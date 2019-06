GEA Grenobloise d'Electronique et d'Automatismes : Rapport financier semestriel 31/03/2019 0 28/06/2019 | 23:48 Envoyer par e-mail :

SYSTÈMES INFORMATIQUES ET ÉLECTRONIQUES DE PÉAGE RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 31 MARS 2019 GEA RAPPORT D'ACTIVITE SEMESTRIEL 2018/2019 Au cours du premier semestre, la production ressort en recul à 16,85 M€ contre 23,15 M€ au 31 mars 2018, avec une relative stabilisation du niveau d'activité en France (- 4 %) après plusieurs années de baisses significatives. L'activité à l'exportation a connu pour sa part une baisse importante (- 27 %) après la très forte progression enregistrée l'an dernier (+ 82 %). Elle représente néanmoins encore près de 57 % des facturations. Le taux de marge brute progresse fortement au premier semestre sous l'effet du dénouement simultanée non récurent de plusieurs contrats à l'international. Malgré une bonne maîtrise des coûts de personnel (- 4 %), le recours plus important à la sous-traitance et à l'intérim (+ 71 %) ainsi que le maintien de coûts fixes importants dans un contexte de baisse de niveau d'activité n'ont toutefois pas permis de maintenir le taux de marge d'exploitation qui s'inscrit en retrait à 16,45 % contre 17,2 % un an auparavant. Dans un environnement difficile de baisse continue des taux d'intérêts appelé à perdurer le résultat financier, constitué pour l'essentiel de la rémunération de la trésorerie de l'entreprise, ressort en baisse à 0,32 M€ contre 0,64 M€ un an auparavant. Le résultat net s'établit à 2,35 M€ contre 3,27 M€ au 31/03/2018. Il vient renforcer une structure financière saine caractérisée par 79,66 M€ de fonds propres (contre 77 M€ au 31/03/2018), une trésorerie nette de 72,52 M€ (81,26 M€ au 31/03/2018 et 75 M€ au 30/09/18) et une absence totale d'endettement Faits marquants : L'activité en France s'est poursuivie avec la fourniture d'équipements de péage pour la quasi- totalité des sociétés d'autoroutes dans le cadre notamment de contrats pluriannuels. Le premier semestre a été marqué par la livraison des deux premiers sites de péage Free Flow sur ASF (gare de Tonnay Charente) et COFIROUTE (gare de Tours Nord) désormais en exploitation opérationnelle. GEA, qui conçoit et fabrique l'intégralité de ses systèmes de péage sur son unique site de Grenoble, est ainsi le seul acteur français indépendant maîtrisant intégralement en interne cette technologie Flux Libre et entend se positionner sur ce nouveau marché appelé à se développer dans le cadre des orientations gouvernementales définies dans le projet de la future loi d'orientation des mobilités. Plusieurs succès commerciaux ont par ailleurs été enregistrés en France, en particulier dans le cadre du développement de l'activité parkings. L'Agglomération Toulousaine a ainsi accordé sa confiance à GEA pour le renouvellement du système de gestion de ses parcs relais. Ce projet s'inscrit dans un accord cadre d'une durée de 4 ans d'un montant minimum de 3 M€ et maximum de 10 M€. A l'international GEA a poursuivi avec succès ses réalisations en cours et plusieurs contrats ont été remportés en Afrique, en Croatie et au Mexique. Des commandes ont également été signées pour le nouveau badge de télépéage développé par GEA. Le carnet de commandes fermes, exporté à 63 %, s'élevait au 31 mars 2019 à 38 M€ contre 46,8 M€ au 31/03/2018 et 37 M€ au 30/09/18. L'indépendance financière de GEA permettra à l'entreprise de poursuivre ses efforts commerciaux ou techniques stratégiques et de pouvoir faire face, le cas échéant, aux éventuelles baisses du niveau d'activité. 1 Principaux risques et incertitudes : Arrivée de nouveaux concurrents : à notre connaissance aucun nouveau concurrent n'est intervenu dans les domaines d'activité de GEA au cours du semestre écoulé

Baisse des prix : GEA évolue sur un marché concurrentiel ce qui peut entraîner une pression sur les prix.

Par ailleurs la société peut être appelée à faire des efforts commerciaux stratégiques ponctuels, notamment pour pénétrer de nouveaux marchés à l'export.

