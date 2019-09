GAUSSIN présentera son nouvel AGV FULL ELEC

à l'occasion du salon JDL de Beaune

Livraison du véhicule à un client historique opérant sur des activités nucléaires

GAUSSIN (EURONEXT GROWTH - FR0010342329) annonce sa participation au prochain salon JDL (Journées Du Levage) de Beaune du 25 au 27 septembre prochain, sur le stand intérieur H235.

A cette occasion, GAUSSIN présentera son nouveau véhicule automoteur, FULL ELEC, radiocommandé, compact d'une capacité de 20 tonnes.

Ce matériel sera livré à l'issue du salon chez un client historique opérant sur des activités nucléaires dans le Nord de la France. Il sera destiné au remplacement d'un automoteur livré par GAUSSIN en 1986, pour lequel le client souhaite son renouvellement afin de bénéficier d'un véhicule répondant aux nouvelles normes.

Automoteur dans sa configuration de base

Caractéristiques techniques :

Longueur utile : 2 200 mm

Largeur utile : 1 800 mm

Hauteur mini : 600 mm

Charge utile : 20 tonnes

Vitesse : variable de 0 à 5 km/h

Motorisation : Full Elec

En complément de sa fonction de base, l'automoteur pourra recevoir des fourches situées à la partie avant pour la manutention de charges type « palettes ».

Automoteur équipé de fourches et d'un contre-poids pour la manutention de palettes spécifiques

Compte-tenu de son usage, l'automoteur est conçu avec une protection (peinture) décontaminable et recouvert d'un plateau en Inox.

Prochains rendez-vous

Salon JDL à Beaune du 25 au 27 septembre 2019, stand intérieur H235

Salon AIRPORT SHOW à Munich du 8 au 11 octobre 2019

Salon SIA à Belfort les 13 et 14 novembre 2019

Salon DUBAÏ WORLD SEFT DRIVING CONGRESS le 15 octobre 2019

Salon QIT COMM DOHA du 29 au 1er novembre 2019

Salon Industrie du futur à Mulhouse les 19 et 20 novembre 2019

À propos de GAUSSIN

GAUSSIN MANUGISTIQUE® est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN Manugistique bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des partenariats stratégiques avec de grands acteurs mondiaux afin d'accélérer sa pénétration commerciale : Siemens Postal, Parcel & Airport Logistics dans le domaine aéroportuaire, Bolloré Ports et ST Engineering dans le domaine portuaire, et Bluebus dans le transport de personnes.

GAUSSIN MANUGISTIQUE® est coté sur Euronext Growth à Paris depuis 2010.

Plus d'informations sur www.gaussin.com.

