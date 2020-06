GEA Grenobloise d'Electronique et d'Automatismes : Résultats semestriels 31/03/2020

En millions d'euros 31/03/2020 31/03/2019 Production SYSTÈMES INFORMATIQUES ET ÉLECTRONIQUES DE PÉAGE 17,85 16,85 Marge Brute 11,52 12,53 En millions d'eurosRésultat d'exploitation 31/03/20161,68 31/03/20152,77 ProductionRésultat net 25,811,57 28,182,35 2019/2020la quasi-totalité des sociétés d'autoroutes dans le cadre notamment de contratspluriannuels. Un contrat significatif avec le Groupe Vinci a par ailleurs été signé pour leséquipements de péage du futur contournement de Strasbourg. Le premier semestre a également été marqué par plusieurs succès commerciaux pour l'activité parkings avec notamment de nouvelles commandes de la part des agglomérations de Nantes et de Toulouse et un premier contrat avec la ville de Thonon-Les-Bains.

15,49

17,30

Le Conseil de Surveillance réuni le 26 juin 2020 a examiné les comptes semestriels au 31 mars 2020 établis selon les règles et principes comptables français et arrêtés par le Directoire.

4,23

6,21

4,05

Au cours du premier semestre, la production ressort en légère progression à 17,85 M€ contre 16,85 M€ au 31 mars 2019, avec un niveau d'activité en France stable et une activité à l'exportation en progression de 8 % représentant 58 % des facturations.

L'activité maintenance pour sa part a constitué sur la période près de 14 % duchiffre d'affaires et a progressé de 10 % par rapport à l'an dernier.

A 64,5 % le taux de marge brute est en recul par rapport au premier semestre 2018/2019 qui intégrait, pour rappel, des éléments non récurrents liés au dénouement simultané de plusieurs contrats à l'international.

Malgré une bonne maîtrise des coûts de personnel (- 0,4 %), le recours plus important à la sous-traitance (+ 42 %) et à l'intérim (+ 17,7 %) ainsi que lemaintien de coûts fixes importants n'ont pas permis de maintenir le niveau derésultat d'exploitation en valeur.

Le taux de résultat d'exploitation s'inscrit de ce fait en retrait à 9,43 % contre 16,45 % un an auparavant.

Dans un environnement difficile de taux d'intérêts bas, le résultat financier,constitué pour l'essentiel de la rémunération de la trésorerie de l'entreprise, ressort en baisse à 0,12 M€ contre 0,32 M€ un an auparavant en raison du remplacement de nos placements arrivés à échéance par de nouveaux comptes à terme progressifs.

Le résultat net s'établit à 1,57 M€ contre 2,35 M€ au 31/03/2019. Il vientrenforcer une structure financière saine caractérisée par 78 M€ de fonds propres(contre 79,66 M€ au 31/03/2019), une trésorerie nette de 70,61 M€ (72,52 M€ au 31/03/2019 et 67,3 M€ au 30/09/19) et une absence totale d'endettement.

L'activité en France s'est poursuivie avec la fourniture d'équipements de péage pour

Dans le domaine des parkings d'aéroports un nouveau projet a été signé pour lesAéroports de Lyon et une première commande à été signée avec Aéroports de Paris.

Enfin, la réalisation de deux nouveaux parkings sécurisés pour poids lourds a été confiée à GEA (Sarreguemines et Euro Tunnel).

A l'international GEA a poursuivi avec succès ses réalisations en cours et plusieurscontrats ont notamment été remportés pour un montant global de plus de 18 M€ enCroatie, en Grèce, au Portugal, en Tunisie, en Jamaïque, au Mexique et au Turkménistan (autoroute Ashgabat-Turkmenabad, premier projet dans ce pays pour GEA).

Le carnet de commandes fermes, exporté à 74 %, s'élevait au 31 mars 2020 à 51,3 M€ contre 38 M€ au 31/03/2019.

La fin du premier semestre a également été marquée par la crise du COVID 19.

La production a ainsi été totalement arrêtée à partir du 17 mars et n'a que très partiellement pu reprendre en mai.

Pendant cette période 50 % des effectifs a été en mesure de poursuivre une activitéen télétravail, le reste des salariés ayant dû être mis au chômage partiel (l'entreprise a fait le choix de compléter à 100 % le salaire des personnels touchés par cette mesure). La reprise nominale de la production n'a pu intervenir qu'à partir de début juin, date à laquelle la quasi-totalité du personnel a pu reprendre son activité dans les locaux de l'entreprise.

Les difficultés de circulation qui résultent de la fermeture des frontières ont affectéet continueront de peser sur le déploiement de nos systèmes à travers le monde ainsi que sur nos activités commerciales.

L'indépendance financière de GEA permettra à l'entreprise de poursuivre ses effortscommerciaux, techniques ou stratégiques et de pouvoir faire face aux conséquences économiques de la crise sanitaire actuelle. Si l'activité et la trésorerie de l'entreprise ontété relativement peu affectées sur le premier semestre, elles le seront probablementsur la deuxième partie de l'exercice, et sans doute au-delà, en raison de possibles

décalages d'activité et en cas de persistance de la crise.

