cadre du projet « Tuas Mega Port », dont l'objectif est de devenir le 1er terminal portuaire au monde avec 2 000 à 3 000 AGV en opérations.

Développement de nouveaux véhicules dans le cadre des partenariats stratégiques

Partenariat avec Siemens : un contrat mondial exclusif sur 2 ans portant sur la distribution exclusive par Siemens des solutions AGV de Gaussin destinées au transport d'ULD (containers et palettes aéroportuaires). L'AAT FULL ELEC Automotive Airport Transporter présenté dans le cadre du salon InterAirport à Munich en 2019 et l'AMDT FULL ELEC Automotive Multi-Directional Transporter sont 2 véhicules propres issus de la collaboration avec Siemens Logistics et sont actuellement en phase d'appel d'offres et de préparation de tests dans de grands hubs aéroportuaires mondiaux.

Partenariat avec Bolloré : un contrat cadre avec droit préférentiel sur 7 ans concernant l'intégration de la batterie LMP® de Blue Solutions dans les véhicules Gaussin et le co-développement du véhicule APM 75T destiné au transport de containers en zone portuaire. Bolloré Port opère 23 ports dans le monde et GAUSSIN a signé en 2019 un contrat cadre intégrant un droit préférentiel sur 7 ans et une 1ère commande pour le Port d'Abidjan dont la livraison est en cours.

GAUSSIN et Bluebus du Groupe Bolloré ont également signé en 2019 un contrat de partenariat concernant l'autonomisation du bluebus 6 mètres avec lequel Gaussin a participé et remporté le concours mondial du véhicule autonome à Dubaï dans la « Catégorie Leader - Best Energy and Environmental Sustainability ».

Partenariat avec la société HYPERLOOP TT : un contrat exclusif sur 10 ans pour la fourniture de véhicules électriques et autonomes AIV HyperloopTT (Automotive Intelligent Vehicle) de GAUSSIN permettant l'acheminement et le transfert des containers dans les trains à sustentation magnétique qui circuleront dans un tube à 1 200 km/h.

Partenariat avec ST Engineering : un contrat exclusif pour la distribution de la gamme STROBO sur 3 ans. En novembre 2019, GAUSSIN a signé un accord de distribution exclusif de la gamme de solutions de manutention logistique « STROBO » de ST Engineering Land Systems (STELS) pour la France, la Belgique, la Suisse, la Russie, la Turquie et le Moyen Orient et non exclusif pour le reste de l'Union européenne, excluant l'Italie. En proposant un complément de gamme avec les solutions de véhicules et logiciels STROBO à ses clients existants, GAUSSIN souhaite élargir son portefeuille produits et logiciels à l'« Intralogistique ».

Partenariat Vasco visant à développer le premier système 100% automatisé avec guidage sans infrastructure (sans aucun équipement au sol) pour le transfert de conteneurs dans les terminaux portuaires. Il vise également à démontrer l'efficacité du système en conditions réelles.

Une démonstration d'une flotte de véhicules AIV REVOLUTION 100% autonomes et 100% électriques et équipés du système ADV (Autonomous Driving Vasco) a été réalisée en mai 2019 sur le Port de Dourges (Nord-Pas-de-Calais). La phase projet de Recherche et Développement est dorénavant terminée et il passe en phase de commercialisation. L'AIV REVOLUTION connait un fort intérêt de la part des opérateurs de ports brown fields (ports existants) grâce à l'automatisation immédiate qu'il permet sans arrêter les opérations et sans installations d'infrastructure, combiné à une vitesse d'opération supérieure.

Perspectives commerciales

GAUSSIN a développé ces dernières années une nouvelle gamme de véhicules et logiciels destinés à 4 secteurs d'activité en pleine croissance : les secteurs portuaire, aéroportuaire, les centres logistiques et les villes intelligentes « smart cities ».

L'objectif de Gaussin est de changer de dimension dès 2020 en développant rapidement les ventes à l'international par :

l'accompagnement des « Key Account » sur l'ensemble de leurs sites dans le monde,

les 6 partenariats susvisés signés en 2019 et d'autres en cours de négociations,

la poursuite du modèle des ventes de licences de différents véhicules et logiciels à très fort potentiel sur différents territoires internationaux,

le développement de nouveaux canaux de distribution,

une nouvelle communication commerciale dès le 1er semestre 2020 avec la mise en place de nouveaux outils destinés à accroitre la notoriété des solutions GAUSSIN à l'international.

Enfin, GAUSSIN a l'ambition de finaliser en 2020 la création du « Consortium Hydrogène » avec des partenaires et clients internationaux permettant de financer les projets de Recherche et Développement de la version « hydrogène » de ses véhicules logistique et portuaire.

Impact potentiel de l'épidémie du Covid-19 sur l'activité du Groupe

L'évolution de l'épidémie liée au Covid-19 a pris une ampleur sans précédent et son issue demeure à ce stade encore incertaine. Le Groupe GAUSSIN est pleinement engagé dans la gestion de cette crise avec pour priorité absolue, la santé de ses salariés, sous-traitants et clients.

Par ailleurs, la situation liée à l'épidémie de Covid-19 reste incertaine à ce stade, et fait l'objet d'un suivi par le Groupe pour réduire les conséquences de l'épidémie sur son activité et ses résultats.

Dans la mesure du possible et dans le respect total des normes sanitaires, le Groupe entend assurer la continuité de son activité, même en cas de crise prolongée, en maintenant dans la mesure du possible la production et en gérant au mieux son carnet de commandes estimé à 26,1 M€. A ce jour, aucune commande client n'a été reportée ou annulée.

À la date de publication de ce communiqué, et malgré les tensions ressenties sur la chaine d'approvisionnement, les processus Achats et Engineering mis en place par le Groupe doivent permettent de limiter l'impact logistique du Covid-19 et honorer son carnet de commandes 2020. Les services Achat et Qualité sont entièrement mobilisés au respect des délais de réception prévue des fournisseurs par un suivi renforcé durant cette période sensible. Par ailleurs, la conception historique en « skateboard » et « agnostique » des véhicules GAUSSIN permet une interchangeabilité et un remplacement rapide d'architecture d'un sous-ensemble contenant un composant majeur en rupture de stock potentielle tel qu'un moteur/variateur/batterie par un autre sous-ensemble composé de composants disponibles.

Point sur les litiges

Risques sur les litiges commerciaux

Le groupe avait constaté une provision de 1,8 M€ dans ses comptes 2018 pour couvrir un litige commercial dont un premier jugement du Tribunal de Commerce obligeait GAUSSIN à rembourser le client. Le remboursement total de la dette ayant été terminé en mai 2019, GAUSSIN SA a interjeté appel de cette décision.

Dans son arrêt du 24 septembre 2019, la cour d'appel de Besançon a infirmé le jugement du 24 novembre 2017 rendu par le tribunal de commerce de Vesoul et a, en outre, condamné le client à payer la somme de 175 K€, ainsi que des pénalités et à rembourser le montant versé par GAUSSIN. Par conséquence, la provision constatée en 2018 de 1,8 M€ a été intégralement reprise sur 2019, nonobstant le fait que le client se soit pourvu en cassation.

Prochains communiqués et événements financiers

Prise d'effet du regroupement d'actions : le 23 avril 2020

Prochains rendez-vous

Salon Airport Show à Dubaï du 22 au 24 juin 2020

[1] Cf. communiqué de presse du 30 janvier 2020.

[2] Cf. communiqué de presse de 20 janvier 2020.

[3] Cf. communiqué de presse du 22 janvier 2020.

[4] Cf. communiqué de presse du 30 janvier 2020.

