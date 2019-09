COMMUNIQUE DE PRESSE

Héricourt, le 3 septembre 2019

Groupe GAUSSIN publie ses résultats consolidés

du 1er semestre 2019

Meilleure visibilité financière et perspectives prometteuses

Chiffre d'affaires et revenus de licences : 13,7 M€

Augmentation du résultat d'exploitation à 9,1 M€

Progression du résultat net à 6,8 M€

Carnet de commandes à 18,1 M€

GAUSSIN SA (EURONEXT GROWTH - FR0010342329) – 17h45 - Le Conseil d'administration du groupe GAUSSIN, qui s'est tenu le 29 août 2019, a arrêté les comptes semestriels consolidés clos au 30 juin 2019.

Chiffre d'affaires et revenus de licences : 13,7 M€, en hausse de 11,0 M€

Un produit de licences de 11,5 M€ a été comptabilisé au premier semestre 2019

La stratégie du groupe GAUSSIN, consistant à développer depuis 2018 un nouveau business model en concédant des licences d'exploitation de ses technologies, porte désormais ses fruits. Cette stratégie de déploiement international de l'expertise, du savoir-faire et des brevets, devrait permettre d'adresser le marché mondial plus rapidement.

Le groupe GAUSSIN a ainsi concédé en 2018 (cf. communiqué du 2 octobre 2018), une licence à la branche des systèmes terrestres de ST ENGINEERING (STELS), une multinationale singapourienne, portant sur l'utilisation des process de production, l'usage de la marque et des brevets GAUSSIN pour un des véhicules autonomes composant sa gamme portuaire, l'AGV PERFORMANCE FULL ELEC. Ce contrat d'une durée de vingt ans comprend un droit d'entrée pour une exclusivité d'exploitation sur le territoire de Singapour. Au cours du 1er semestre 2019, PSA (Port of Singapore Authority - l'opérateur du port de Singapour) a attribué une première tranche de 86 véhicules autonomes à STELS (cf. communiqué du 20 mars 2019). A terme, PSA devrait lancer des appels d'offres pour environ

3 000 véhicules autonomes.

En 2019, GAUSSIN a concédé une licence exclusive et renouvelable de 2 ans avec la Société d'Etat QATAR RAILWAYS COMPANY (QRC) (cf. communiqué du 24 juin 2019), portant sur le programme de gestion de flotte de véhicules autonomes FMP (Fleet Management Platform), pour des applications dans le secteur semi-privé, telles que le projet de Smart City Lusail, la Coupe du Monde 2022 de la FIFA, le transport entre les stations de métro et les stades, l'Université de Doha.

Le contrat inclut des droits d'entrée applicables à une exclusivité couvrant le territoire du Qatar.

Après la période de 2 ans, cette licence devra faire l'objet d'un renouvellement annuel.

Au cours du 1er semestre 2019, le groupe GAUSSIN a ainsi facturé 11,5 M€ de produits d'exploitation au titre de la concession de licences composés principalement des droits d'entrée.

Les redevances sur les ventes futures (royalties) seront perçues ultérieurement, et devraient générer des revenus récurrents.

Le nouveau business model permet au groupe GAUSSIN de multiplier les contrats avec des acteurs locaux reconnus tout en diminuant ses charges et son besoin en fonds de roulement (BFR) qui était auparavant nécessaire pour financer le cycle de fabrication et l'encours fournisseurs.

Chiffre d'affaires semestriel de 2,2 M€ contre 2,7 M€ au 30 juin 2018

Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2019 s'élève à 2,2 M€, réalisé à hauteur de 88% en France et à hauteur de 12% à l'export. La légère baisse sur la période est essentiellement liée aux efforts entrepris par le groupe pour développer son activité Licence.

Résultat d'exploitation à 9,1 M€, en forte augmentation

L'EBITDA progresse de 13,0 M€ en douze mois, passant de -5,0 M€ à +8,0 M€

La facturation des licences générant des marges importantes, combinée à la réduction des charges du personnel (-18%) et autres charges (-4%), permet d'atteindre un EBITDA d'exploitation de 8,0 M€ au S1 2019.

