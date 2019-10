Gaussin : GAUSSIN et le Paris Saint-Germain signent une alliance stratégique portant sur des solutions de mobilité innovantes de nouvelle génération

Héricourt, le 29 octobre 2019 – 8h45 CET

GAUSSIN et le Paris Saint-Germain signent une alliance stratégique portant sur des solutions de mobilité innovantes de nouvelle génération

GAUSSIN (EURONEXT GROWTH - FR0010342329) et le Paris Saint-Germain ont signé un partenariat stratégique portant sur la fourniture de véhicules autonomes sans chauffeur et 100% électriques destinés au transport en commun et au transport de marchandises (entre 3,5 et 7,5 tonnes). Cet accord sur le long terme inclut l'équipement de l'ensemble des infrastructures du Club parisien, dont le futur PSG Training center qui ouvrira ses portes en 2022.

Le groupe Gaussin, l'un des leaders mondiaux des produits et services de mobilité, et le Paris Saint-Germain, premier club de la nouvelle génération, s'inscrivent dans une même ambition de proposer des solutions innovantes en matière de développement durable et de mobilité autonome.

Christophe Gaussin, Président directeur général du Groupe GAUSSIN, déclare : « Le groupe Gaussin a développé un savoir-faire unique en matière d'urbanisation, de mobilité et d'environnement. Notre alliance stratégique avec le Paris Saint-Germain, l'un des Clubs les plus populaires et les plus novateurs au monde, va nous permettre de promouvoir la pertinence de nos solutions auprès de millions de personnes à travers le monde. »

Jean-Claude Blanc, Directeur général délégué du Paris Saint-Germain, ajoute : « Nous sommes très heureux d'accueillir GAUSSIN dans la grande famille Paris Saint-Germain. A l'image du projet du centre d'entrainement et de formation du Club dont l'ouverture est prévue en 2022, le Paris Saint-Germain a l'ambition de faire du développement durable l'un des piliers de sa stratégie d'entreprise et d'incarner les aspirations de la nouvelle génération. Notre collaboration avec GAUSSIN va nous permettre de renforcer cet engagement. »

Selon les termes de l'accord, le Groupe GAUSSIN conduira des études de simulation et d'émulation, préalablement à une seconde phase du projet qui consistera à déployer des solutions de mobilité autonomes et électriques pour le transport des personnes - joueurs, employés et visiteurs - ainsi que des marchandises telles que la nourriture et le matériel d'entrainement et d'entretien, sur l'ensemble des sites opérés par le Club parisien.

Dans le cadre du partenariat, le Groupe GAUSSIN travaillera notamment avec les équipes parisiennes sur le PSG Training Center, le futur centre d'entrainement et de formation du Paris Saint-Germain, avec l'ambition d'en faire la première Smart City sportive.

