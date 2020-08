GAUSSIN : Hyperloop Transportation Technologies entre au capital au prix de 9,91 euros par action

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Gaussin a annoncé la réalisation d'une augmentation de capital d'un montant de 885 032,37 euros, prime d'émission incluse, réservée à Hyperloop Transportation Technologies (HTT) valorisant la société à 250 millions de dollars, au prix de 9,91 euros par action. Cette opération vise à renforcer les liens entre les deux sociétés et financer le partenariat portant sur des solutions d'acheminement et de transfert de containers pour les trains Hyperloop à sustentation magnétique.HTT a une obligation de conserver ses actions Gaussin pendant au moins 2 ans.L'intégralité de la souscription a été réalisée par compensation avec la créance d'Hyperloop Transportation Technologies dans les livres de Gaussin et la réalisation définitive de cette augmentation de capital a été constatée par le conseil d'administration réuni le 7 août 2020.