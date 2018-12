Gaussin : signe un accord avec Siemens PPAL

18/12/2018 | 14:47

Gaussin Manugistique et Siemens Postal, Parcel & Airport Logistics (SPPAL) annoncent ce jour la signature d'un accord exclusif portant sur la commercialisation des véhicules autonomes de Gaussin dédiés au transport d'unités de chargement de bagages.



En tant que fournisseur majeur de solutions aéroportuaires, SPPAL pourra ainsi désormais recourir au portefeuille de véhicules autonomes du groupe français.



'Ce partenariat donne à Gaussin un accès au marché des aéroports internationaux où SSPAL exploite ses systèmes de manutention des bagages. SPPAL opère 16 des 20 plus importants aéroports de passagers dans le monde, prenant en charge un total de 1,1 milliard de voyageurs chaque année', commente Gaussin.