Le résultat d'exploitation atteint 9,1 M€ au S1 2019, contre une perte de 6,7 M€

Après la prise en compte des dotations et des reprises d'exploitation, soit 1,1 M€, le résultat d'exploitation du S1 2019 s'élève à 9,1 M€, contre une perte de 6,7 M€ au 30 juin 2018.

Le résultat avant impôts s'élève à 7,4 M€ au S1 2019 contre 2,2 M€ au S1 2018

Le résultat avant impôt de 2,2 M€ au 30 juin 2018 intégrait un résultat exceptionnel de 9,2 M€ lié la restructuration de la dette passant de 13,0 M€ à 1,5 M€. Compte tenu de la perte exceptionnelle de 1,4 M€ du 1er semestre 2019, le résultat opérationnel s'élève à 7,8 M€ au 30 juin 2019 contre 2,5 M€ en juin 2018. Après prise en compte du résultat financier, le résultat avant impôts s'élève à 7,4 M€ au 30 juin 2019, soit une amélioration de 5,2 M€ par rapport au 30 juin 2018.

A noter qu'en retraitant des éléments exceptionnels des premiers semestres 2019 et 2018, la variation du résultat avant impôts ferait ressortir une amélioration sur la période à 15,8 M€.

Forte augmentation du résultat net : +155% à 6,8 M€

Le résultat net du 1er semestre 2019 atteint 6,8 M€, soit une amélioration de 4,1 M€ sur un an.

La trésorerie atteint 7,2 M€ au 30 juin 2019, en hausse de 3,0 M€ par rapport au

31 décembre 2018

Le groupe dispose d'une trésorerie de plus de 7,2 M€ au 30 juin 2019 contre 4,2 M€ au 31 décembre 2018. Ce renforcement de 3,0 M€ provient essentiellement de la capacité d'autofinancement liée à l'activité Licence, ainsi que de deux augmentations de capital. A noter que sur les 11,5 M€ de licences facturées, 4,5 M€ de licences et de royalties devraient être encaissés au cours des prochains trimestres, soutenant la trésorerie de la société.

L'endettement et les emprunts du groupe représentent 10,6 M€ au 30 juin 2019

Le montant total des emprunts et dettes financières du groupe s'élève à 10,6 M€ contre 10,9 M€ au 31 décembre 2018 et se compose de 2,0 M€ d'emprunts, 6,2 M€ d'avances BPI remboursables en cas de succès commercial et 2,4 M€ d'écritures de retraitement des matériels en location.

Les capitaux propres augmentent de 10,0 M€ à 23,3 M€

L'augmentation des capitaux propres de 10,0 M€ au cours du semestre résulte des variations

suivantes :

augmentations de capital en numéraire de 3,5 M€,

frais liés à ces opérations et imputés sur la prime d'émission pour 0,3 M€, et

résultat bénéficiaire de la période de 6,8 M€.

Des perspectives prometteuses grâce à l'expertise du groupe dans le véhicule autonome et un carnet de commandes de 18,1 M€ au 30 juin 2019*

De façon générale, l'expertise développée par le groupe dans le véhicule autonome commence à porter ses fruits et devrait soutenir l'activité au cours des prochains semestres, notamment avec la montée en puissance des contrats de licences et du potentiel de revenus récurrents des redevances sur les ventes futures.

Le carnet de commandes consolidé au 30 juin 2019, dont la revue n'entre pas dans la mission des commissaires aux comptes, s'élève à 18,1 M€ contre 4,8 M€ au 28 avril 2019. Le solde des licences accordées et les royalties ne sont pas inclus.

