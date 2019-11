Gaussin : GAUSSIN étend son partenariat avec ST Engineering Land Systems en signant un accord de distribution de leur gamme de produit STROBO

GAUSSIN étend son partenariat avec

ST Engineering Land Systems en signant un accord de distribution de leur gamme de produit STROBO

GAUSSIN (EURONEXT GROWTH - FR0010342329) annonce la signature d'un accord de distribution exclusif de la gamme de solutions de manutention logistique « STROBO » de

ST Engineering Land Systems (STELS) pour la France, la Belgique, la Suisse, la Russie, la Turquie et le Moyen Orient et non exclusif pour le reste de l'Union européenne, excluant l'Italie.

STROBO est une gamme de solutions d'automatisation logistique, adaptable et évolutive, destinée aux segments de marchés de la logistique, du e-commerce, des produits de grande consommation, de l'aéronautique, du secteur pharmaceutique et des applications industrielles.

Développée par ST Engineering, STROBO s'inscrit dans une volonté croissante de fournir des solutions robustes et économiques grâce à des solutions robotiques innovantes. La gamme est composée de logiciels et de véhicules électriques : transpalettes, gerbeurs, tracteurs de remorquage, chariots élévateurs à fourche et chariots pour allées étroites (VNA), équipement idéal pour les tâches de manutention routinières et répétitives.

Grâce à ses capacités avancées de détection et de reconnaissance des palettes, les solutions STROBO peuvent prélever et déplacer le fret avec une grande précision et s'intègrent très facilement aux environnements existants de production, de logistique et d'entreposage.

Une synergie commerciale entre les produits STROBO et les produits GAUSSIN de la Business Unit « Logistique »

Le groupe GAUSSIN est solidement positionné sur le secteur de la logistique et de la grande distribution avec plus plus de 15 centres logistiques utilisant l'ATM (Automotive Trailer Mover) pour le transport des remorques à l'extérieur des centres logistiques.

En proposant un complément de gamme avec les solutions de véhicules et logiciels STROBO à ses clients existants, GAUSSIN souhaite élargir son portefeuille produits et logiciels à l'« Intralogistique » (Logistique interne) pour le traitement et l'optimisation des flux de réception, de stockage et d'expédition de palettes et de colis avec des solutions permettant de réduire les temps de manutention, les coûts associés et d'améliorer la sécurité.

Prochains rendez-vous

Salon Industrie du futur à Mulhouse les 19 et 20 novembre 2019

Salon MWC Barcelona 2020 du 24 au 27 février 2020

Salon SITL à Paris du 17 au 20 mars

Salon TOC Asia à Singapour 21 et 22 avril 2020

Salon TOC Europe à Rotterdam du 9 au 11 juin 2020

Salon Airport Show à Dubaï du 22 au 24 juin 2020

A propos de ST Engineering Land Systems

ST Engineering est un groupe mondial de technologie de défense et d'Ingénierie spécialisé dans l'aérospatiale, l'électronique, les systèmes terrestres et les secteurs maritimes. Le Groupe emploie environ 22 000 personnes dans ses bureaux en Asie, en Amérique, en Europe et au Moyen-Orient, au service de clients dans les secteurs de la défense, des administrations publiques et du commerce dans plus de 100 pays. Avec plus de 500 projets de villes intelligentes (« smart cities ») dans 70 villes, le Groupe continue de contribuer à la transformation des villes grâce à sa gamme de solutions Smart Mobility, Smart Security et Smart Environment. Basée à Singapour, ST Engineering a réalisé un chiffre d'affaires de 6,7 milliards de dollars au cours de l'exercice 2018 et compte parmi les plus grandes sociétés cotées à la bourse de Singapour. Le Groupe est membre des indices FTSE Straits Times, du MSCI Singapour, du SGX ESG Transparency Index et du SGX ESG Leaders Index. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.stengg.com

A propos de GAUSSIN

GAUSSIN est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des partenariats stratégiques avec de grands acteurs mondiaux afin d'accélérer sa pénétration commerciale : Siemens Logistics dans le domaine aéroportuaire, Bolloré Ports et ST Engineering dans le domaine portuaire, et Bluebus dans le transport de personnes.

GAUSSIN est cotée sur Euronext Growth à Paris depuis 2010 (EURONEXT GROWTH - FR0010342329).

Contacts

GAUSSIN

Christophe Gaussin

invest@gaussin.com

+33(0)3.84.46.13.45 NewCap

Relations investisseurs & médias

Dusan Oresansky / Mathilde Bohin

gaussin@newcap.eu

+33(0)1.44.71.94.92

Retrouvez toute l'information GAUSSIN sur www.gaussin.com

* Le présent document peut contenir des informations prospectives. Ces informations prospectives se réfèrent aux perspectives, développements et stratégies futures de GAUSSIN et sont basées sur l'analyse de prévisions de résultats futurs et d'estimations de montants qui ne sont pas encore déterminables. Les informations prospectives recèlent par nature des risques et des incertitudes car elles sont relatives à des évènements et dépendent de circonstances qui peuvent ou non se réaliser dans le futur. GAUSSIN attire votre attention sur le fait que les informations prospectives ne constituent pas des garanties quant à ses performances futures et que sa situation financière, ses résultats ainsi que l'évolution du secteur dans lequel GAUSSIN opère peuvent différer de manière significative de ceux proposés ou suggérés par les déclarations prospectives contenues dans cette présentation. De plus, même si la situation financière de GAUSSIN, ses résultats et l'évolution du secteur dans lequel GAUSSIN opère étaient conformes aux informations prospectives contenues dans cette présentation, ces résultats ou ces évolutions peuvent ne pas être une indication fiable des résultats ou évolutions futurs de la société. GAUSSIN ne prend aucun engagement à mettre à jour ou de confirmer les attentes ou estimations des analystes ou bien encore de rendre publique toute correction à une quelconque information ou événement de manière à refléter un événement ou une circonstance qui surviendrait postérieurement à cette présentation.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-60860-191104_cp_gaussin-strobo_fr.pdf Informations privilégiées :- Autres communiqués

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2019 ActusNews