Des décalages de livraisons sont possibles dans l'activité de GEA en raison notamment des cadences de mise en service des infrastructures autoroutières et des programmes de déploiement des équipements de péage dont la société n'a pas la maîtrise.

Les cycles de prise de commandes sont aléatoires et peuvent être à l'origine de fortes variations d'activité pour l'entreprise.

Contrefaçon : s'il reste marginal compte tenu des évolutions technologiques permanentes et du niveau de services associé à la vente de ce type de produits, ce risque existe néanmoins.

Risque client : ce risque est relativement faible compte tenu de la qualité des donneurs d'ordre en France (sociétés publiques ou privées concessionnaires d'ouvrages d'art). Il peut en revanche être significatif à l'exportation sur certaines zones géographiques.

Risque de change : la couverture des risques de change est réalisée, lorsque cela est possible, sous forme de contrats à terme.

La société utilise également ponctuellement les dispositifs de couverture de la COFACE / BPI.

Risques juridiques : de par ses activités tant en France qu'à l'étranger, la société peut faire l'objet de divers litiges.

GEA a souscrit diverses polices d'assurance pour couvrir ses principaux risques (RC, multirisques et pertes d'exploitation, marchandises transportées, flotte automobile et aérienne). Parties liées : Aucune transaction entre parties liées n'a influé sur la situation financière ou les résultats de la société. 2 GEA ATTESTATION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 31 MARS 2019 Nous soussignés, attestons qu'à notre connaissance les comptes pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société, et que le rapport semestriel d'activité ci-joint présente un tableau fidèle des évènements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice. Meylan, le 26 juin 2019 Serge Alexis Zaslavoglou Grigori Zaslavoglou Président du Directoire Directeur Général Rapport du Commissaire aux Comptessurl'information financière semestrielle Grant Thornton SA d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes au capital de 2 297 184 € inscrite au tableau de l'Ordre de la région GEA Paris - Ile de France et membre de la Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance Compagnie régionale de Versailles au capital de 2 400 000 € RCS Nanterre B 632 013 843 ZIRST 44, quai Charles de Gaulle 12 Chemin Malacher CS 60095 38240 Meylan 69463 Lyon cedex 06 Période du 1eroctobre 2018 au 31 mars 2019 Rapport du Commissaire aux Comptes sur l'information financière semestrielle Société GEA - Grenobloise d'Electronique et d'Automatismes Période du 1eroctobre 2018 au 31 mars 2019 Aux Actionnaires, En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale et en application de l'article L. 451-1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à : l'examen limité des comptes semestriels condensés de la société GEA, relatifs à la période du 1 er octobre 2018 au 31 mars 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;

