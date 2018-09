Gaussin : Groupe Gaussin : Publication des comptes consolidés du 1er semestre 2018

Comptes Consolidés du 1er semestre 2018

Chiffre d'affaires : 2,7 M€ soit une hausse de +28%

Résultat opérationnel : +2,5 M€

Résultat exceptionnel : + 9,2 M€

Résultat net : + 2,7 M€

Capitaux propres : + 26,7 M€

Trésorerie : + 6,4 M€

Point sur les facteurs de risque et les litiges pouvant affecter significativement la situation du Groupe

Activité de R&D et point sur les perspectives*

Carnet de commandes au 31 août 2018: 6,8 M€

GAUSSIN SA (EURONEXT GROWTH FR0010342329) - Le conseil d'administration du Groupe GAUSSIN, qui s'est tenu le 06 septembre 2018, a arrêté les comptes semestriels consolidés clos le 30 juin 2018.

1. Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2018 s'établit à 2,7 M€, en hausse de 28% par rapport au 1er semestre 2017.

2. Le résultat opérationnel (dont le résultat exceptionnel) s'élève à + 2,5 M€ à comparer à un déficit de 5,1 M€ à fin juin 2017, soit une augmentation de 7,6 M€.

3. Le résultat net s'élève à + 2,7 M€ en augmentation de 7,6 M€ par rapport au 1er semestre 2017.

4. Les capitaux propres Groupe s'élèvent à 26,7 M€, soit une augmentation de 18,3 M€ par rapport au 31 décembre 2017.

5. La trésorerie, en hausse de 6,2 M€ par rapport au 31 décembre 2017, s'élève à 6,4 M€ au 30 juin 2018.

6. Les dettes du groupe s'élèvent à 17,6 M€ à comparer à 39,6 M€ au 31 décembre 2017, soit une baisse de 22 M€.

7. Activité de R&D et perspectives*

8. Point sur les facteurs de risque et les litiges.

Les procédures d'examen limité des comptes consolidés semestriels ont été effectuées. L'opinion des commissaires aux comptes est formulée ainsi :

Au cours de notre examen limité, nous avons fait les constatations suivantes :

La société Gaussin a acquis, en date du 15 juin 2017, 51% des actions de la société Batterie Mobile, portant à 100% la détention du groupe dans cette filiale, consolidée par intégration globale à compter de cette date (antérieurement consolidée par intégration proportionnelle). La valorisation des actifs et passifs de Batterie Mobile à leur juste valeur à la date d'acquisition a conduit à réévaluer de 12 millions d'euros des brevets comptabilisés à l'actif et à enregistrer directement en capitaux propres (à hauteur de 4,8 millions d'euros) la revalorisation des actifs et passifs correspondant aux 49% antérieurement détenus par la société Gaussin. La juste valeur de ces brevets a été estimée sur la base d'un business plan du groupe. Compte tenu de l'historique de pertes du groupe, le caractère raisonnable des hypothèses retenues pour élaborer ce business plan n'a pas pu nous être démontré. En conséquence, nous ne sommes pas en mesure d'apprécier la juste valeur des brevets présents à l'actif du bilan consolidé au 30 juin 2018.

En raison des faits exposés ci-dessus, nous sommes dans l'impossibilité de conclure quant à l'existence ou non d'anomalies significatives qui seraient de nature à remettre en cause, au regard des règles et principes comptables français, le fait que les comptes consolidés semestriels présentent sincèrement le patrimoine et la situation financière de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation au 30 juin 2018, ainsi que le résultat de ses opérations pour la période écoulée.

Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les points suivants :

- L'incertitude relative à la continuité d'exploitation de la société en cas d'absence de nouveaux financements externes, telle qu'exposée dans la Note 3.1. « Risque de liquidité et critères de continuité d'exploitation »,

- La Note 3.2. « Risques fiscaux » relative aux contrôles en cours,

- La Note 3.3. « Risques sur les litiges » relative notamment au litige en cours avec un client,

- La Note 10. « Stocks et encours » mentionnant l'absence de dépréciation sur les stocks liés à une annulation de commande clients,

- La Note 11. « Clients et comptes rattachés » mentionnant l'absence de dépréciation d'une créance clients d'un montant de 1,4 million d'euros.

1. Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2018 s'établit à 2,7 M€, en hausse de 28% par rapport au 1er semestre 2017

(Tableau : voir version pdf)

Le périmètre de consolidation regroupe les sociétés Gaussin, Event, Batterie Mobile, Leaderlease, Dock It Port Equipment, la société Port Automation System (PAS) et 5 SCI, consolidées par intégration globale, la société Métalliance, consolidée par mise en équivalence.

Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2018 se décompose ainsi :

ACTIVITE MTO : Make To Order

L'activité MTO, activité historique du Groupe, est dédiée à la conception de remorques industrielles et de machines spéciales. Le chiffre d'affaires s'élève à 1,7 M€ et concerne la vente de remorques industrielles, d'automoteurs et des pièces de rechange.

