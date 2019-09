Groupe GAUSSIN publie ses résultats consolidés du 1er semestre 2019 : Résultat d'exploitation à 9,1 M , Résultat net à 6,8 M, Chiffre d'affaires : 13,7 M, Carnet de commandes à 18,1 M

Le groupe GAUSSIN a ainsi concédé en 2018 (cf. communiqué du 2 octobre 2018), une licence à la branche des systèmes terrestres de ST ENGINEERING (STELS), une multinationale singapourienne, portant sur l'utilisation des process de production, l'usage de la marque et des brevets GAUSSIN pour un des véhicules autonomes composant sa gamme portuaire, l'AGV PERFORMANCE FULL ELEC. Ce contrat d'une durée de vingt ans comprend un droit d'entrée pour une exclusivité d'exploitation sur le territoire de Singapour. Au cours du 1er semestre 2019, PSA (Port of Singapore Authority - l'opérateur du port de Singapour) a attribué une première tranche de 86 véhicules autonomes à STELS (cf. communiqué du 20 mars 2019). A terme, PSA devrait lancer des appels d'offres pour environ 3 000 véhicules autonomes.

La stratégie du groupe GAUSSIN, consistant à développer depuis 2018 un nouveau business model en concédant des licences d'exploitation de ses technologies, porte désormais ses fruits. Cette stratégie de déploiement international de l'expertise, du savoir-faire et des brevets, devrait permettre d'adresser le marché mondial plus rapidement.

Le nouveau business model permet au groupe GAUSSIN de multiplier les contrats avec des acteurs locaux reconnus tout en diminuant ses charges et son besoin en fonds de roulement (BFR) qui était auparavant nécessaire pour financer le cycle de fabrication et l'encours fournisseurs.

Le groupe dispose d'une trésorerie de plus de 7,2 M€ au 30 juin 2019 contre 4,2 M€ au 31 décembre 2018. Ce renforcement de 3,0 M€ provient essentiellement de la capacité d'autofinancement liée à l'activité Licence, ainsi que de deux augmentations de capital. A noter que sur les 11,5 M€ de licences facturées, 4,5 M€ de licences et de royalties devraient être encaissés au cours des prochains trimestres, soutenant la trésorerie de la société.

Fort du succès de la fourniture de 86 véhicules autonomes électriques à PSA, opérateur du Port de Singapour, réalisée dans un délai record de moins de 6 mois, le groupe GAUSSIN est confiant quant à son développement sur le segment de la mobilité autonome. En effet, son positionnement sur des véhicules autonomes sans chauffeur, électriques ou à hydrogène répond clairement à l'appétence de grands groupes pour le secteur de la mobilité des personnes et des marchandises, qui représente aujourd'hui 10% du PIB mondial et devrait doubler en dix ans sur des technologies innovantes.

Gamme Smart Cities : résultat du concours pendant le Salon DUBAÏ WORLD SEFT DRIVING CONGRESS le 15 octobre 2019

Bus e-Ab - AUTONOMOUS & FULL ELEC

En mai 2019, GAUSSIN a été sélectionné en tant que finaliste dans la catégorie « Leader » du concours mondial organisé par l'autorité du transport routier de Dubaï. Le « Dubaï World Challenge for Self- driving Transport » est un concours mondial visant à identifier les meilleures technologies pour le transport autonome des personnes. La dernière phase du concours se déroulera au mois de septembre 2019 à Dubaï et le lauréat remportera le droit exclusif d'opérer à Dubaï et pendant l'exposition universelle EXPO 2020 ainsi qu'une dotation de 3 millions de dollars. L'accès à la finale de ce concours illustre la pertinence des solutions développées par le groupe GAUSSIN dans le domaine du véhicule autonome.

DUBAI WORLD CONGRESS

Gamme portuaire : premières livraisons au port de Singapour en novembre 2019

A Singapour, ST ENGINEERING a réceptionné les plans et procède actuellement à la revue technique des véhicules AGV. Selon le contrat conclu avec PSA, ST ENGINEERING doit livrer les 2 premiers véhicules en novembre 2019.

En mars 2019, le groupe GAUSSIN a annoncé la signature d'un Accord-cadre avec le Groupe Bolloré, pour l'APM 75T « HE » Hot Environment, 100% électrique, équipé du POWERPACK® LMP® de Blue Solutions. Cet accord est l'aboutissement du contrat signé en février 2018 en vue du co- développement de l'APM 75T. Le véhicule a été conçu de façon à intégrer les spécifications techniques utilisées par Bolloré Ports sur les ports qu'il opère. L'accord-cadre s'est traduit par une 1ère commande de 2 véhicules APM 75T HE destinés au port d'Abidjan en Côte d'Ivoire actuellement en tests de rodage pour une expédition envisagée avant la fin de l'année.

