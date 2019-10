Signature d'un partenariat entre GAUSSIN et HyperloopTT

pour la fourniture de véhicules électriques et autonomes

Ce projet long-terme porte sur des solutions d'acheminement et de transfert de containers pour les trains HyperloopTT à sustentation magnétique

GAUSSIN (EURONEXT GROWTH FR0010342329) annonce aujourd'hui un partenariat avec la société américaine Hyperloop Transportation Technologies (HyperloopTT) pour la fourniture de véhicules électriques et autonomes AIV HyperloopTT (Automotive Intelligent Vehicle) de GAUSSIN permettant l'acheminement et le transfert des containers dans les trains à sustentation magnétique qui circuleront dans un tube à 1 200 km/h.

La technologie HyperloopTT

HyperloopTT transporte les personnes et les marchandises à la vitesse de l'avion de façon sûre, efficace et durable. Les capsules de passagers et de fret lévitent juste au-dessus d'une voie ferrée et traversent un réseau de tubes à basse pression entre les villes. La lévitation magnétique passive brevetée et un moteur électrique linéaire, combinés à un environnement tubulaire dans lequel l'air a été considérablement réduit, permettent aux capsules de se déplacer à des vitesses très élevées avec une friction minimale.

Hyperloop apportera de nombreux avantages disruptifs aux voyageurs et permettra, entre autres, de vivre plus loin des villes et du travail en réduisant le temps de déplacement d'heures en minutes et de créer des opportunités économiques dans la région reliée. Hyperloop résout certains des principaux défis à long terme auxquels est confrontée la société moderne : la surpopulation, la congestion routière et la pollution.

Le système est alimenté par une combinaison de sources d'énergie alternatives, créant une solution sûre, efficace et abordable.

Le véhicule autonome et électrique AIV HyperloopTT de GAUSSIN pour maximiser les bénéfices de la solution HyperloopTT

L'AIV HyperloopTT aura pour fonction d'acheminer les containers depuis la zone de stockage d'un port jusqu'au système de capsules HyperloopTT et de les transférer grâce à un module de transfert latéral de GAUSSIN, utilisé dans d'autres applications logistiques rail-route.

La précision d'accostage avec la capsule et le transfert rapide des containers directement dans la capsule va permettre d'alimenter en continue les capsules, de réduire les temps d'arrêts des trains en station pour maximiser la flexibilité de la solution HyperloopTT et réduire le coût global.

Christophe Gaussin, Président directeur général du Groupe GAUSSIN, déclare : « Nous sommes très heureux de ce partenariat qui permettra d'intégrer les solutions GAUSSIN à un concept de mobilité révolutionnaire performant, sécurisé et propre pour les personnes et les marchandises. Ce partenariat nous permet d'apporter notre expertise dans le domaine du transport de containers autonome et électrique et du secteur portuaire, activité historique de Gaussin. »

Andres de Leon, Directeur général de Hyperloop Transportation Technologies, déclare : « Gaussin jouera un rôle crucial dans la réalisation de nos solutions de fret. L'intérêt d'amener Hyperloop dans les ports et les systèmes de fret surchargés du monde entier est très élevé. Grâce à sa rapidité, son efficacité, ses avantages économiques et sa faible empreinte carbone, Hyperloop est en train de devenir le nouveau standard des solutions de transport du 21ème siècle. Avec un leader mondial de l'industrie comme GAUSSIN, une pièce de puzzle majeure pour les systèmes de fret Hyperloop a été résolue. »

