Gaussin : BLUEBUS et GAUSSIN signent un contrat de partenariat pour la conversion du Bluebus 6 mètres en BUS AUTONOME sans chauffeur

GAUSSIN Manugistique (EURONEXT GROWTH FR0010342329) annonce la signature d'un contrat de partenariat avec Bluebus, filiale du Groupe Bolloré, pour la conversion de son bus électrique de 6 mètres, en BUS AUTONOME destiné au transport de passagers.

Le prototype du bus autonome sera disponible sur le site de Héricourt dès le début 2019.

Bluebus 6m FULL ELEC

Un bus AUTONOME FULL ELEC de 22 places roulant jusqu'à 50 km/h, équipé d'un pack de 3 batteries LMP® insensibles aux conditions climatiques environnantes.

Les bus électriques du Groupe Bolloré sont produits à Quimper, dans les usines Bluebus certifiées ISO 9001, et disposent du label Origine France Garantie. Existants aux formats 6 et 12 mètres, ils sont équipés de batteries Lithium Métal Polymère (LMP®), intégralement produites à Quimper dans les usines Blue Solutions (Groupe Bolloré). Cette batterie unique au monde ne contient ni solvant, ni cobalt, ni terres rares. Solution propre et silencieuse de transport collectif urbain & périurbain, la gamme Bluebus répond aux enjeux environnementaux et allie haute technologie, design et performance.

Avec aujourd'hui plus de 275 Bluebus en circulation dans le monde, ce partenariat répond à une évolution des besoins en termes de mobilité pour les villes d'aujourd'hui et de demain.

Ce contrat ne génèrera pas de chiffre d'affaire entre Blue Solutions et Gaussin en 2019.

A propos de GAUSSIN

GAUSSIN MANUGISTIQUE® est spécialisée dans l'audit des process de manutention et la réalisation de systèmes sur roues pour la mise en place et le transport de charges lourdes, volumineuses ou délicates. Avec plus de 50 000 véhicules de manutention à travers le monde, GAUSSIN Manugistique bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : l'Energie, le Transport, l'Environnement et les Matières Premières. GAUSSIN MANUGISTIQUE® est coté sur Alternext d'Euronext à Paris depuis le 16 juin 2010. Les actions GAUSSIN sont cotées, depuis le 20 juillet 2012, sur le groupe de cotation E2 (Offre au public), depuis l'obtention du Visa AMF n°12-360 en date du 17/07/12 sur le Prospectus, disponible sans frais sur www.gaussin.com.

A propos de BlueSolutions

Cotée en Bourse depuis 2013, Blue Solutions est la société qui regroupe les activités de stockage d'énergie développées par le Groupe Bolloré. En diversifiant son activité historique de producteur de papiers et de films plastiques ultrafins, le Groupe Bolloré est devenu producteur de composants électriques pour condensateurs, jusqu'à détenir plus d'un tiers du marché mondial. À partir de cette expertise et après plus de 20 ans de R&D, le Groupe a mis au point des batteries et solutions de stockage d'énergie qui reposent sur une technologie unique, la batterie LMP® (Lithium Métal Polymère). Ces batteries sont utilisées dans des applications mobiles (autopartages, Bluebus…), mais aussi dans des applications stationnaires (on-grid et off-grid), développées et commercialisées par des filiales du Groupe qui connaissent, depuis 2011, un développement sur tous les continents.

