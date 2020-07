Gaussin : Groupe GAUSSIN publie ses revenus au 1er semestre 2020

Chiffre d'affaires et licences : 3 M€ contre 13,7 M€ un an plus tôt*

Perspectives de développement sécurisées grâce à un carnet de commandes qui passe de 42,3 M€ à 89,5 M€**

Trésorerie de 24 M€* au 22 juillet 2020

* Hors produit de la licence signée avec Al Attiya de 20 M€ non comptabilisé au 1er semestre 2020

** Inclus Métalliance consolidé à 100 %

GAUSSIN Manugistique (ALGAU - FR0013495298) publie ce jour son chiffre d'affaires consolidé pour le 1er semestre 2020 (non audité).

Succès confirmé de l'évolution stratégique du Groupe GAUSSIN

La publication du chiffre d'affaires et des revenus du 1er semestre 2020 confirme la forte croissance du Groupe GAUSSIN fondée sur une évolution de son business model. Cette stratégie se déploie selon trois axes principaux :

l'accélération de l'activité de licence des produits GAUSSIN à des fabricants internationaux dans des marchés à forte croissance.

l'extension de sa gamme de produits sur le nouveau marché des « smart cities » par le développement interne d'un bus électrique autonome ;

l'acquisition de la société Métalliance, concrétisée le 1er juillet 2020 qui permet au Groupe GAUSSIN d'adresser le marché des engins de logistique de chantiers du BTP et notamment tunneliers.

Chiffre d'affaires et revenus de licence au 1er semestre à 3 M€, contre 13,7 M€ l'an dernier

Le groupe GAUSSIN a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 3,02 M€. Le total des produits de l'activité s'élève ainsi à 3,02 M€ au 1er semestre 2020, contre 13,7 M€ sur la même période l'an dernier.

CHIFFRE D'AFFAIRES & Produits de Licence Exercice 2020 Exercice 2019 variation en K€ variation % 2020/2019 1er semestre 1er semestre Chiffre d'affaires consolidé en K€ 3 020 2 238 782 + 35% dont équipements à la demande MTO 1 022 245 777 + 317% dont équipements LOGISTIQUE 1 998 1 771 227 13% dont équipements PORTUAIRE

(gamme APM/ATT/AGV/TT) 0 222 -222 N/A Produits de Licence en K€ 0 11 462 -8 538 N/A Chiffre d'Affaires + Licence 3 020 700 -9 320

L'activité logistique, qui s'articule autour de véhicules propres totalement électriques (Gammes ATM, TSBM et MTO), a généré un chiffre d'affaires de 3,02 M€, en hausse de 35% par rapport au 1er semestre 2019.

L'activité portuaire s'adresse aux opérateurs des grands ports à travers le monde avec la gamme de véhicules de transport de containers automatiques (AGV PERFORMANCE, AIV REVOLUTION et APM 75T AUTONOME) ou avec chauffeurs (APM 75T), de batteries Power Pack Full Elec, ainsi que des Docking Stations.

L'évolution du business model, privilégiant la mise en place de licences, conduit à comptabiliser les produits liés à la vente de licences ainsi que les royalties en « Autres produits ».

Triplement de la trésorerie du Groupe GAUSSIN à 24 M€ au 22 juillet 2020 par rapport au 31 décembre 2019

Le Groupe GAUSSIN, en intégrant METALLIANCE, désormais consolidée à 100% depuis le 1er juillet 2020, dispose d'une trésorerie importante de 24 M€ au 22 juillet 2020, à comparer avec 7,5 M€ au 31 décembre 2019, soit une multiplication par 3. A noter que sur les 20 M€ de la licence concédée au groupe Al-Attiya, 12 M€ ont été versés et 8 M€ (hors royalties) devraient être versés au cours des prochains trimestres, soutenant d'autant la trésorerie de la société.

Ainsi le Groupe GAUSSIN dispose aujourd'hui de suffisamment de ressources pour financer la croissance de son activité.

