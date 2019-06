Gaussin : Information sur les résolutions qui seront soumises à l'Assemblée générale des actionnaires du groupe GAUSSIN le 28 juin 2019

Cochez la case B1 si vous votez par correspondance.

si vous votez par correspondance. B1a : En laissant les cases blanches, vous votez « OUI » ; en noircissant les cases, vous votez « NON » ou vous vous abstenez. B1c : Vous indiquez comment voter si des amendements ou des résolutions nouvelles étaient présentées en séance.



Vous souhaitez donner pouvoir pour voter lors de la tenue de l'assemblée:

vous souhaitez donner pouvoir au Président de l'Assemblée Cochez la case B2 (cf.

Modèle 3) http://www.gaussin.com/wp-content/uploads/2019/06/GAUSSIN-SA-AGOA-2019- Formulaire-unique-VPC-ou-Procuration-B2.pdf

Modèle 3) vous souhaitez donner pouvoir à une autre une personne(*) Cochez la case B3 et indiquer son nom et son adresse (cf. Modèle 4) http://www.gaussin.com/wp-content/uploads/2019/06/GAUSSIN-SA-AGOA-2019- Formulaire-unique-VPC-ou-Procuration-B3.pdf

et indiquer son nom et son adresse le bénéficiaire de votre procuration ne peut être qu'un actionnaire de la société GAUSSIN, votre conjoint ou votre partenaire de PACS (il faudra justifier de sa qualité).



Dans tous les cas, si vous détenez des actions au porteur, il faut demander une attestation à votre teneur de compte titreset la joindre à votre formulaire et/ou la présenter si vous venez à l'assemblée.

Vous devez renvoyer le formulaire de vote par correspondance, dûment complété et accompagné des justificatifs, avant le 25 juin 2019à l'adresse suivante : GAUSSIN SA, 11, rue du 47èmeRégiment d'Artillerie, 70400 HERICOURT ou par email à l'adresse suivante : invest@gaussin.com

A propos de GAUSSIN

GAUSSIN MANUGISTIQUE®est spécialisée dans l'audit des process de manutention et la réalisation de systèmes sur roues pour la mise en place et le transport de charges lourdes, volumineuses ou délicates. Avec plus de 50 000 véhicules de manutention à travers le monde, GAUSSIN Manugistique bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : l'Energie, le Transport, l'Environnement et les Matières Premières. GAUSSIN MANUGISTIQUE® est coté sur Euronext Growth depuis le 16 juin 2010. Les actions GAUSSIN sont cotées, depuis le 20 juillet 2012, sur le groupe de cotation E2 (Offre au public), depuis l'obtention du Visa AMF n°12-360 en date du 17/07/12 sur le Prospectus, disponible sans frais sur www.gaussin.com.

