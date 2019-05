Gazprom: bond de 44% du bénéfice net au 1er trimestre

Moscou (awp/afp) - Le géant russe Gazprom a annoncé jeudi une hausse de 44% sur un an de son bénéfice net au premier trimestre, porté par une progression des ventes de gaz à l'Europe, qui atteignent des records.

Selon les résultats publiés jeudi, le groupe contrôlé par l'Etat russe a dégagé un bénéfice net de 535,9 milliards de roubles au premier trimestre de 2019 (7,4 milliards d'euros au taux actuel), contre 371,6 milliards de roubles sur la même période en 2018.

Son bénéfice d'exploitation a légèrement diminué, de 1,9% sur un an à 458,8 milliards de roubles, et son chiffre d'affaires est en hausse de 7,2% sur un an à 2.292 milliards de roubles.

L'amélioration des résultats de l'héritier du ministère soviétique du Gaz intervient dans un contexte où ses exportations vers l'Europe, d'où il tire une grande partie de ses bénéfices, atteignent des niveaux historiques.

"La hausse des ventes est notamment due à une hausse des ventes de gaz à l'Europe et d'autres pays et des ventes de pétrole brut, de condensats de gaz et de produits raffinés", indique Gazprom dans un communiqué.

Si les volumes de gaz vendus à l'Europe sont en baisse de 12,7% sur un an par rapport à 2018 - année de tous les records - cela a été compensé par une augmentation des prix du gaz, de 30% en roubles et de 12% en dollars au premier trimestre.

La part de marché de Gazprom a eu tendance à augmenter ces dernières années en Europe, atteignant environ le tiers de la consommation totale, malgré les tensions avec l'Union européenne qui dit souhaiter réduire sa dépendance au gaz russe.

En 2018, Gazprom avait doublé son bénéfice net à 20,2 milliards d'euros grâce à une progression record des volumes et prix de gaz vendus à l'Europe.

Suite à ces résultats, le groupe a décidé d'une forte augmentation de son dividende pour les actionnaires (Etat russe en tête, contrôlant un peu plus de la moitié de Gazprom), qui a fait à son tour augmenter sa capitalisation, qui a ainsi dépassé celle de Rosneft et Loukoïl, deux premiers groupes pétroliers du pays.

afp/rp