Perspectives de développement sécurisées grâce à un carnet de commandes en forte hausse à 89,5 M€ au 30 juin 2020* (+112%)

Le carnet de commandes du Groupe GAUSSIN, en intégrant METALLIANCE et hors redevances sur les ventes futures (royalties), s'élève à 89,5 M€ au 30 juin 2020 contre 42,3 M€, soit une hausse de +112% par rapport au 30 juin 2019.

CARNET DE COMMANDES (NON AUDITE) Exercice 2020 Exercice 2019 variation en K€ variation % 2020/2019 Au 30 juin 2020 Au 30 juin 2019 GAUSSIN Carnet de commandes en K€ 66 537 19 320 27 217 x 3,5 dont équipements à la demande MTO 6 151 1 864 dont équipements LOGISTIQUE

(gamme ATM) 30 738 15 841 dont équipements PORTUAIRE

(gamme APM/ATT/AGV/TT) 8 492 415 Produits de Licence 21 156 1 200 METALLIANCE Carnet de commandes en K€ 23 000 23 000 GROUPE (PRO FORMA - NON AUDITE) Carnet de commandes consolidé en K€ 89 537 42 320 +112%

L'activité logistique et MTO (Gammes ATM, TSBM et MTO) a plus que doublé son carnet de commandes au 1er semestre 2020 à 36,9 M€ par rapport au 30 juin 2019 où il ressortait à 17,7 M€. Les commandes intègrent notamment :

150 ATM, destinés à des acteurs de premier plan des secteurs de la logistique et de la grande distribution. L'ATM joue un rôle essentiel dans la forte progression du carnet de commandes de GAUSSIN.

Un contrat avec la société PRB (Produits de Revêtement du Bâtiment) portant sur la fourniture d'une flotte d'AGV pour le transport autonome de charges lourdes en milieu industriel.

Le développement avec Total du premier camion avitailleur 100% électrique au monde, destiné au site industriel d'Airbus à Toulouse.

L'activité portuaire affiche un carnet de 8,5 M€, soit un montant multiplié par 20 par rapport au carnet de commandes au 30 juin 2019. Ce succès s'explique notamment par

la signature d'une commande pour 22 APM 75 T HE avec QTERMINAL, un opérateur portuaire du Qatar, assortie d'une commande optionnelle pour 30 APM 75 T HE supplémentaires,

la signature d'une commande pour 7 APM 75 T HE et 7 remorques portuaires TT avec CENTREPORT, un port intermodal de Nouvelle Zélande,

La signature d'une commande pour 3 AIV.

Les revenus de licences, concrétisation de la stratégie déployée en 2019

L'activité Licence affiche un carnet de commandes de 21,2 M€ notamment avec la nouvelle licence conclue avec la société Al-Attiya de 20 M€. (Cf CP du 16 juillet 2020). Le produit de cette licence n'est pas comptabilisé dans les comptes du 1er semestre 2020.

GAUSSIN a signé une licence exclusive de 20 ans avec Al Attiya Motors, une société du groupe Al Attiya au QATAR, portant sur ses véhicules électriques dédiés aux ports maritimes, aux aéroports, à la logistique et aux smart cities. Le contrat comprend un droit d'entrée initial de 20 millions d'euros, pour une exclusivité couvrant les principaux pays du Moyen-Orient, puis des royalties comprises entre 3 et 5% sur les ventes futures.

Ce nouveau partenariat valide la stratégie mise en œuvre par GAUSSIN pour valoriser son savoir-faire technologique. Il est à noter que les produits de licences n'ont quasiment pas de coûts afférents, et constituent donc pour l'essentiel une contribution directe au résultat d'exploitation.

Une accélération des prises de commandes pendant la crise du Covid-19 avec des commandes totalisant 55 M€

Gaussin a enregistré une vive accélération de ses commandes pendant la période de confinement due à la crise du Covid-19. Ainsi, entre la mi-mars 2020 et le 30 juin, les commandes se sont élevées à environ 35 millions d'euros. Parmi les commandes les plus notables, on compte :

150 ATM auprès de Blyyd

3 AGV autonomes de la part de PRB (Produits de Revêtement du Bâtiment)

1 avitailleur pour Total

la vente de la licence au groupe Al-Attiya, incluant un droit d'entrée de 20 M€.

