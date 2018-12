Gaussin : contrat de partenariat avec Bluebus

24/12/2018 | 09:51

Gaussin Manugistique annonce la signature d'un contrat avec Bluebus, filiale de Bolloré, pour la conversion de son bus électrique de six mètres, en bus autonome destiné au transport de passagers, contrat qui ne génèrera pas de chiffre d'affaire en 2019.



Ce bus Autonome Full Elec de 22 places roulera jusqu'à 50 km/h, et sera équipé d'un pack de trois batteries LMP insensibles aux conditions climatiques environnantes. Le prototype sera disponible sur le site de Gaussin à Héricourt dès le début 2019.