octobre 2018 au 31 mars 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport ; la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité. Ces comptes semestriels condensés ont été établis sous la responsabilité du Directoire.Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes. 1 Conclusion sur les comptes Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les Grant Thornton Société GEA Page 3 / 3 Rapport du Commissaire aux Comptes sur l'information financière semestrielle Période du 1eroctobre 2018 au 31 mars 2019 comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit. Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes semestriels condensés avec les règles et principes comptables français. 2 Vérification spécifique Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité commentant les comptes semestriels condensés sur lesquels a porté notre examen limité. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels condensés. Lyon, le 26 juin 2019 Le Commissaire aux Comptes Grant Thornton Membre français de Grant Thornton International Thierry Chautant Associé GEA (Comptes semestriels condensés au 31 mars 2019) BILAN (Chiffres exprimés en milliers d'euros) ACTIF 31/03/2019 30/09/2018 (6 mois) (12 mois) ACTIF IMMOBILISE - Immobilisations incorporelles 23 16 - Immobilisations corporelles 978 1 127 - Immobilisations financières 2 813 232 2 581 TOTAL 3 814 1 375 ACTIF CIRCULANT - Stocks et en cours 8 700 9 779 -1 079 - Avances et acomptes versés sur commande d'exploitation - Clients et comptes rattachés 19 525 24 087 -4 563 - Créances diverses 1 137 1 844 - Valeurs mobilières de placement 0 0 - Disponibilités 72 523 74 995 TOTAL 101 885 110 706 - Comptes de régularisation 416 949 -533 TOTAL ACTIF 106 115 113 030 PASSIF 31/03/2019 30/09/2018 (6 mois) (12 mois) CAPITAUX PROPRES - Capital 2 400 2 400 - Primes 2 927 2 927 - Réserves 71 922 68 399 - Report à nouveau 65 2 - Résultat de l'exercice 2 353 6 031 TOTAL 79 667 79 760 PROVISIONS RISQUES ET CHARGES 1 081 1 127 DETTES - Emprunts et dettes financières 5 4 - Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 0 0 - Fournisseurs et comptes rattachés 15 240 20 291 -5 050 - Dettes fiscales et sociales 3 480 3 574 -94 - Autres dettes d'exploitation et diverses 3 501 191 3 310 TOTAL 22 225 24 059 - Comptes de régularisation 3 141 8 085 -4 944 TOTAL PASSIF 106 115 113 030 GEA (Comptes semestriels condensés au 31 mars 2019) COMPTE DE RESULTAT(Chiffres exprimés en milliers d'euros) 31/03/2019 30/09/2018 31/03/2019 31/03/2018 30/09/2018 (6 mois) (6 mois) (12 mois) Chiffre d'affaires net 18 128 22 319 44 187 + Production stockée -1 271 833 1 616 + Autres produits d'exploitation 374 235 322 TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 17 231 23 387 46 125 - Achats 4 871 9 616 19 464 - Variation de stocks -553 -1 265 -826 - Autres achats externes 2 332 2 949 5 133 TOTAL DES CONSOMMATIONS EXTERNES 6 651 11 300 23 771 - Impôts et taxes 426 498 872 - Charges de personnel 6 821 7 110 13 618 - Dotations aux amortissements et provisions 286 301 460 - Autres charges d'exploitation 275 186 318 CHARGES D'EXPLOITATION 14 458 19 396 39 038 RESULTAT D'EXPLOITATION 2 773 3 990 7 087 + Produits financiers 327 655 1 163 - Charges financières 8 12 22 RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 3 092 4 635 8 228 + Produits et charges exceptionnels nets -3 209 3 - Participation des salariés 0 198 155 - Impôt sur les bénéfices 736 1 371 2 045 RESULTAT NET 2 353 3 275 6 031 GEA (Comptes semestriels condensés au 31 mars 2019) TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE(Chiffres exprimés en milliers d'euros) En milliers d'Euros 31/03/19 30/09/18 OPERATIONS D'EXPLOITATION Résultat net 2 353 6 031 Annulation des amortissements et provisions 163 394 Plus ou moins value sur cession d'immobilisations 0 - 5 CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT 2 516 6 421 Variation des créances 5 803 - 6 288 Variation des stocks 1 047 - 2 442 Variation des dettes - 9 222 6 287 VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT -2 373 - 2 443 VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE D'EXPLOITATION 143 3 979 OPERATIONS D'INVESTISSEMENT Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles -36 - 517 Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 0 6 Investissement net d'exploitation -36 -511 Investissements financiers nets -2 577 VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE D'INVESTISSEMENT -2 613 -511 OPERATIONS DE FINANCEMENT Augmentation des capitaux propres en numéraire 0 0 Dividendes payés 0 - 2 509 Emission d'emprunts et dettes financières 0 0 Remboursement d'emprunts et dettes financières 0 0 Variation des comptes courants groupe et associés 0 0 VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE DE FINANCEMENT 0 -2 509 VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE TOTALE -2 470 959 Trésorerie à l'ouverture 74 992 74 033 Trésorerie à la cloture 72 523 74 992 GEA (Comptes semestriels condensés au 31 mars 2019) TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES (Chiffres exprimés en milliers d'euros) Réserve Autres Report à Distribution Total capitaux Capital Primes de Résultat légale réserves nouveau propres dividendes Situation au 30/09/18 2 400 2 927 240 68 159 2 6 031 79 760 Affectation du résultat 3 523 - 2 - 6 031 - 2 511 Distribution de dividendes 65 - 2 511 Résultat au 31/03/2019 2 353 2 353 Situation au 31/03/19 2 400 2 927 240 71 682 65 2 353 79 667 SOCIÉTÉ GEA ANNEXE AUX COMPTES SEMESTRIELS CONDENSES AU 31/03/2019 Note n° 1 : Faits caractéristiques de l'exercice Aucun fait marquant n'est à signaler pour cette période. Note n° 2 : Règles et méthodes comptables Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément au règlement ANC 2016-07 du 4 novembre 2016 (modifiant le règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014) relatif au plan comptable général. Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation,

permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,

indépendance des exercices. et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. a) Immobilisations incorporelles Les immobilisations incorporelles sont constituées de logiciels amortis selon la méthode linéaire sur 12 mois. Les dépenses de recherche et développement ne sont pas immobilisées et figurent dans les charges d'exploitation. 2 b) Immobilisations corporelles Elles sont valorisées à leur coût historique d'acquisition. Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction des durées probables d'utilisations suivantes : - matériels et outillages 3 à 10 ans - agencements des constructions 5 à 15 ans - matériels de transport 5 à 15 ans - mobilier et matériels de bureau 1 à 10 ans c) Immobilisations financières Les valeurs brutes correspondent à la valeur d'entrée dans le patrimoine social. Elles sont éventuellement corrigées d'une provision pour dépréciation destinée à les ramener à leur valeur d'usage. Sont classées en immobilisations financières les actions propres détenues pour la régularisation des cours ainsi que celles acquises dans le programme de rachat d'actions décidé par autorisation de l'Assemblée Générale du 30 mars 2018. La valeur d'inventaire des titres détenus en vue de la régularisation des cours est déterminée en fonction de leur cours moyen observé au cours du mois précédent la clôture de l'exercice. 3 d) Créances et dettes Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Les créances sont, le cas échéant, dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu. e) Stocks et en-cours Les matières premières et les approvisionnements sont valorisés au coût moyen pondéré (CMP). Les travaux en cours sont comptabilisés pour leur coût de production évalué au plus bas du coût de revient ou de la valeur réalisable. Il comprend le coût des matières premières et de la main d'œuvre ainsi que les frais généraux rattachés à la production à l'exclusion des frais financiers. f) Valeurs mobilières de placement Les valeurs mobilières de placement sont représentées par des SICAV de trésorerie ou des titres de sociétés cotées. Les parts de SICAV sont évaluées au prix d'achat suivant la méthode FIFO (premier entré/premier sorti). Les pertes latentes, calculées par comparaison entre la valeur comptable et la valeur probable de négociation font l'objet d'une provision pour dépréciation le cas échéant. La valeur d'inventaire des titres de sociétés cotées est déterminée en fonction de leur cours moyen observé au cours du mois précédent la clôture de l'exercice. g) Opérations en devises Les dettes et créances libellées en devises figurent au bilan pour leur contre valeur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de la conversion des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en écart de conversion. 4 Les pertes latentes font l'objet d'une provision pour risque. Les créances en devises faisant l'objet d'une couverture à terme figurent au bilan pour leur contre valeur au cours de couverture. h) Chiffre d'affaires Le chiffre d'affaires est constitué des montants facturables aux clients en fonction des dispositions contractuelles (cahier des charges). Les produits constatés d'avance correspondent aux produits facturés selon ces dispositions contractuelles pour leur quote-part supérieure au degré de réalisation effectif des travaux. i) Prise en compte du revenu Du fait des spécificités techniques des contrats, la marge est prise en compte lors de l'achèvement des installations. j) Engagements de retraite Les engagements de retraite sont comptabilisés sur la base des indemnités de départ en retraite prévues par la convention collective, charges sociales incluses. La provision correspond aux indemnités actualisées qui seraient allouées au personnel à l'âge de 65 ans compte tenu du taux de rotation et de l'espérance de vie évaluée pour chaque salarié. Les engagements ont été calculés avec la table INSEE F 2010-2012. 