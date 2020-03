Gaussin : UPS annonce les tests du véhicule GAUSSIN « TSBM® » FULL ELEC disposé à devenir autonome

UPS annonce les tests du véhicule GAUSSIN « TSBM® » FULL ELEC disposé à devenir autonome

GAUSSIN (EURONEXT GROWTH - FR0010342329) annonce aujourd'hui que son véhicule FULL ELEC Trailer and Swap Body[1] Mover (TSBM®) prédisposé pour le mode autonome est actuellement testé chez UPS dans le cadre du Master Supplier Agreement signé en juin 2019 (cf. communiqué du 5 juin 2019).

UPS, 1er transporteur de colis au monde

Le groupe américain UPS est le premier transporteur de colis au monde. Il gère ainsi 1 800 centres logistiques dans 220 pays. Avec 125 000 véhicules exploités, dont plus de 10 300 en énergie alternative et à technologie avancée, UPS possède une des plus grandes flottes privées dans le monde qui a déjà parcouru plus de 1,6 milliard de kilomètres. L'objectif d'UPS est d'attendre un seuil de 25% de ses transports routiers utilisant des véhicules à énergies propres, soit plus de 30 000 véhicules à l'horizon 2020.

Le TSBM®, un tracteur de parc polyvalent 100% électrique pour les remorques, semi-remorques et les caisses mobiles

Les équipes de Gaussin et d'UPS Engineering travaillent en étroite collaboration depuis 2018 pour développer conjointement un tracteur électrique polyvalent, évolutif et compétitif Le véhicule UPS de Gaussin testé à Londres peut déplacer des remorques, des semi-remorques et des conteneurs en mode manuel et autonome.

Les véhicules électriques Gaussin n'émettent pas de gaz d'échappement et sont équipés d'une nouvelle technologie d'échange de batterie, qui permet de faire fonctionner le véhicule jour et nuit, car la batterie déchargée est immédiatement remplacée par une batterie complètement chargée. En outre, les véhicules seront équipés de nombreuses caméras, de capteurs et d'algorithmes avancés pour améliorer la sécurité. Ces technologies continueront à améliorer la productivité et la sécurité des opérations chez UPS.

Le Hub technologique avancé d'UPS à Londres

En mai 2018, UPS a inauguré son nouveau centre de tri et de livraison de colis de 32 000 m2 : le « London Hub ». Avec 120 millions de livres sterling, c'est l'un des plus importants investissements jamais réalisés par UPS en dehors des États-Unis.

Au cours de la phase initiale, UPS testera les véhicules avec des chauffeurs dans les cabines de conduite pour évaluer le fonctionnement des véhicules et les gains d'efficacité qu'ils génèrent. Dans le courant de l'année, UPS passera à la phase suivante d'exploitation, en lançant des opérations de conduite autonome.

« Ces tests font partie d'un effort majeur de UPS pour intégrer les véhicules électriques dans notre réseau mondial. Les tracteurs électriques de Gaussin nous aideront à réduire nos coûts de carburant et nos émissions », déclare Juan Perez, directeur de l'information et de l'ingénierie de UPS. « Nous sommes également impatients de tester les véhicules en conduite autonome. C'est une excellente occasion pour nous d'évaluer les technologies sur notre propre terrain ».

« Le test de ces tracteurs électriques et autonomes fait partie de la stratégie de transformation de UPS, qui est rendue possible par la technologie et l'innovation, » déclare Carlton Rose, président de la maintenance et de l'ingénierie de la flotte mondiale de UPS. « Nous continuons à rechercher et à déployer les dernières technologies de véhicules qui ont le potentiel d'améliorer notre efficacité opérationnelle, tout en adoptant une approche évolutive dans la mise en œuvre des technologies de véhicules autonomes ».

« Cette collaboration avec UPS a apporté des informations précieuses aux équipes d'ingénieurs de Gaussin, et nous sommes heureux de voir le véhicule en opération », déclare Christophe Gaussin, Directeur Général de Gaussin. « Nos véhicules permettront de réduire les coûts de maintenance et d'énergie. Notre système unique de changement de batterie permettra des opérations continues et contribuera à l'efficacité opérationnelle et à l'augmentation de la productivité de UPS ».

[1] Swap Body = Caisse mobile

