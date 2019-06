Cette nouvelle solution pour la mobilité des personnes pouvant rouler jusqu'à 50 km/h sera présentée à Rotterdam du 18 au 20 juin 2019

GAUSSIN Manugistique (EURONEXT GROWTH FR0010342329) présentera l'e-AB « l'electric-Autonomous Bus » au salon TOC Europe qui se déroulera à Rotterdam du 18 au 20 juin prochain. L'e-AB, une nouvelle solution de mobilité de GAUSSIN, est un bus autonome pouvant transporter 22 passagers pour les applications en milieu privé « off highway ».

L'e-AB, un concentré de technologie pour une sécurité maximum

L'e-AB utilise la nouvelle plateforme du Bluebus 6 mètres 100% électrique « Autonomous Ready » développée par Bluebus, filiale du Groupe Bolloré. Bluebus et Gaussin avaient signé fin décembre (cf communiqué du 21 décembre 2018) un accord de partenariat pour la conversion du Bluebus 6 mètres en bus autonome sans chauffeur.

L'e-AB intègre une nouvelle génération de composants à très haut niveau de fiabilité issue des derniers développements automobiles tels que la direction électrique assistée et un système de freinage électronique facilitant l'intégration de fonctionnalité ADAS (Advanced Driving Assistance System) jusqu'à la suppression complète de la supervision humaine. Le véhicule peut rouler jusqu'à 50 km/heure.

Une solution de mobilité des personnes performante et sûre supportant les hautes températures grâce aux batteries LMP® (Lithium Métal Polymère) de Blue Solutions

L'e-AB est équipée des batteries LMP® commercialisées et produites par Blue Solutions dans ses usines en France et au Canada. Cette technologie « lithium tout solide » unique au monde lui confère en effet à la fois un niveau très élevé de sécurité sans emballement thermique, mais aussi la capacité de supporter des fortes températures extérieures, jusqu'à 65°c, sans climatisation. Sa composition, exempte de cobalt, et de nickel, garantit une indépendance de la technologie vis-à-vis d'un matériau de plus en plus critique sur un plan sociétal et environnemental.

A noter, l'e-AB sera utilisée dans la dernière phase du Dubaï World Challenge qui aura lieu au mois d'août 2019 à Silicon Oasis (Dubaï).

Présentation en exclusivité au salon TOC Rotterdam 2019

L'e-AB sera présenté aux professionnels du secteur des transports durant le salon TOC Rotterdam qui se déroule du 18 au 20 juin 2019 sur le stand externe à l'entrée du salon.

« Nous sommes heureux de poursuivre notre coopération avec Gaussin Manugistique à travers la fourniture de nos batteries LMP® et notre plateforme BlueBus 6 m robotisée. Combinées avec les développements ADAS de Gaussin Manugistique, nous apportons au marché des innovations exceptionnelles », précise Jean-Luc Montfort, Directeur Général de BlueSolutions.

Prochains rendez-vous

Salon TOC Rotterdam stand C2, C10 et stand externe à l'entrée du salon : 18 au 20 juin 2018

A propos de GAUSSIN

GAUSSIN MANUGISTIQUE® est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des

produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire

englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un

usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de

batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde,

GAUSSIN Manugistique bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les

terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des

partenariats stratégiques avec de grands acteurs mondiaux afin d'accélérer sa pénétration

commerciale : Siemens Postal, Parcel & Airport Logistics dans le domaine aéroportuaire, Bolloré

Ports et ST Engineering dans le domaine portuaire, et Bluebus dans le transport de personnes.

GAUSSIN MANUGISTIQUE® est coté sur Euronext Growth à Paris depuis 2010.

Plus d'informations sur www.gaussin.com.

A propos de Blue Solutions

Cotée en Bourse depuis le 30 octobre 2013, Blue Solutions est la société qui regroupe les activités de stockage d'électricité développées par le Groupe Bolloré. En diversifiant son activité historique de producteur de papiers et de films plastiques ultrafins, le Groupe Bolloré est devenu producteur de composants électriques complets pour condensateurs, jusqu'à détenir plus d'un tiers du marché mondial. À partir de cette expertise et après plus de 20 ans de R&D, le Groupe a mis au point des batteries et solutions de stockage d'électricité qui reposent sur une technologie unique, la batterie LMP® (Lithium Métal Polymère). Ces batteries tout solides sont utilisées dans des applications mobiles (autopartage, bus, voitures), mais aussi dans des applications stationnaires (stockage d'électricité pour les entreprises, les collectivités…), développées et commercialisées par d'autres entités du Groupe réunies au sein de Blue Applications, qui connaissent, depuis 2011, un développement rapide sur tous les continents.

Plus d'informations sur : www.blue-solutions.com

A propos de Bluebus

Les bus électriques du Groupe Bolloré sont produits à Quimper, dans les usines Bluebus certifiées ISO 9001, et disposent du label Origine France Garantie. Existants aux formats 6 et 12 mètres, ils sont équipés de batteries LMP® (Lithium Métal Polymère), intégralement produites à Quimper dans les usines Blue Solutions du Groupe qui détiennent également le label Origine France Garantie. Cette batterie unique au monde ne contient ni solvant, ni cobalt, ni terres rares. Solution propre et silencieuse de transport collectif urbain & périurbain, la gamme Bluebus répond aux enjeux environnementaux et allie haute technologie, design et performance. Avec aujourd'hui plus de 300 Bluebus en exploitation dans le monde, ce partenariat répond à une évolution des besoins en termes de mobilité pour les villes d'aujourd'hui et de demain.

Plus d'informations sur www.bluebus.fr

