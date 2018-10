Gaussin : s'envole de +45% après son contrat de licence

03/10/2018 | 14:16

Le titre gagne +45% à la Bourse de Paris après l'annonce de la signature d'un contrat de licence exclusive de 20 ans conclu jusqu'en 2038, comprenant un droit d'entrée payant et des redevances sur les ventes futures (royalties), avec la branche des systèmes terrestres de ST Engineering.



ST Engineering est une multinationale singapourienne spécialisée dans la technologie, la défense et l'ingénierie. Cet accord permet au groupe de fabriquer, promouvoir, distribuer et commercialiser l'AGV Full Elec Performance à charge ultra-rapide à Singapour.



Christophe Gaussin, PDG et Président du Groupe Gaussin, a déclaré : ' La signature de ce contrat de licence nous permet d'accroître les échelles de commercialisation de nos AGV tout en assurant un engagement durable au marché. '