5 Compléments d'informations relatifs au bilan et au compte de résultat. (Données en euros) Note n° 3 : Immobilisations incorporelles Montant Augmentations Diminutions Montant au 30/09/18 au 31/03/19 Valeur brute 694 095 19 311 713 406 Amortissements 678 109 11 845 689 954 Valeur nette 15 986 7 466 23 452 Ce poste est constitué des logiciels acquis par l'entreprise. Note n° 4 : Immobilisations corporelles Valeur brute Acquisitions Sorties Virement de Valeur brute en début poste à en fin d'exercice poste d'exercice Installations techniques, 1 472 601 6 873 1 479 473 matériels et outillages Agencements divers 1 827 613 1 400 1 829 012 Matériels de transport 1 940 297 1 940 298 Autres immobilisations 893 449 7 807 901 256 corporelles TOTAL 6 133 960 16 079 6 150 039 6 Amortissements Montant en Dotations Diminutions Montant en début fin d'exercice d'exercice Installations techniques matériels et outillages 1 280 900 25 156 1 306 056 Agencements divers 1 492 426 34 913 1 527 340 Matériels de transport 1 410 302 80 692 1 490 994 Autres immobilisations corporelles 823 419 24 342 847 761 TOTAL 5 007 047 165 104 5 172 151 Note n° 5 : Immobilisations financières Ce poste se décompose ainsi : Valeur brute Acquisitions Cessions Valeur brute au 30/09/18 au 31/03/19 Participations 0 0 0 0 Actions propres (1) (2) 184 323 2 718 625 141 057 2 761 891 Autres immobilisations financières : 40 112 4 064 44 176 Dépôts et cautionnements Détail des variations sur les titres GEA auto-détenus en vue de réduction de capital. Nombre de titres au Acquisitions Cessions Nombre de titres au 30/09/2018 31/03/2019 0 30 000 0 30 000 7 Leur valeur de réalisation au 31 mars 2019 est de 2 628 000 € pour une valeur comptable de 2 662 000 €, générant ainsi une moins-value latente de 34 000 €. Autorisation de l'Assemblée Générale du 30 mars 2018. Détail des variations sur les titres GEA auto-détenus dans le cadre du contrat de liquidité. Nombre de titres au Acquisitions Cessions Nombre de titres au 30/09/2018 31/03/2019 1 881 1 046 1 796 1 131 Leur valeur de réalisation au 31 mars 2019 est de 99 076 € pour une valeur comptable de 99 891 €, générant ainsi une moins-value latente de 815 €. Au 30 septembre 2018, cette valeur de réalisation s'élevait à 178 695 € pour une valeur comptable de 187 323 €. Note n° 6 : Entreprises liées Aucune donnée significative ne concerne les entreprises liées. Note n° 7 : Stock et en-cours Ce poste a évolué comme suit : 03/2019 09/2018 Consommables et pièces détachées 4 106 128 3 553 414 Provision pour dépréciation matières premières 109 219 77 205 Travaux en cours 4 703 507 6 302 793 Provision pour dépréciation travaux en cours - --------------- --------------- 8 700 416 9 779 002 8 Note n° 8 : Créances Créances clients et comptes rattachés Ce poste comprend les factures à établir pour un montant de 8 183 155 Euros. La ventilation de ce poste est la suivante : Données en euros 03/2019 09/2018 Factures à établir France (TTC) 211 874 289 612 Factures à établir Export 7 935 969 9 776 873 Total 8 183 155 10 066 485 Le chiffre d'affaires export est facturé lorsque les travaux réalisés sont acceptés et après que le client ait donné son accord pour le paiement. Variation des provisions sur créances clients Provisions au 30/09/18 Dotations Reprises Provisions au 31/03/19 388 027 388 027 Autres créances Elles se décomposent comme suit : Fournisseurs 1 614 Personnel et Charges sociales 7 924 Etat 1 058 249 Autres 88 060 ----------- 1 155 847 9 Variation des provisions sur autres créances Provisions au 30/09/18 Dotations Reprises Provisions au 31/03/19 18 516 18 516 État des échéances des créances Montant - 1 an 1 à 5 ans + 5 ans Brut Actif immobilisé 44 176 44 176 Clients et rattachés 19 912 543 19 524 516 388 027 Fournisseurs débiteurs 1 614 1 614 Personnel et comptes rattachés 7 924 7 924 État et autres collectivités 1 058 249 1 058 249 Débiteurs divers 88 060 88 060 Charges constatées d'avance 415 511 415 511 21 528 077 21 095 874 432 203 Note n° 9 : Disponibilités et valeurs mobilières de placement Le poste des disponibilités comprend des comptes à terme pour 15 000 000 euros et des comptes en devises pour 567 275 euros. Le complément correspond à des liquidités. Note n° 10 : Capital social Le capital social est de 2 400 000 euros. Nombre d'actions Nominal Actions composant le capital au début de l'exercice 1 195 528 2,0075 euros Actions composant le capital en fin d'exercice 1 195 528 2,0075 euros Les actions nominatives détenues depuis plus de quatre ans bénéficient d'un droit de vote double. 