Activité Licence portée par le contrat avec PSA Singapour et les activités autonomes du Qatar

Fort du succès de la fourniture de 86 véhicules autonomes électriques à PSA, opérateur du Port de Singapour, réalisée dans un délai record de moins de 6 mois, le groupe GAUSSIN est confiant quant à son développement sur le segment de la mobilité autonome. En effet, son positionnement sur des véhicules autonomes sans chauffeur, électriques ou à hydrogène répond clairement à l'appétence de grands groupes pour le secteur de la mobilité des personnes et des marchandises, qui représente aujourd'hui 10% du PIB mondial et devrait doubler en dix ans sur des technologies innovantes.

Le groupe GAUSSIN est par ailleurs en discussions avancées pour la concession de 15 nouvelles licences.



AGV PSA – AUTONOMOUS & FULL ELEC

https://youtu.be/jRxKE7_xM8w

Gamme Smart Cities : résultat du concours pendant le Salon DUBAÏ WORLD SEFT DRIVING CONGRESS le 15 octobre 2019

Bus e-Ab – AUTONOMOUS & FULL ELEC

https://youtu.be/oYxqCwi34yk

En mai 2019, GAUSSIN a été sélectionné en tant que finaliste dans la catégorie « Leader » du concours mondial organisé par l'autorité du transport routier de Dubaï. Le « Dubaï World Challenge for Self-driving Transport » est un concours mondial visant à identifier les meilleures technologies pour le transport autonome des personnes. La dernière phase du concours se déroulera au mois de septembre 2019 à Dubaï et le lauréat remportera le droit exclusif d'opérer à Dubaï et pendant l'exposition universelle EXPO 2020 ainsi qu'une dotation de 3 millions de dollars. L'accès à la finale de ce concours illustre la pertinence des solutions développées par le groupe GAUSSIN dans le domaine du véhicule autonome.

DUBAI WORLD CONGRESS

https://sdcongress.com/

Gamme portuaire : premières livraisons au port de Singapour en novembre 2019

A Singapour, ST ENGINEERING a réceptionné les plans et procède actuellement à la revue technique des véhicules AGV. Selon le contrat conclu avec PSA, ST ENGINEERING doit livrer les 2 premiers véhicules en novembre 2019.

En mars 2019, le groupe GAUSSIN a annoncé la signature d'un Accord-cadre avec le Groupe Bolloré, pour l'APM 75T « HE » Hot Environment, 100% électrique, équipé du POWERPACK® LMP® de Blue Solutions. Cet accord est l'aboutissement du contrat signé en février 2018 en vue du co-développement de l'APM 75T. Le véhicule a été conçu de façon à intégrer les spécifications techniques utilisées par Bolloré Ports sur les ports qu'il opère. L'accord-cadre s'est traduit par une 1ère commande de 2 véhicules APM 75T HE destinés au port d'Abidjan en Côte d'Ivoire actuellement en tests de rodage pour une expédition envisagée avant la fin de l'année.

Gamme logistique : une vingtaine d'ATM (Automotive Trailer Mover) à livrer en 2019

ATM FULL ELEC

https://youtu.be/LlKWXcGacY8

Le groupe GAUSSIN a réceptionné une commande de 70 ATM en juin 2019 faisant suite aux deux autres commandes de véhicules ATM par la société Blyyd. Le groupe GAUSSIN devrait livrer une vingtaine d'ATM en 2019.

Les premiers ATM équipent notamment des sites de Carrefour Supply Chain et de Kuehne + Nagel. Ces livraisons ont permis de valider sur le terrain, en conditions réelles, les performances de l'ATM® FULL ELEC ouvrant la voie à un potentiel de commandes plus importantes qui devrait permettre au groupe GAUSSIN de rayonner sur le marché des véhicules de logistique écoresponsables.

En juin 2019 à Rotterdam, le groupe GAUSSIN a dévoilé l'ASBM-RR « Automotive Swap Body Mover Rail-Route » 100% électrique. Ce véhicule permet le chargement/déchargement et le transport de caisses mobiles de toutes dimensions. Ce véhicule bénéficie d'une autonomie de 24 heures grâce à un temps de chargement de la batterie inférieur à 3 minutes. Il est équipé d'un dispositif complet de transfert latéral des caisses mobiles permettant un chargement et un déchargement intégral des trains en moins de 3 minutes.

