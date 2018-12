Gaussin : GAUSSIN et SIEMENS signent un accord pour la commercialisation des véhicules autonomes de GAUSSIN dans le secteur aéroportuaire

GAUSSIN Manugistique (EURONEXT GROWTH FR0010342329) et SIEMENS Postal, Parcel & Airport Logistics (SPPAL) annoncent la signature d'un accord exclusif portant sur la commercialisation au niveau mondial des Véhicules Autonomes de GAUSSIN (AGV) dédiés au Transport d'UC de bagages (Unité de Chargement). En tant que fournisseur majeur de solutions aéroportuaires innovantes, SPPAL pourra désormais recourir au portefeuille d'AGV et à l'expertise de GAUSSIN dans le cadre du transport autonome de bagages.

(Photo : voir version pdf)

Un début de coopération prometteur : Michael Reichle, PDG de Siemens Postal, Parcel & Airport Logistics (2e à partir de la gauche) et Christophe Gaussin, PDG de Gaussin Manugistique (3e à partir de la gauche), avec leurs équipes.

Ce partenariat donne à Gaussin un accès au marché des aéroports internationaux où SSPAL exploite ses systèmes de manutention des bagages (BHS). SPPAL opère 16 des 20 plus importants aéroports de passagers dans le monde, prenant en charge un total de 1,1 milliard de voyageurs chaque année. De plus, 6 des 10 premiers aéroports de cargo sont clients de Siemens. Ensemble, ils gèrent 19 millions de tonnes de marchandises chaque année. Les activités du groupe incluent aussi des contrats à long terme pour la gestion et la maintenance de près de 40 aéroports à travers le monde.

(Photo : voir version pdf)

AAT (Autonomous Airport Transporter) FULL ELEC en configuration double UC et TANDEM

1. Quatre années de développement de solutions de véhicules autonomes AGV dédiés aux aéroports

Sur la base de son savoir-faire historique des solutions autonomes et entièrement électriques, Gaussin a commencé en 2014 à développer une nouvelle gamme de véhicules AAT (Autonomous Airport Transporter), brevetés depuis lors et dédiés au transport de bagages.

Les AGV, le Système de navigation et le Système de Gestion de flotte de Gaussin peuvent être intégrés aux offres de systèmes clé en main de manutention des bagages, proposées par Siemens. L'objectif est de fournir une solution unique basée sur une combinaison de convoyeurs et d'AGV efficaces et performants, permettant une amélioration de la performance, de l'efficacité et de la flexibilité des systèmes traditionnels.



Initialement, la nouvelle gamme de solutions AAT (Autonomous Airport Transporter) destinées aux aéroports sera inscrite dans le portefeuille de produits de SSPAL.

Inspirées d'une conception de plateforme modulaire, les solutions AAT (Autonomous Airport Transporter) Powered by LMP® ou Ultra Fast Charge POWERPACK® seront disponibles dans différentes versions utilisant le Système de navigation naturelle « sans infrastructure » de Gaussin.

Ce partenariat valide le savoir-faire et les brevets de GAUSSIN relatifs aux technologies avancées intégrées à des véhicules utilitaires électriques, automatisés, lourds, robustes et fiables.

Il confirme l'intérêt que portent des leaders du marché de la logistique, tels que les groupes SPPAL ou ST Engineering, aux technologies développées par Gaussin pour ses nouvelles gammes de produits consacrées aux Ports, Aéroports, Plateformes logistiques et secteurs industriels.

2. Près de 21 milliards de passagers d'ici 2040

Le trafic aérien mondial a passé le cap des 8,2 milliards de passagers en 2017 et les prévisions du trafic aéroportuaire mondial (WATF) du Conseil International des Aéroports (ACI) estiment qu'il devrait doubler d'ici 2034, sur la base d'un taux de croissance prévu de 4,3% par an. À long terme, il devrait se développer selon un taux annualisé de 4,1% pour atteindre presque 21 milliards de passagers d'ici 2040.

