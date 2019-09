Gaussin : GAUSSIN octroie 8 nouvelles licences à ST Engineering Land Systems (STELS) pour fabriquer et commercialiser son véhicule autonome AGV PERFORMANCE(R)

GAUSSIN octroie 8 nouvelles licences à ST Engineering Land Systems (STELS) pour fabriquer et commercialiser son véhicule autonome AGV PERFORMANCE®

Montée en puissance du partenariat historique avec STELS

GAUSSIN Manugistique (EURONEXT GROWTH - FR0010342329) annonce l'octroi de

8 licences, dont 4 exclusives et 4 non-exclusives, pour une durée de 3 ans avec Singapore Technologie Engineering Land Systems (STELS), société majoritairement détenue par l'Etat de Singapour, portant sur la fabrication, la promotion, la distribution et la commercialisation de l'AGV PERFORMANCE® FULL ELEC « Ultra Fast Charge ».

Les quatre licences exclusives sont octroyées pour les territoires de l'Arabie Saoudite, de la Thaïlande, des Émirats Arabes Unis et de la Corée du Sud et les quatre licences non-exclusives pour les territoires de l'Indonésie, du Qatar, des Philippines et d'Oman.

L'objectif immédiat pour STELS est de pouvoir répondre conjointement avec GAUSSIN aux différents appels d'offres en cours et à venir dans ces territoires.

Validation du business model de licences et intensification du partenariat avec ST Engineering Land Systems.

Une 1ère licence de 20 ans octroyée à ST Engineering Land Systems pour le territoire de Singapore (cf. communiqué du 2 octobre 2018) avait permis au Licencié de remporter l'appel d'offres pour la 1ère tranche de 80 véhicules dans le cadre du projet du port de Singapour.

L'octroi de ces nouvelles licences valide le savoir-faire du Groupe GAUSSIN et valorise ses brevets sur des technologies avancées de véhicules électriques lourds autonomes, fiables et robustes.

Le modèle de vente de licences du Groupe GAUSSIN répond à la demande de partenaires stratégiques pour le développement de leurs projets longs termes et d'envergure. Il confirme également l'intérêt des grands groupes industriels internationaux pour les technologies développées par GAUSSIN présentes dans ses nouvelles gammes de produits dédiées aux secteurs portuaires, aéroportuaires, logistiques et Industriels.

L'AGV PERFORMANCE® FULL ELEC « Ultra Fast Charge » : la référence mondiale des véhicules autonomes électriques.

En mars 2019 (cf. communiqué du 20 mars 2019), ST Engineering Land Systems a remporté l'appel d'offres de la 1ère tranche de 80 AGVs pour le Projet de Tuas Megaport qui sera opéré par PSA Port of Singapore Authority suite à l'octroi d'une Licence exclusive pour une durée de 20 ans sur le territoire de Singapour.

Le transfert de technologie est en cours de finalisation et l'assemblage des premiers véhicules sera finalisé début 2020.

Appel d'offres de PSA pour la 2ème tranche : réponse commune STELS/GAUSSIN*

L'appel d'offres concernant la 2ème tranche d'AGV est prévu en 2020 et permettra au Groupe GAUSSIN et STELS de candidater ensemble pour une nouvelle quantité additionnelle de 200 à 300 AGV PERFORMANCE®. Il s'agira du plus grand appel d'offre d'AGV portuaire de l'histoire.

Cet appel d'offres s'inscrit dans le cadre du projet Tuas Mega Port, dont l'objectif est de devenir le 1er terminal portuaire au monde.

Le futur port de Tuas, issu de la consolidation des ports existants de Keppel, Brani, Tanjong Pagar et Pasir Panjang, dotera Singapour d'infrastructures portuaires permettant de doubler ses capacités pour passer à 65 millions de containers (TEU)[1].

Afin d'assurer la gestion des 65 millions de containers par an, Singapour va lancer des appels d'offres successifs pour acquérir jusqu'à 2 000 AGV sur une période de livraison de 10 ans.

Ce projet est stratégique pour l'économie nationale sachant que le secteur portuaire représente 7% du PIB de Singapour[2].

AGV PERFORMANCE



A propos de GAUSSIN

GAUSSIN MANUGISTIQUE® est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN MANUGISTIQUE® bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et les smart cities. Le groupe a noué des partenariats stratégiques avec de grands acteurs mondiaux afin d'accélérer sa pénétration commerciale : Siemens Logistics dans le domaine aéroportuaire, Bolloré Ports et ST Engineering dans le domaine portuaire, et Bluebus dans le transport de personnes. GAUSSIN MANUGISTIQUE® est cotée sur Euronext Growth à Paris depuis 2010. Plus d'informations sur www.gaussin.com.

A propos de ST Engineering Land Systems

ST Engineering est un groupe mondial de technologie de défense et d'Ingénierie spécialisé dans l'aérospatiale, l'électronique, les systèmes terrestres et les secteurs maritimes. Le Groupe emploie environ 22 000 personnes dans ses bureaux en Asie, en Amérique, en Europe et au Moyen-Orient, au service de clients dans les secteurs de la défense, des administrations publiques et du commerce dans plus de 100 pays. Avec plus de 500 projets de villes intelligentes (« smart cities ») dans 70 villes, le Groupe continue de contribuer à la transformation des villes grâce à sa gamme de solutions Smart Mobility, Smart Security et Smart Environment. Basée à Singapour, ST Engineering a réalisé un chiffre d'affaires de 6,7 milliards de dollars au cours de l'exercice 2018 et compte parmi les plus grandes sociétés cotées à la bourse de Singapour. Le Groupe est membre des indices FTSE Straits Times, du MSCI Singapour, du SGX ESG Transparency Index et du SGX ESG Leaders Index. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.stengg.com