Cette accélération s'explique en grande partie par le boom du E-commerce et des besoins logistiques de tous les grands acteurs du secteur. Elle traduit également la volonté de ces acteurs de se reporter sur des véhicules propres et, de plus en plus, autonomes. Gaussin récolte ainsi les fruits de son déploiement de ces dernières années sur ce créneau. Le groupe démontre aussi sa capacité à résister et même à sur-performer durant cette crise qui met en difficulté nombre de secteurs.

Finalisation de l'acquisition de METALLIANCE au 1er juillet 2020 et perspectives de chiffre d'affaires et de revenus de licences en 2020*

Le Groupe GAUSSIN a annoncé l'acquisition définitive de METALLIANCE le 1er juillet 2020 dont il détient désormais 95,74% du capital. L'opération donne naissance à un groupe français d'ingénierie de plus de 200 personnes spécialisées dans la conception et la fabrication de produits et services industriels destinés à 5 marchés prioritaires : les ports, les aéroports, la logistique, les travaux souterrains et la pose de voies, et les smart cities.

A compter de début juillet 2020, le Groupe GAUSSIN consolide à 100% par intégration globale METALLIANCE.

Au premier semestre 2020, le chiffre d'affaires de METALLIANCE s'est élevé à 8,53 M€, contre 10,83 M€ au premier semestre 2019.

Les revenus du groupe consolidé GAUSSIN+METALLIANCE sur l'ensemble de l'exercice 2020, et Métalliance consolidé sur 6 mois, devraient être de l'ordre de 28 millions d'euros, auxquels s'ajoureront les revenus de licences.

Développement de nouveaux véhicules dans le cadre des partenariats stratégiques

· Partenariat avec Siemens : un contrat mondial exclusif sur 2 ans portant sur la distribution exclusive par Siemens des solutions AGV de Gaussin destinées au transport d'ULD (containers et palettes aéroportuaires). L'AAT FULL ELEC Automotive Airport Transporter présenté dans le cadre du salon InterAirport à Munich en 2019 et l'AMDT FULL ELEC Automotive Multi-Directional Transporter sont 2 véhicules propres issus de la collaboration avec Siemens Logistics et sont actuellement en phase d'appel d'offres et de préparation de tests dans de grands hubs aéroportuaires mondiaux.

· Partenariat avec Bolloré : un contrat cadre avec droit préférentiel sur 7 ans concernant l'intégration de la batterie LMP® de Blue Solutions dans les véhicules Gaussin et le codéveloppement du véhicule APM 75T destiné au transport de containers en zone portuaire. Bolloré Port opère 23 ports dans le monde et GAUSSIN a signé en 2019 un contrat cadre intégrant un droit préférentiel sur 7 ans et une 1ère commande pour le Port d'Abidjan dont la livraison est en cours.

· GAUSSIN et Bluebus du Groupe Bolloré ont également signé en 2019 un contrat de partenariat concernant l'autonomisation du bluebus 6 mètres avec lequel Gaussin a participé et remporté le concours mondial du véhicule autonome à Dubaï dans la « Catégorie Leader - Best Energy and Environmental Sustainability ».

· Partenariat avec la société HYPERLOOP TT : un contrat exclusif sur 10 ans pour la fourniture de véhicules électriques et autonomes AIV HyperloopTT (Automotive Intelligent Vehicle) de GAUSSIN permettant l'acheminement et le transfert des containers dans les trains à sustentation magnétique qui circuleront dans un tube à 1 200 km/h.

· Partenariat avec ST Engineering : un contrat exclusif pour la distribution de la gamme STROBO sur 3 ans. En novembre 2019, GAUSSIN a signé un accord de distribution exclusif de la gamme de solutions de manutention logistique « STROBO » de ST Engineering Land Systems (STELS) pour la France, la Belgique, la Suisse, la Russie, la Turquie et le Moyen Orient et non exclusif pour le reste de l'Union européenne, excluant l'Italie. En proposant un complément de gamme avec les solutions de véhicules et logiciels STROBO à ses clients existants, GAUSSIN souhaite élargir son portefeuille produits et logiciels à l'«Intralogistique».

