Gaussin : GAUSSIN présentera son nouveau transporteur autonome électrique développé en collaboration avec SIEMENS LOGISTICS pour sa gamme aéroportuaire au salon AIRPORT SHOW à Munich

GAUSSIN présentera son nouveau transporteur autonome électrique développé en collaboration avec

SIEMENS LOGISTICS pour sa gamme aéroportuaire au salon AIRPORT SHOW à Munich

GAUSSIN Manugistique (EURONEXT GROWTH FR0010342329) annonce aujourd'hui la présentation de son nouveau transporteur autonome électrique pour les aéroports (AAT® - Autonomous Airport Transporter), lors du Salon AIRPORT SHOW qui se tiendra à Munich (Allemagne) du 8 au 11 octobre 2019. Le véhicule sera exposé sur le stand G54, hall C6.

Résultat d'une collaboration efficace avec SIEMENS LOGISTICS initiée il y a moins d'un an

L'AAT® est un transporteur aéroportuaire, entièrement électrique et autonome sans chauffeur destiné au transport de bagages en ULD (Unit Load Device) ou Cargo (palette PMC ou module réfrigéré). Disposant d'une capacité variable et d'une technologie embarquée permettant la navigation autonome sans chauffeur, il contribue à la réduction de la congestion au sol, à l'accélération du transport des bagages et, par conséquent, à l'optimisation des coûts opérationnels des aéroports.

Les solutions AAT® sont conçues et fabriquées selon des normes de sécurité élevées, conformément aux normes des équipements d'assistance au sol aéroportuaire.

Grâce à la collaboration du Groupe GAUSSIN avec son partenaire Siemens Logistics, les utilisateurs d'AAT® peuvent numériser leurs opérations de manutention de bagages et de fret, ce qui facilite la fluidité des processus aéroportuaires.

A propos de GAUSSIN

GAUSSIN MANUGISTIQUE® est spécialisée dans l'audit des process de manutention et la réalisation de systèmes sur roues pour la mise en place et le transport de charges lourdes, volumineuses ou délicates. Avec plus de 50 000 véhicules de manutention à travers le monde, GAUSSIN Manugistique bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : l'Energie, le Transport, l'Environnement et les Matières Premières. GAUSSIN MANUGISTIQUE® est coté sur Euronext Growth à Paris depuis le 16 juin 2010. Les actions GAUSSIN sont cotées, depuis le 20 juillet 2012, sur le groupe de cotation E2 (Offre au public), depuis l'obtention du Visa AMF n°12-360 en date du 17/07/12 sur le Prospectus, disponible sans frais sur www.gaussin.com.

