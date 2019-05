GAUSSIN Manugistique (EURONEXT GROWTH FR0010342329) annonce sa nomination par la Road Transport Authority (RTA), l'Autorité du transport routier de Dubaï, en tant que finaliste du Dubai World Challenge for Self-Driving Transport, un concours mondial pour le transport autonome des personnes. La dernière phase du concours se déroulera au mois de septembre 2019 à Dubai et le gagnant remportera le droit exclusif d'opérer à Dubai ainsi qu'un prix de 3 millions de US dollars.

Développement des smart cities - « villes intelligentes »

Nous connaissons depuis plusieurs années un fort développement des projets de villes intelligentes « smart cities » qui constituent l'avenir de l'urbanisme et concentrent désormais l'essentiel de l'innovation en matière de mobilité. En effet, la mobilité telle que nous la connaissons facilite les déplacements et constitue un facteur déterminant de ce qui rend une ville habitable.

L'urbanisation devrait s'accélérer au cours de la prochaine décennie avec une population urbaine qui représentera 70% de la population mondiale d'ici 2050. Il est donc nécessaire en fonction de cette vitesse de croissance sans précédent de mettre en place, dès à présent, des solutions innovantes.

Les villes d'aujourd'hui sont confrontées à des défis majeurs pour développer la mobilité, telles que la pollution, la sécurité, la congestion et l'accessibilité.

La croissance démographique aura pour conséquence de nombreux embouteillages, des temps de trajets plus long, et une augmentation des coûts de transport et de la pollution.

Le concept de ville traditionnelle devra être abandonné pour devenir une ville intelligente dans lequel les considérations de connectivité et de mobilité occupent une place prépondérante avec les véhicules autonomes comme facteur clé pour réaliser cette transition.

Des rapports récents montrent que les technologies autonomes ont la capacité de réduire d'un tiers la durée des déplacements urbains et de deux tiers les émissions de gaz à effet de serre. Les besoins en places de stationnement diminueraient eux de plus de 40%.

Gaussin finaliste parmi 65 participants du concours mondial sur le transport autonome

Le Dubai World Challenge for Self-Driving Transport est un catalyseur pour concrétiser la vision de Son Altesse Sheikh Mohammed bin Rashid al Maktoum, vice-Président et Premier ministre des Emirats Arabes Unis, de parvenir à ce que 25% de tous les voyages à Dubai se fassent via des solutions de transports intelligentes et sans pilote d'ici 2030.

Les stratégies de connexion du premier et du dernier kilomètre constituent le premier cas d'usage abordé. Le processus de candidature et d'évaluation a débuté en 2018 et se poursuivra jusqu'au Congrès mondial du transport autonome qui se déroulera les 15 et 16 octobre 2019 à Dubai.

Organisé par la Dubai Roads and Transport Authority (RTA), le Challenge est un concours international pluriannuel conçu pour les chefs de file de l'industrie (Leaders), les start-up et les universités qui travaillent sur les problématiques de transport auxquels sont confrontées les villes du monde. Il s'agit du plus prestigieux concours mondial avec une dimension globale dans ses perspectives et non limitée par pays ou région.

Le premier cas d'utilisation porte sur le transport des personnes dans la connexion du premier / dernier kilomètre des transports en commun, des parcs de stationnement aux sites et au sein des communautés pour relier les origines / destinations aux transports en commun, les lieux de stationnement hors site aux entrées des sites et pour le transportant des personnes autour d'un lieu déterminé.

A propos de GAUSSIN

GAUSSIN MANUGISTIQUE® est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des

produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire

englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un

usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de

batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde,

GAUSSIN Manugistique bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les

terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des

partenariats stratégiques avec de grands acteurs mondiaux afin d'accélérer sa pénétration

commerciale : Siemens Postal, Parcel & Airport Logistics dans le domaine aéroportuaire, Bolloré

Ports et ST Engineering dans le domaine portuaire, et Bluebus dans le transport de personnes.

GAUSSIN MANUGISTIQUE® est coté sur Euronext Growth à Paris depuis 2010.

Plus d'informations sur www.gaussin.com.

