GAUSSIN : acquiert Metalliance

Gaussin a racheté auprès des dirigeants de Metalliance d'un bloc majoritaire représentant 51,42% du capital de la société. Déjà actionnaire de Metalliance à hauteur de 44,32% depuis 2008, Gaussin détient désormais 95,74% du capital. L'opération donne naissance à un groupe français d'ingénierie de plus de 200 personnes spécialisé dans la conception et la fabrication de produits et services industriels.En consolidant les comptes de Metalliance, il affiche un chiffre d'affaires pro forma de 44,7 millions d'euros pour un Ebitda de 5,4 millions d'euros. Le carnet de commandes ferme du nouvel ensemble ressort à 47 millions d'euros.Metalliance est notamment l'inventeur du Train Sur Pneus et du Véhicule Multi Service, utilisés pour la construction et la rénovation de tunnels.GAUSSIN assure le financement de l'opération par un mix de numéraire, crédit bancaire et crédit vendeur.