· Partenariat Vasco visant à développer le premier système 100% automatisé avec guidage sans infrastructure (sans aucun équipement au sol) pour le transfert de conteneurs dans les terminaux portuaires. Il vise également à démontrer l'efficacité du système en conditions réelles. Une démonstration d'une flotte de véhicules AIV REVOLUTION 100% autonomes et 100% électriques et équipés du système ADV (Autonomous Driving Vasco) a été réalisée en mai 2019 sur le Port de Dourges (Nord-Pas-de-Calais). La phase projet de Recherche et Développement est dorénavant terminée et il passe en phase de commercialisation. L'AIV REVOLUTION connait un fort intérêt de la part des opérateurs de ports brown fields (ports existants) grâce à l'automatisation immédiate qu'il permet sans arrêter les opérations et sans installations d'infrastructure, combiné à une vitesse d'opération supérieure.

· Partenariat BLYYD : le distributeur BLYYD renforce son partenariat avec GAUSSIN au travers d'un nouveau contrat pour la fourniture de 150 ATM minimum sur les 5 prochaines années qui viendront étoffer la flotte actuelle de 46 véhicules sur plus de 25 enseignes différentes de la grande distribution et dans l'industrie. Aujourd'hui ce sont plus de 300 000 kms qui ont été parcourus pour ce tracteur de parc 100% électrique avec une grande robustesse.

· Partenariat TOTAL : GAUSSIN et TOTAL vont développer l'ART (Aircraft Refueller Transporter), 1er avitailleur 100% électrique ART au Monde en s'appuyant sur le savoir-faire de SAFT (filiale de TOTAL) pour le choix des batteries qui équiperont ce véhicule. L'ART aura une capacité de transport de 80 000 litres de carburant, avec le dispositif d'avitaillement (Fardeau) embarqué. Un premier véhicule sera mis en exploitation sur le site AIRBUS de Toulouse et entrainera la signature d'un contrat cadre avec TOTAL pour plusieurs années. Ce partenariat ouvre également la voie au développement commun d'une flotte de véhicules innovants spécifiquement dédiée à l'aviation.

· Partenariat avec Al-Attiya et JV GAME : GAUSSIN a octroyé une licence exclusive de 20 ans à Al Attiya Motors and Trading Co., une société du groupe Al Attiya, portant sur ses véhicules électriques dédiés aux ports maritimes, aux aéroports, à la logistique et aux Smart cities. Le contrat comprend un droit d'entrée initial de 20 millions d'euros, des royalties situées entre 3 et 5% pour les développements futurs et une exclusivité couvrant les principaux pays du Moyen-Orient. Pour accompagner l'octroi de cette licence Gaussin et Al Attiya Motors ont décidé de créer une joint-venture dénommée GAME (Gaussin Advanced Mobility Electric) pour accélérer le déploiement des véhicules Gaussin Smart et sans émissions dans la région. GAME est établie dans la zone franche du Qatar, une plateforme de classe mondiale offrant des opportunités et des avantages exceptionnels pour se développer dans la région et dans le monde.

Prochains rendez-vous

Assemblée générale GAUSSIN le 23 juillet 2020

A propos de GAUSSIN

GAUSSIN est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des partenariats stratégiques avec de grands acteurs mondiaux afin d'accélérer sa pénétration commerciale : Siemens Logistics dans le domaine aéroportuaire, Bolloré Ports et ST Engineering dans le domaine portuaire, UPS dans le domaine de la logistique et Bluebus dans le transport de personnes. GAUSSIN a élargi son business model avec la signature de contrats de licence accélérant la diffusion de sa technologie à travers le monde. Le rachat de METALLIANCE consacre l'émergence d'un groupe fort de plus de 200 collaborateurs et 50 M€ de chiffre d'affaires.

En octobre 2019, le Groupe a remporté le Concours mondial du transport par véhicule autonome « Categorie Leader » - « Best Energy and Environmental Sustainability ».

GAUSSIN est cotée sur Euronext Growth à Paris depuis 2010 (EURONEXT GROWTH - FR0013495298).

