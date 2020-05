Gaussin : nomination d'un nouveau DG opérations et finances

04/05/2020 | 17:55

Le groupe Gaussin annonce ce soir la nomination de Frank Maccary en qualité de Directeur Général des Opérations et des Finances, à compter du 4 mai.



'Frank Maccary prendra la Direction et de la supervision de l'ensemble des missions relatives aux finances, aux ressources humaines, aux relations avec les investisseurs et avec toutes les parties-prenantes du Groupe dont les autorités publiques et financières, en France et à l'étranger. Il sera également en charge de la supervision des activités industrielles et commerciales de Gaussin et des autres sociétés du Groupe', explique le groupe.



