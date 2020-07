Héricourt, le 1er juillet 2020

GAUSSIN annonce le rachat de

METALLIANCE

L'opération donne naissance à un groupe consolidé de 200 personnes réalisant 44,7 M€ de chiffre d'affaires pour un Ebitda de

5,4 M€ (pro forma)1

GAUSSIN Manugistique (EURONEXT GROWTH FR0010342329) annonce le rachat auprès des dirigeants de METALLIANCE d'un bloc majoritaire représentant 51,42% du capital de la société. Déjà actionnaire de METALLIANCE à hauteur de 44,32 % depuis 2008, GAUSSIN détient désormais 95,74 % du capital. L'opération donne naissance à un groupe français d'ingénierie de plus de 200 personnes spécialisé dans la conception et la fabrication de produits et services industriels destinés à 5 marchés prioritaires : les ports, les aéroports, la logistique, les travaux souterrains et la pose de voies, et les smart cities.

Une nouvelle dimension pour le groupe GAUSSIN

Avec cette opération, le groupe GAUSSIN change de dimension, élargit sa palette d'offre et diversifie ses sources de revenus. En consolidant les comptes de METALLIANCE, il affiche désormais un chiffre d'affaires pro forma de 44,7 millions d'euros pour un Ebitda de 5,4 millions d'euros1. Le carnet de commandes ferme du nouvel ensemble ressort à 47 millions d'euros2.

GAUSSIN assure le financement de l'opération par un mix de numéraire, crédit bancaire et crédit vendeur.

METALLIANCE, un champion industriel réalisant environ 50% de son activité à l'export

Créée en 1923 et cotée sur Euronext Access depuis 2008, METALLIANCE (www.metalliance-tsi.com) est un leader dans les engins logistiques destinés à la construction de tunnels, ainsi que le secteur des travaux pour le rail et la route, avec un important réseau de distribution à l'international. La société possède, en outre, de fortes capacités en R&D, bureaux d'études, fabrication mécano-soudée et assemblage. METALLIANCE a réalisé un chiffre d'affaires de 25,9 M€ en 2019 et a dégagé un Ebitda de 1,9 M€. Les fonds propres de la société s'élevaient à 11,3 M€ au 31 décembre 2019 et la trésorerie disponible à 4,1 M€ à fin décembre 2019. METALLIANCE compte 120 salariés et réalise environ la moitié de son activité à l'export.

La société est notamment l'inventeur du Train Sur Pneus et du Véhicule Multi Service, utilisés pour la construction et la rénovation de tunnels.

1 Pro forma basé sur les résultats 2019 publiés par Gaussin et Métalliance, données non auditées

2 Carnet de commandes au 31 décembre 2019, non-audité

METALLIANCE a par exemple placé des équipements pour les travaux des métros de Londres, Los Angeles, San Francisco, Sao Paulo, le Caire et Sydney et est actuellement présente sur les chantiers du futur métro du Grand Paris avec notamment des Trains Sur Pneus Full Elec.

Jean-Claude Cothenet, PDG de METALLIANCE, restera aux commandes de la société pour une durée minimale de 4 années afin de poursuivre son développement.

Trains Sur Pneus fabriqués par la société Metalliance

Un projet industriel ambitieux et des synergies fortes

Ensemble, GAUSSIN et METALLIANCE affichent un savoir-faire sans équivalent en France dans le domaine de l'ingénierie et de la conception de véhicules et d'engins industriels. Le nouvel ensemble vise 5 marchés prioritaires - les ports et aéroports, la logistique, le souterrain et les smart cities - auxquels s'ajoute un savoir-faire reconnu dans les matériels de travaux publics (travaux souterrains, routiers, pose de voies et carrières).

GAUSSIN apporte à METALLIANCE sa forte expertise dans les batteries (électrique et hydrogène) et les véhicules autonomes. Ces technologies permettront à METALLIANCE de convertir ses véhicules Diesel avec chauffeur lui octroyant ainsi un avantage compétitif dans une industrie tunnelière à la recherche de technologies moins émettrices de C02. Aujourd'hui, l'industrie est obligée d'investir lourdement dans les systèmes de ventilation en l'absence d'engins « propres ».

METALLIANCE apporte de fortes capacités de production et d'assemblage, ainsi qu'un bureau d'étude qui renforceront les capacités de GAUSSIN. Le rapprochement permettra, en outre, de réaliser des synergies fortes en matière d'ingénierie et de conception, de coût de sourcing et de fabrication, ainsi qu'au niveau des fonctions supports. Enfin, GAUSSIN et METALLIANCE renforceront leur présence à l'international grâce à leur coopération sur le plan commercial.

Pour GAUSSIN, cette acquisition renforce sa stratégie de croissance par l'apport de marques iconiques à la rentabilité établie depuis de nombreuses années et lui permettra de compléter ses gammes de véhicules destinés aux sites logistiques et industriels (ATM®), portuaires (APM 75T LMP®, AGV PERFORMANCE®, AIV REVOLUTION®), aéroportuaires (Autonomous Airport Transporter, Airport Refueller Transporter) et aux transports de passagers (bus autonome FULL ELEC) par une gamme d'engins destinés aux grands chantiers d'infrastructure.

Véhicule Multi-Services rail-route fabriqué par la société METALLIANCE

Prochains rendez-vous

Publication du chiffre d'affaires du 1er semestre : 15 juillet 2020

Assemblée Générale des actionnaires : 23 juillet 2020

A propos de GAUSSIN

GAUSSIN MANUGISTIQUE® est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN Manugistique bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des partenariats stratégiques avec de grands acteurs mondiaux afin d'accélérer sa pénétration commerciale : Siemens Postal, Parcel & Airport Logistics dans le domaine aéroportuaire, Bolloré Ports et ST Engineering dans le domaine portuaire, et Bluebus dans le transport de personnes. GAUSSIN MANUGISTIQUE® est coté sur Euronext Growth à Paris depuis 2010.

Plus d'informations sur www.gaussin.com.

A propos de METALLIANCE

METALLIANCE est une Société spécialisée dans l'étude et la réalisation d'équipements industriels et d'engins mobiles. Elle conçoit et construit des équipements pour la réalisation d'infrastructures dans l'univers des transports (routiers, ferroviaires, métros), et de l'énergie (pétrole et gaz, gaz, vapeur…).

Plus d'informations sur www.metalliance-tsi.com.