En juin 2019, GAUSSIN avait également signé un contrat avec le géant américain du service postal UPS pour la fourniture de véhicules électriques dédiés aux centrales logistiques. Le contrat couvre l'ensemble des sites dans le monde. UPS a commandé au groupe GAUSSIN un véhicule ASBM « Automotive Swap Body Mover » dédié au transport de container « swap body » pour le site d'UPS de Londres dont les premiers tours de roues sont envisagés avant la fin de l'exercice 2019.

Gamme Aéroportuaire, Siemens présentera le nouveau véhicule à l'Airport Show de Munich

AAT – AUTONOMOUS & FULL ELEC

https://youtu.be/aCmBFVZoLWY

En décembre 2018, le groupe GAUSSIN a signé un accord exclusif avec SIEMENS Postal, Parcel & Airport Logistics (SPPAL) portant sur la commercialisation mondiale des Véhicules Autonomes de GAUSSIN dédiés au Transport d'Unités de Chargement. La nouvelle gamme de solutions Autonomous Airport Transporter destinées aux aéroports fera partie du portefeuille de produits de SSPAL.

Ce nouveau véhicule sera présenté au Salon AIRPORT SHOW de Munich qui se tiendra en octobre 2019.

Entrée en négociation exclusive pour le rachat d'un bloc majoritaire de la société Metalliance

Le groupe GAUSSIN a annoncé, en avril 2019, être entré en négociation exclusive pour le rachat d'un bloc majoritaire d'actions qui porterait sa participation dans METALLIANCE à plus de 95%.

La conclusion de cette opération est subordonnée à la consultation préalable des instances représentatives du personnel des deux sociétés, ainsi qu'aux approbations légales, réglementaires, juridiques et financières usuelles. Sous ces réserves, sa finalisation est attendue d'ici la fin du second semestre 2019.

A l'issue de cette acquisition, l'activité de METALLIANCE serait consolidée au sein du groupe GAUSSIN qui réaliserait environ 50 M€ de chiffre d'affaires, hors activité de vente de licences et revenus de royalties, en 2020 et compterait près de 200 employés. Les synergies importantes avec l'activité historique de GAUSSIN devraient permettre d'accélérer la croissance des ventes directes de GAUSSIN avec un renforcement limité des effectifs et réduire le recours à certains sous-traitants.

VASCO : finalisation du projet au second semestre 2019

AIV REVOLUTION – AUTONOMOUS & FULL ELEC

https://youtu.be/7dRPW0Nrukw

Le projet « VASCO » vise à développer le premier système 100% automatisé avec guidage sans infrastructure (sans aucun équipement au sol) pour le transfert de conteneurs dans les terminaux portuaires. Il vise également à démontrer l'efficacité du système en conditions réelles.

Une démonstration d'une flotte de véhicules AIV Revolution 100% autonomes et 100% électriques et équipés du système ADV (Autonomous Driving Vasco) a été réalisée en mai 2019 sur le Port de Dourges (Nord-Pas-de-Calais). La fin du projet est prévue au cours du second semestre 2019.

Point sur les facteurs de risques et les litiges :

Risques relatifs au carnet de commandes

Le groupe communique sur un carnet de commandes qui s'étale sur une durée longue, il peut exister soit un décalage, sans remettre en cause le carnet de commandes, soit des annulations totales ou partielles liées à l'activité du client, ce qui aurait alors un impact sur l'activité, les résultats et la situation financière de la Société.

Risques sur litiges commerciaux

Le groupe a constaté une provision de 1,8 M€ dans ses comptes 2018 pour couvrir un litige client. La dette a été totalement remboursée en mai 2019. GAUSSIN SA a interjeté appel de cette décision et envisage d'engager une procédure en responsabilité envers le fournisseur du Power Pack hydride.