ACTIVITE PORTUAIRE : Gamme ATT

L'activité portuaire s'adresse aux opérateurs des grands ports à travers le monde. Elle est constituée de véhicules de transport de containers automatiques (AGV) ou avec chauffeur (ATT), des batteries Power Pack Full Elec ou Diesel, ainsi que des Docking Stations.

Le chiffre d'affaires de 1 M€ réalisé dans l'activité portuaire correspond à la vente de 2 AGV pour le port de Singapour et à des pièces détachées.

2. Le résultat opérationnel (dont le résultat exceptionnel) s'élève à +2,5 M€, à comparer à un déficit de 5,1 M€ à fin juin 2017, soit une augmentation de 7,6 M€

(Tableau : voir version pdf)

(1) Résultat exploitation avant dotations et reprises d'exploitation

L'EBITDA s'élève à – 5 M€ et est impacté par la baisse de l'activité produite.

Les autres charges restent stables à 6,1 M€, ce qui confirme la volonté de la société de maîtriser ses charges.

Le résultat d'exploitation est négatif de 6,7 M€ et est impacté par les dotations aux amortissements à hauteur de 3,1 M€, dont 2,3 M€ liés à des programmes de R&D

Dans le cadre de ses programmes de R&D, le groupe a immobilisé plusieurs prototypes. Sur le 1er semestre 2018, les dotations aux amortissements liées à la R&D impactent le résultat d'exploitation de 2,3 M€.

Le résultat exceptionnel s'élève à +9,2 M€. Il est principalement constitué de la restructuration de la dette pour 9,6 M€.

GAUSSIN SA a signé en mars 2018 un accord avec AGATE, l'émetteur de l'emprunt de 13 M€ contracté en avril 2014, afin de réduire son montant de 11,5 M€. Les parties ont convenu de la réduction à 1,5 M€ du montant global du prêt de 13 M€ indiqué dans la convention de crédit datée du 30 avril 2014.

Cette opération s'est traduite dans les comptes du 1er semestre 2018 par une annulation de la dette à hauteur de 11,5 M€ et par la constatation d'un produit exceptionnel de 9,6 M€.

3. Le résultat net s'élève à + 2,7 M€ en augmentation de 7,6 M€ par rapport au 1er semestre 2017

(tableau : voir version pdf)

4. Les capitaux propres Groupe s'élèvent à 26,7 M€, soit une augmentation de 18,3 M€ par rapport au 31 décembre 2017

(tableau : voir version pdf)

La variation de 18,3 M€ correspond à :

- des augmentations de capital en numéraire de + 12,9 M€,

- des conversions d'obligations convertibles pour + 3,4 M€,

- des frais liés à ces opérations et imputés sur la prime d'émission pour - 0,7 M€,

- Le résultat bénéficiaire de la période de + 2,7 M€.

A la connaissance de la société GAUSSIN, la répartition de son capital au 30 juin 2018 est la suivante:

(1) Détention directe et indirecte via la société Milestone, détenue à 100% (2)Actions détenues par le contrat de liquidité au 30/06/2018

5. La trésorerie, en hausse de 6,2 M€ par rapport au 31 décembre 2017, s'élève à 6,4 M€ au 30 juin 2018

Au 30 juin 2018, la trésorerie du groupe s'élève à 6,4 M€. Elle s'élevait à 0,2 M€ au 31 décembre 2017, soit une augmentation de 6,2 M€.

6. Les dettes du groupe s'élèvent à 17,6 M€ à comparer à 39,6 M€ au 31 décembre 2017, soit une baisse de 22 M€

Suite à la réduction de sa dette et à la conversion des emprunts obligataires, le groupe affiche au 30 juin 2018 des dettes pour 17,6 M€ alors qu'elles étaient de 39,6 M€ au 31 décembre 2017.

7. Activité de R&D et perspectives*

1. Contrats avec le Groupe BOLLORE*

En février 2018, le Groupe GAUSSIN a signé deux contrats avec le Groupe BOLLORE (Voir Communiqué de presse en suivant le lien : http://www.gaussin.com/wp-content/uploads/2018/02/CP_Partenariat_Bolloré_19-Fev-18.pdf )

Ces deux contrats n'auront pas d'impact sur le chiffre d'affaires 2018 de GAUSSIN - (Voir communiqué de presse en suivant le lien : www.gaussin.com/wp-content/uploads/2018/02/CP_Partenariat_Bolloré_précisions-20-Fev-18-DEF.pdf )

- Le premier contrat, signé avec la société BLUE SOLUTIONS, vise à compléter la gamme de Powerpacks Full Elec du Groupe GAUSSIN en intégrant le Powerpack LMP de BLUE SOLUTIONS.

- Le second contrat, signé avec BOLLORE PORTS, porte sur le co-développement d'un tracteur électrique, l'APM 75T, destiné au transport portuaire. Ce véhicule intégrera les spécificités techniques utilisées sur les ports où opère BOLLORE PORTS (actuellement 20 terminaux dont 16 en Afrique).