3. Aviation 4.0

Les aéroports sont en premières lignes face aux défis et innovations de notre société et du monde de l'entreprise. Des innovations caractérisées, en particulier, par la transformation numérique et l'automatisation.

Les experts prévoient que d'ici 2020, le nombre d'appareils connectés aura doublé pour atteindre 50 milliards, une progression qui va bouleverser l'environnement commercial de SPPAL et de GAUSSIN. Le monde créera 40 Zettabytes de données par an – 15 fois plus qu'en 2012. Ces données doivent être recueillies, analysées et mises à profit afin de créer une réelle valeur ajoutée.

Siemens s'efforce de numériser les opérations aéroportuaires grâce à un portefeuille exhaustif de solutions logicielles axées sur le cloud et d'applications de l'IoT.

Michael Reichle, PDG de SIEMENS Postal, Parcel & Airport Logistics, a déclaré : « Je suis ravi de conclure cette coopération avec Gaussin. À l'avenir, les véhicules autonomes joueront un rôle capital dans les aéroports. Ils favoriseront un chargement et une manutention directs et plus rapides des bagages et amélioreront la satisfaction des passagers ».

« Devenir partenaire de Siemens pour l'Aéroport du futur est une avancée prometteuse. La signature de ce contrat de coopération constitue une reconnaissance de nos technologies innovantes par l'un des leaders mondiaux des systèmes de manutention des bagages. L'objectif de GAUSSIN est de fournir ses solutions aux aéroports exploitant l'équipement de Siemens à un très haut niveau de performance. Par exemple, en recourant aux meilleures solutions autonomes, intelligentes et connectées », a déclaré Christophe Gaussin, PDG de GAUSSIN.

Prochains rendez-vous

Salon SITL du 26 au 28 mars 2019 à Paris Porte de Versailles – Hall 1

A propos de GAUSSIN

GAUSSIN MANUGISTIQUE® se spécialise dans la vérification des procédés de manutention et des systèmes mobiles de production, permettant de charger et de transporter des marchandises lourdes, en vrac ou délicates. Avec plus de 50 000 véhicules de manutention dans le monde entier, GAUSSIN Manugistique jouit d'une excellente réputation sur quatre marchés en forte croissance : l'Énergie, le Transport, l'Environnement et les Matières premières. GAUSSIN MANUGISTIQUE® est cotée à l'Euronext Growth Paris depuis le 16 juin 2010. Depuis le 20 juillet 2012, les actions de GAUSSIN sont cotées au groupe de cotation E2 (Appel public), après avoir obtenu l'approbation de l'AMF, n°12 - 360, en date du 17/07/12 sur le Prospectus, disponible gratuitement sur www.gaussin.com.

À propos de Siemens Postal, Parcel & Airport Logistics (SPPAL)

Siemens Postal, Parcel & Airport Logistics GmbH, domiciliée à Constance, en Allemagne, est un fournisseur majeur de produits et solutions innovants dans les secteurs de la logistique du courrier et des colis, de l'automatisation et de la logistique aéroportuaire impliquant la manutention de bagages et de chargement. Les solutions logicielles et les services clients proposés tout au long du cycle de vie du produit, complètent le portefeuille. La société est implantée dans plus de 60 pays du monde entier. Les principaux clients incluent des aéroports de renommée ainsi que des prestataires de services postaux et de livraison de colis du monde entier. www.siemens.com/logistics

Contacts

GAUSSIN

Christophe Gaussin, invest@gaussin.com +33(0)3.84.46.13.45

Ulysse Communication

Nicolas Daniels, ndaniels@ulysse-communication.com

+33(0)6.63.66.59.22

Davantage d'informations sur GAUSSIN sur www.gaussin.com

Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Activité de l′émetteur (acquisitions, cessions...) Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-56341-cp-gaussin-siemens-aeroports-dec-18-fr.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews