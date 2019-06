Gaussin : GAUSSIN annonce une nouvelle commande ferme de 70 ATM FULL ELEC par son distributeur BLYYD

Ce succès commercial majeur traduit une montée en puissance commerciale après les 32 premiers ATM® FULL ELEC déjà vendus à BLYYD

GAUSSIN MANUGUSTIQUE (EURONEXT GROWTH FR0010342329) annonce ce jour une commande ferme de 70 ATM® FULL ELEC par son distributeur BLYYD. Les véhicules sont destinés à des acteurs de premier plan de la grande distribution et de la logistique*.

A ce jour, une vingtaine d'ATM® FULL ELEC équipent déjà quinze sites logistiques en France. Certains véhicules fonctionnent 24h/24 grâce au système de permutation de batteries (swap) intégré et simple à prendre en main.

Montée en puissance commerciale de l'ATM FULL ELEC : franchissement du cap des 100 véhicules vendus

Cette nouvelle commande survient après deux autres commandes de véhicules ATM par Blyyd : une première pour 8 véhicules en mai 2017 et une deuxième pour 24 véhicules en novembre 2017. La première a été entièrement livrée et la deuxième livrée par étapes, la dernière livraison étant prévue d'ici fin septembre 2019. Ces premiers ATM équipent notamment des sites de Carrefour Supply Chain et de Kuehne Nagel.

Ces livraisons ont permis de valider sur le terrain, à échelle réelle, les performances de l'ATM® FULL ELEC ouvrant la voie à des commandes de taille plus importante, ce qui promet une place importante à Gaussin sur le marché des véhicules de logistique écoresponsables.

Un véhicule maniable et écoresponsable

L'ATM présente de multiples avantages comparé aux véhicules routiers traditionnels :

Encombrement réduit, machine compacte

Maniabilité exceptionnelle

FULL ELEC : Eco responsable, zéro émission de CO 2

Aucune nuisance sonore

Sécurité et visibilité totales

Rapidité de mise en service et manœuvres sécurisées

Réduction de la maintenance

Embarquant deux batteries lithium ion sur rack de 60 kWh, destinées à alimenter les deux moteurs de 50 kW, l'ATM FULL ELEC a une autonomie d'utilisation de 24 heures. Le véhicule a une capacité de traction de 44 tonnes pour une vitesse maximum de 25 km/h. La technologie de l'ATM FULL ELEC est brevetée et son design protégé.

L'ATM FULL ELEC a reçu en 2017 le Prix de l'innovation développement durable dans la catégorie constructeurs à l'occasion des Trophées de l'innovation Solutrans.

ATM FULL ELEC

Lien Vidéo : https://youtu.be/LlKWXcGacY8

GAUSSIN finaliste du Dubaï World Challenge

Le Groupe GAUSSIN est nominé par la Road Transport Authority (RTA), l'Autorité du transport routier de Dubaï, en tant que finaliste du Dubai World Challenge for Self-Driving Transport, un concours mondial pour le transport autonome des personnes. La dernière phase du concours se déroulera au mois de septembre 2019 à Dubaï et le gagnant remportera le 15 octobre le droit exclusif d'opérer à Dubaï ainsi qu'un prix de 3 millions de US dollars. L'exclusivité sur Dubaï rendrait Gaussin incontournable sur la zone et renforcerait considérablement son image dans toute la région.

Instagram Dubaï World Challenge : https://www.instagram.com/p/By7LzErhPld/

Prochains rendez-vous

Assemblé Générale des actionnaires le 28 juin 2019

Comptes consolidés 1er semestre 2019 le 3 septembre

JDL Journées du levage du 25 au 27 septembre

Dubaï World Challenge du 15 au 16 octobre

Interairport Munich du 9 au 12 octobre

SIA Belfort du 13 au 14 novembre

A propos de GAUSSIN

GAUSSIN MANUGISTIQUE® est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN Manugistique bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des partenariats stratégiques avec de grands acteurs mondiaux afin d'accélérer sa pénétration commerciale : Siemens Postal, Parcel & Airport Logistics dans le domaine aéroportuaire, Bolloré Ports et ST Engineering dans le domaine portuaire, et Bluebus dans le transport de personnes. GAUSSIN MANUGISTIQUE® est coté sur Euronext Growth à Paris depuis 2010.

Plus d'informations sur www.gaussin.com.

Contacts

GAUSSIN

Christophe Gaussin, invest@gaussin.com +33(0)3.84.46.13.45

Ulysse Communication

Nicolas Daniels, ndaniels@ulysse-communication.com

+33(0)6.63.66.59.22

Retrouvez toute l'information GAUSSIN sur www.gaussin.com