Ce partenariat a connu sa première étape en mai 2018 avec la réussite de l'intégration des Batteries Lithium Métal Polymère (LMP) de la société BLUE SOLUTIONS dans le véhicule APM HE Full Elec Gaussin. L'APM HE LMP a été expédié en juillet 2018 sur une concession portuaire de BOLLORE PORTS au Congo, et est actuellement en cours de tests intensifs en opération réelle.

2. Succès de la réception des AGV par PSA*

En mars 2018, la société a annoncé le succès de la réception définitive des deux AGV PERFORMANCE FULL ELEC et des trois POWERPACKS FULL ELEC Lithium Titanate « Fast Charge » par l'opérateur portuaire PSA Port of Singapore Authority. Fort de ce succès, la société répondra à la 1ère tranche de l'appel d'offre lancé début septembre 2018 par PSA Port of Singapore Authority pour la livraison de 162 AGV et de 162 POWERPACKS.

3. Avancée sur le POWER PACK HYDROGENE*

Au cours des dernières années, le Groupe a complété son offre, en développant, en partenariat avec le Commissariat à l'Energie Atomique (« CEA »), un système de motorisation modulable reposant sur des batteries interchangeables fonctionnant soit à l'électricité, soit à l'hydrogène, ainsi qu'un véhicule autonome. (Voir communiqué de presse du 13 août 2012 en suivant le lien :www.gaussin.com/wp-content/uploads/2017/03/CP_20Gaussin_20_20RD_20partenariat_20CEA_20_2013_20ao_C3_BBt_202012_20vdef.pdf )

Le POWER PACK HYDROGEN du CEA a été livré à la société GAUSSIN en juillet 2018 et est en cours de validation.

4. Développement des Containers mobiles (SWAP BODY)

La société a développé le véhicule électrique ASBM FULL ELEC avec une première commande pour la société RAILCARE. Voir communiqué de presse en suivant le lien :

http://www.gaussin.com/wp-content/uploads/2018/07/CP-nouvelle-commande-juillet-18-DEF.pdf

Ce véhicule répond à la demande du container SWAP BODIES, caisses mobiles en pleine expansion en utilisation sur rail et routes en Intermodal. De nouvelles fonctionnalités sont en cours de développement pour des utilisations sans chauffeur en mode véhicule électrique autonome sans cabine avec passage automatique entre les pieds des containers.

5. Activité de Recherche & Développement

Le projet « VASCO » vise à développer le premier système 100 % automatisé avec guidage sans infrastructure (sans aucun équipement au sol) pour le transfert de conteneurs dans les terminaux portuaires. Il vise également à démontrer l'efficacité du système en conditions réelles. Les premiers essais sont actuellement en cours sur le site des Guinnottes.

6. Un carnet de commandes de 6,8 M€ au 31 août 2018*

Le carnet de commandes consolidé au 31 août 2018, dont la revue n'entre pas dans la mission des commissaires aux comptes, s'élève à 6,8 M€.

8. Point sur les facteurs de risques et les litiges

1. Risque de liquidité et critères de continuité d'exploitation

Au cours du 1er semestre 2018, le Groupe a obtenu de nouveaux financements :

- Encaissement de 12,2 M€ suite à des augmentations de capital,

- Encaissement de l'avance remboursable de la BPI de 2 M€ dans le cadre du projet VASCO ;

Le groupe devra nécessairement faire appel à de nouveaux financements externes afin de poursuivre les investissements nécessaires à la finalisation des technologies en cours de développement et de pouvoir honorer son carnet de commandes.

Les comptes du Groupe sont ainsi présentés selon le principe de la continuité d'exploitation. Dans l'éventualité où de nouveaux financements externes ne seraient pas réalisés avant fin 2018, le principe comptable retenu pour l'établissement des comptes, basé sur la continuité d'exploitation, pourrait s'avérer inapproprié.

2. Risques relatifs au carnet de commandes

La Société communique sur un carnet de commandes qui s'étale sur une durée longue. Il peut exister soit un décalage, sans remettre en cause le carnet de commande, soit des annulations totales ou partielles liées à l'activité du client, ce qui aurait alors un impact sur l'activité, les résultats et la situation financière de la Société.

3. Risques sur litiges

Par jugement en date du 24 novembre 2017, le tribunal de commerce de Vesoul a condamné la société GAUSSIN SA à payer à un client la somme de 1,6 M€. Une ordonnance du 09/03/18 a autorisé la société GAUSSIN à rembourser cette dette (1,6 M€) en 15 mensualités égales.

La société a commencé le règlement des mensualités dues de 87 K€. La provision de 1,7 M€ a été maintenue dans les comptes du 30 juin 2018, dans l'attente du jugement en appel.

GAUSSIN SA a interjeté appel de cette décision et envisage d'engager une procédure en responsabilité envers le fournisseur du Power Pack hydride.

Risques fiscaux

La société BATTERIE MOBILE a fait l'objet d'un redressement fiscal relatif au CIR pour un montant de 1.447 K€ majoré de pénalités de 1.157 K€. La société a constaté en 2015 une provision de 2.281 K€ afin de couvrir le risque estimé. La société a néanmoins contesté l'ensemble des rectifications. Un contrôle fiscal portant sur l'exercice 2015 est actuellement en cours.