L'opinion des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés

Les procédures d'examen limité de ces comptes consolidés sont en cours ; le rapport des commissaires aux comptes n'est pas encore formellement émis. Néanmoins, l'opinion des commissaires aux comptes sera formulée ainsi :

L'actif économique au niveau des comptes consolidés ressort à :

Ecart d'acquisition : 0,6 M€

Immobilisations incorporelles : 10,8 M€

Immobilisations corporelles : 6,8 M€

Cet actif est essentiellement composé de brevets et de prototypes. La juste valeur des brevets a été estimée sur la base d'un business plan du groupe. Les prototypes sont valorisés à leur coût de production.

Le Groupe a mis en œuvre des tests de dépréciation pour s'assurer de la valeur recouvrable de son actif économique.

Compte tenu de l'historique de pertes du groupe sur les projets de ce type, le caractère raisonnable des hypothèses retenues pour élaborer les business plans qui ont permis de tester cet actif économique n'a pas pu nous être démontré. En conséquence, les commissaires aux comptes ne sont pas en mesure d'apprécier la juste valeur de l'actif économique inscrit à l'actif du bilan consolidé au 30 Juin 2019.

En raison des faits exposés ci-dessus, les commissaires aux comptes sont dans l'impossibilité de conclure quant à l'existence ou non d'anomalies significatives qui seraient de nature à remettre en cause, au regard des règles et principes comptables français, le fait que les comptes consolidés semestriels présentent sincèrement le patrimoine et la situation financière de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation au 30 juin 2019, ainsi que le résultat de ses opérations pour la période écoulée.

Prochains rendez-vous

Salon JDL à Beaune du 25 au 27 septembre 2019

Salon Industrie du futur à Mulhouse les 19 et 20 novembre 2019

Salon AIRPORT SHOW à Munich du 8 au 11 octobre 2019

Salon DUBAÏ WORLD SEFT DRIVING CONGRESS le 15 octobre 2019

Salon QIT COMM DOHA du 29 au 1er novembre 2019

A propos de GAUSSIN

GAUSSIN MANUGISTIQUE® est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN Manugistique bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des partenariats stratégiques avec de grands acteurs mondiaux afin d'accélérer sa pénétration commerciale : Siemens Postal, Parcel & Airport Logistics dans le domaine aéroportuaire, Bolloré Ports et ST Engineering dans le domaine portuaire, et Bluebus dans le transport de personnes.

GAUSSIN MANUGISTIQUE® est coté sur Euronext Growth à Paris depuis 2010.

Plus d'informations sur www.gaussin.com.

* Le présent document peut contenir des informations prospectives. Ces informations prospectives se réfèrent aux perspectives, développements et stratégies futures de GAUSSIN Manugistique et sont basées sur l'analyse de prévisions de résultats futurs et d'estimations de montants qui ne sont pas encore déterminables. Les informations prospectives recèlent par nature des risques et des incertitudes car elles sont relatives à des évènements et dépendent de circonstances qui peuvent ou non se réaliser dans le futur. GAUSSIN Manugistique attire votre attention sur le fait que les informations prospectives ne constituent pas des garanties quant à ses performances futures et que sa situation financière, ses résultats ainsi que l'évolution du secteur dans lequel GAUSSIN Manugistique opère peuvent différer de manière significative de ceux proposés ou suggérés par les déclarations prospectives contenues dans cette présentation. De plus, même si la situation financière de GAUSSIN Manugistique, ses résultats et l'évolution du secteur dans lequel GAUSSIN Manugistique opère étaient conformes aux informations prospectives contenues dans cette présentation, ces résultats ou ces évolutions peuvent ne pas être une indication fiable des résultats ou évolutions futurs de la société. GAUSSIN Manugistique ne prend aucun engagement à mettre à jour ou de confirmer les attentes ou estimations des analystes ou bien encore de rendre publique toute correction à une quelconque information ou événement de manière à refléter un événement ou une circonstance qui surviendrait postérieurement à cette présentation.

