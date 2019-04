Communication sur les évolutions récentes du capital

GAUSSIN SA (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0010342329) annonce ce jour la réalisation de quatre augmentations de capital d'un montant global de 2.000.000 euros par utilisation de délégations de l'assemblée générale extraordinaire (AGE) du 21 août 2018. Conformément aux dispositions de l'article 211-3 du Règlement général de l'AMF, l'offre des actions de la Société dans le cadre de ce Placement Privé, n'a pas donné lieu à un prospectus soumis au visa de l'AMF. Elle a pour objectif de financer le développement de la société.

Description des augmentations de capital

Lors des décisions prises par le conseil d'administration de GAUSSIN SA du 10 avril 2019, faisant usage des délégations données par l'AGE du 21 août 2018, il a été décidé de procéder à quatre augmentations de capital réservées à personnes dénommées comme suit :

1) Par utilisation des résolutions 25 et 26, augmentation de capital réservée d'un montant de 600.000,15 € (prime d'émission comprise) par émission de 2 926 830 actions nouvelles au prix de souscription unitaire de 0,205 euro, correspondant à un taux de dilution de 1,49%,

2) Par utilisation des résolutions 27 et 28, augmentation de capital réservée d'un montant de 150.000,14 € (prime d'émission comprise) par émission de 731 708 actions nouvelles au prix de souscription unitaire de 0,205 euro, correspondant à un taux de dilution de 0.37%,

3) Par utilisation des résolutions 29 et 30, augmentation de capital réservée d'un montant de 300.000,28 € (prime d'émission comprise) par émission de 1 463 416 actions nouvelles au prix de souscription unitaire de 0,205 euro, correspondant à un taux de dilution de 0,74%,

4) Par utilisation des résolutions 33 et 34, augmentation de capital réservée d'un montant de 950.000,34 € (prime d'émission comprise) par émission de 4 634 148 actions nouvelles au prix de souscription unitaire de 0,205 euro, correspondant à un taux de dilution de 2,28%.

Soit des augmentations de capital d'un montant total de 2.000.000,91 € (prime d'émission comprise) par émission de 9.756.102 actions nouvelles au prix de souscription unitaire de 0,205 euro, et un taux de dilution global de 4,79%.

L'intégralité des souscriptions a été reçue et la réalisation définitive de ces augmentations de capital a été constatée par le conseil d'administration réuni le 11 avril 2019.

Exercice de BSAR

La société informe également ses actionnaires sur l'exercice de bons de souscription remboursables en actions (BSAR) (voir communiqué du 27 novembre 2013 sur l'émission des BSAR) :

- Aucun BSAR n'a été exercé au cours du 1er trimestre 2019.

Au 31 mars 2019, le nombre de BSAR toujours en circulation s'élève donc à 3.175.452 et donnent droit à 3.334.224 actions au prix de 0,45 € par action, en cas d'exercice des bons.

Capital social

Suite aux opérations susmentionnées, le capital social de la société GAUSSIN s'élève à 20.360.981,20 euros divisé en 203.609.812 actions de 0,10 euro de nominal chacune, et 203.946.387 droits de vote.

* Détention directe et indirecte via la société Milestone, détenue à 100% ** Actions détenues par le contrat de liquidité au 31/03/2019

A propos de GAUSSIN

GAUSSIN MANUGISTIQUE® est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN Manugistique bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des partenariats stratégiques avec de grands acteurs mondiaux afin d'accélérer sa pénétration commerciale : Siemens Postal, Parcel & Airport Logistics dans le domaine aéroportuaire, Bolloré Ports et ST Engineering dans le domaine portuaire, et Bluebus dans le transport de personnes. GAUSSIN MANUGISTIQUE® est coté sur Euronext Growth à Paris depuis 2010.

Plus d'informations sur www.gaussin.com .

