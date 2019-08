Gazprom: bénéfice net en hausse de 32% au 2e semestre grâce aux ventes de gaz

Moscou (awp/afp) - Le géant russe Gazprom a annoncé jeudi une hausse de 32,4% de son bénéfice net au premier semestre sur un an, grâce à une progression des produits des ventes de gaz.

Selon les résultats publiés jeudi, le groupe contrôlé par l'Etat russe a dégagé un bénéfice net de 878,6 milliards de roubles au premier semestre 2019 (11,9 milliards d'euros au taux actuel), contre 663,5 milliards de roubles sur la même période en 2018.

Son bénéfice d'exploitation a pour sa part diminué de 11,2% sur un an à 780,9 milliards de roubles, et son chiffre d'affaires est en légère hausse de 2,6% sur un an à 4.076 milliards de roubles.

En progression trimestrielle, le bénéfice net a augmenté de 17,6% sur un an à 319,1 milliards de roubles.

Gazprom fournit le tiers du gaz consommé en Europe, et, si sa part de marché a eu tendance à augmenter ces dernières années, le groupe russe y est désormais fortement concurrencé par le gaz naturel liquide (GNL).

Les volumes de gaz vendus à l'Europe sont en baisse de 8,2% au deuxième semestre sur un an par rapport à 2018 - année de tous les records - mais cela a été compensé par une augmentation des prix du gaz, notamment en roubles.