10 Variation des capitaux propres 30/09/18 Affectation Distribution de Résultat de 31/03/19 de résultat N-1 dividendes l'exercice Capital 2 400 000 2 400 000 Primes d'émission 2 927 021 2 927 021 Réserve légale 240 000 240 000 Autres réserves 68 159 365 3 522 658 71 682 023 Report à nouveau 1 961 -1 961 65 375 65 375 Résultat 6 031 305 -3 520 697 - 2 510 609 2 352 834 2 352 834 79 759 653 0 -2 445 234 2 352 834 79 667 253 Note n° 11 : Provisions pour risques et charges Les provisions pour risques charges s'élèvent à 1 081 210 € et se décomposent ainsi : 30/09/18 Dotations Reprises Reprises non 31/03/19 utilisées utilisées Provision pour garantie clients (1) 397 509 28 669 368 840 Provision pour indemnités de 452 484 28 361 45 162 435 683 départ à la retraite (2) Autres provisions pour risques (3) 276 687 276 687 1 126 680 28 361 45 162 28 669 1 081 210 La provision pour garantie clients correspond à la couverture de la garantie contractuelle sur les chantiers France, Union Européenne et Export. Elle repose sur une estimation raisonnable des travaux à réaliser pour la période 2019/2020. La provision pour indemnités de départ à la retraite (charges sociales incluses) au 31 mars 2019 n'a pas fait l'objet d'un nouveau calcul, elle a seulement été impactée par les départs intervenus sur la période et la diminution des fonds liée aux départs. Ainsi, elle s'élève à 435 683 €. Les principales hypothèses retenues sont les suivantes : - Taux de revalorisation des salaires : 1,00 % 11 - Taux d'actualisation : 1,40 % - Taux de charges sociales : 47,00 % - Taux de rotation du personnel : . âge compris entre 20 et 29 ans : 5,00 % . âge compris entre 30 et 39 ans : 5,00 % . âge compris entre 40 et 49 ans : 2,00 % . âge compris entre 50 et 65 ans : 0,00 % La société GEA a réalisé un versement d'un montant de 1 434 194 € auprès d'un organisme externe pour la gestion de ses indemnités de départ à la retraite le 30 septembre 2013. Au 31 mars 2019, la valorisation de l'actif cantonné s'élève à 1 423 120 € après actualisation. Dont : Charge relative à l'avis de mise en recouvrement suite à un contrôle fiscal intervenu au cours d'un exercice antérieur concernant l'établissement stable de Cote d'Ivoire (276 687 €). Note n° 12 : État des échéances des dettes Montant - 1 an 1 à 5 ans + 5 ans Brut Emprunts et dettes auprès des établissements : - à plus de 1 an à l'origine - à moins de 1 an à l'origine Emprunts et dettes financières diverses 4 529 4 529 Avances et acomptes reçus 0 0 Fournisseurs 15 240 267 15 240 267 Dettes fiscales et sociales 3 480 002 3 480 002 Autres dettes 1 053 665 1 053 665 Groupe et associés 2 446 862 2 446 862 Produits constatés d'avance (1) 3 141 035 3 141 035 25 366 360 25 366 360 Facturation d'avance sur travaux en cours. 12 Note n° 13 : Charges à payer Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit 4 529 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 428 861 Dettes fiscales et sociales 2 842 147 Autres dettes 1 019 665 -------------- 8 295 202 Note n° 14 : Chiffre d'affaires Il se décompose ainsi : a. Répartition par zone géographique : France Export Total Ventes de produits fabriqués 7 172 115 8 545 374 15 717 788 Prestations de services et divers 670 108 1 739 612 2 409 721 --------------- --------------- ---------------- 7 842 223 (1) 10 284 986 18 127 509 Répartition du chiffre d'affaires Export par zone géographique (données en K€) : Union EUROPE ASIE AMERIQUE AFRIQUE Total Européenne (hors UE) 2 045 2 944 164 1 053 (2)4 079 10 285 Ce montant comprend notamment le chiffre d'affaires réalisé en Côte d'Ivoire par l'intermédiaire de l'établissement stable. Répartition par activité (données en K€) : Péage et Maintenance Divers Total parking (Prest. services) 15 718 2 375 35 18 128 13 Note n° 15 : Résultat exceptionnel Produits de cessions d'éléments d'actif Euros Autres produits exceptionnels 404 Euros Reprises de provisions (cf. note n°11) 45 162 Euros Charges exceptionnelles diverses -20 459 Euros Valeurs nettes comptables des éléments d'actif cédés Euros Provisions pour risques exceptionnels (cf. note n°11) -28 361 Euros ------------ -3 255 Euros

