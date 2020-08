Gaussin : HYPERLOOP entre au capital de GAUSSIN au prix de 9,91 euros par action pour un montant de 885 032 euros

Concrétisation du partenariat industriel entre Gaussin et Hyperloop Transportation Technologies

GAUSSIN (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0013495298) annonce la réalisation d'une augmentation de capital d'un montant de 885.032,37 euros, prime d'émission incluse, réservée à Hyperloop Transportation Technologies (HTT) valorisant la société GAUSSIN a 250 millions USD au prix de 9,91 euros par action.

Cette opération a été autorisée par les résolutions n°7 et 8 de l'Assemblée Générale mixte de GAUSSIN le 27 février 2020 et vise à renforcer les liens entre les deux sociétés et financer le partenariat portant sur des solutions d'acheminement et de transfert de containers pour les trains Hyperloop à sustentation magnétique. Conformément aux dispositions de l'article 211-3 du Règlement général de l'AMF, l'offre des actions de la Société dans le cadre de ce Placement Privé n'a pas donné lieu à un prospectus soumis au visa de l'AMF.

Description de l'augmentation de capital

Lors des décisions prises par le conseil d'administration de GAUSSIN SA du 7 août 2020, faisant usage des délégations données par l'AGE du 27 février 2020, il a été décidé de procéder à une augmentation de capital réservée à Hyperloop Transportation Technologies (HTT) comme suit :

Par utilisation des résolutions 7 et 8, une augmentation de capital réservée d'un montant d'un montant de 885.032,37 euros (prime d'émission comprise) par émission de 89.307 actions nouvelles au prix de souscription unitaire de 9,91 euros, soit une valeur nominale de 1 euro et une prime d'émission de 8,91 euros par action, correspondant à un taux de dilution de 0,40%. HTT a une obligation de conserver ses actions GAUSSIN pendant au moins 2 ans.

L'intégralité de la souscription a été réalisée par compensation avec la créance d'Hyperloop Transportation Technologies dans les livres de GAUSSIN et la réalisation définitive de cette augmentation de capital a été constatée par le conseil d'administration réuni le 7 août 2020.

Pour plus d'information sur ce partenariat, voir le communiqué de presse publié sur le site de la société le 30 octobre 2019 et le communiqué de presse publié sur le site de la société le 27 février 2020.

Communication sur les évolutions récentes du capital de la société

Exercice de BSAR

La société informe également ses actionnaires sur l'exercice de bons de souscription remboursables en actions (BSAR) (voir communiqué du 27 novembre 2013 sur l'émission des BSAR) :

550 BSAR ont été exercés au cours du 1er semestre 2020.

Au 30 juin 202 0, le nombre de BSAR toujours en circulation s'élève donc à 3.174.902 et donnent droit à 333.364 actions au prix de 4,50 € par action, en cas d'exercice des bons.

Capital social

Suite aux opérations susmentionnées, le capital social de la société GAUSSIN s'élève à 22.426.345 euros divisé en 22.426.345 actions de 1 euro de nominal chacune, et 22.460.220 droits de vote.

Actionnariat Nombre d'actions % du capital Nombre de droits de vote % de droits de vote Christophe GAUSSIN* 1 447 521 6.48% 1 460 864 6.50% Volker BERL 195 340 0.87% 195 340 0.87% Damien PERSONENI 1 0.00% 1 0.00% Martial PERNICENI 52 409 0.23% 52 409 0.23% Sous-total Conseil d'Administration 1 695 271 7.56% 1 708 614 7.61% Autres actionnaires nominatifs 352 573 1.57% 373 105 1.66% Auto-détention** 14 677 0,07% 14 677 0,07% Autres actionnaires au porteur 20 363 824 90.80% 20 363 824 90.67% TOTAL du capital de la société 22 426 345 100% 22 460 220 100% * Détention directe et indirecte via la société Milestone, détenue à 100%

** Actions détenues par le contrat de liquidité au 30/06/2020

Des informations détaillées concernant GAUSSIN, notamment sur son activité, ses résultats et ses facteurs de risque ont été présentées dans le communiqué de presse en date du 25 mars 2020 et dans le rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2019. Ce communiqué ainsi que le rapport de gestion, d'autres informations réglementées et communiqués de presse, figurent sur le site Internet de la société dans la rubrique « Informations financières » (www.gaussin.com).

Prochains rendez-vous

JDL Expo : du 9 au 11 septembre 2020 à Beaune

A propos de GAUSSIN

GAUSSIN est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des partenariats stratégiques avec de grands acteurs mondiaux afin d'accélérer sa pénétration commerciale : Siemens Logistics dans le domaine aéroportuaire, Bolloré Ports et ST Engineering dans le domaine portuaire, UPS dans le domaine de la logistique et Bluebus dans le transport de personnes. GAUSSIN a élargi son business model avec la signature de contrats de licence accélérant la diffusion de sa technologie à travers le monde. Le rachat de METALLIANCE consacre l'émergence d'un groupe fort de plus de 200 collaborateurs et 50 M€ de chiffre d'affaires.

En octobre 2019, le Groupe a remporté le Concours mondial du transport par véhicule autonome « Categorie Leader » - « Best Energy and Environmental Sustainability ».

GAUSSIN est cotée sur Euronext Growth à Paris depuis 2010 (EURONEXT GROWTH - FR0013495298).

Plus d'informations sur www.gaussin.com

Contacts

GAUSSIN Ulysse Communication

Christophe Gaussin, invest@gaussin.com Nicolas Daniels, ndaniels@ulysse-communication.com

+33(0)3.84.46.13.45 +33(0)6.63.66.59.22

Charles Courbet, ccourbet@ulysse-communication.com

+33(0)6.28.93.03.06

