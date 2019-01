Gea (grenobloise D'electronique Et D'automatismes) : Résultats annuels 2017/2018

En millions d'euros 30/09/2018 30/09/2017 Production 45,80 41,23 Marge Brute 27,17 26,81 Résultat d'exploitation 7,08 7,43 Résultat net 6,03 6,20



Le Conseil de Surveillance, réuni le 24 janvier 2019, a examiné les comptes annuels de l'exercice clos le 30/09/2018 établis selon les règles et principes comptables français et arrêtés par le Directoire. Les procédures d'audit ont été effectuées par le commissaire aux comptes et le rapport d'audit relatif à la certification des comptes est en cours d'émission.

Les tendances générales observées au cours du premier semestre se sont confirmées sur l'ensemble de l'exercice.

La production ressort en hausse de 11 % avec une situation très contrastée entre la France avec un chiffre d'affaires en recul de 41,3 % et l'exportation qui connaît une progression de chiffre d'affaires de 82,7 % et a représenté plus de 67 % des facturations contre 40 % au cours de l'exercice précédent.

Les efforts commerciaux engagés à l'international depuis ces dernières années ont ainsi permis au cours de cet exercice de compenser la baisse constante de l'activité liée au ralentissement des programmes d'automatisation en France.

Le taux de marge brute diminue sous l'effet conjugué d'une augmentation des travaux en cours et des efforts commerciaux sur les prix consentis dans certaines zones à l'exportation.

La marge brute reste stable en valeur sous l'effet de la hausse de la production.

En dépit d'une relativement bonne maîtrise des coûts, le résultat d'exploitation ressort à 7,08 M€ contre 7,43 M€ en 2017 en raison, notamment, de reprises de provisions moins importantes que l'an dernier.

Le résultat financier, constitué pour l'essentiel de la rémunération de la trésorerie de l'entreprise, s'élève à 1,14 M€ contre 1,13 M€.

Le résultat net s'établit à 6,03 M€ et vient renforcer une structure financière caractérisée par 79,75 M€ de fonds propres (contre 76,23 M€ au 30/09/2017), une absence totale d'endettement et une trésorerie nette de 75 M€ contre 74 M€ un an auparavant.

Faits marquants :

A l'international, GEA a poursuivi avec succès ses réalisations en cours et plusieurs contrats ont été remportés en Asie, en Russie, en Afrique, au Mexique et au Brésil.

GEA a notamment enregistré ses premières commandes à l'exportation pour son nouveau badge de télépéage.

L'activité en France s'est poursuivie avec la fourniture d'équipements de péage pour la quasi-totalité des sociétés d'autoroutes.

Par ailleurs, dans le cadre du développement de l'activité parking, les villes d'Annecy, de Courchevel, de Nantes, de Paris, de Rouen et de Vélizy, le Marché d'Intérêt National de Rungis et Disneyland Paris ont accordé leur confiance à GEA.

Enfin, après la mise en œuvre avec succès d'un premier site pilote de péage Free Flow à Antibes, GEA s'est vue confier la réalisation de deux autres sites sur les réseaux ASF et COFIROUTE.

En dépit de ces résultats commerciaux le carnet de commandes fermes, exporté à 71 %, s'élevait au 30/09/2018 à 37 M€ contre 50,5 M€ au 30/09/2017.

La faiblesse persistante du marché Français et l'atonie actuelle des consultations internationales peuvent laisser présager d'un niveau d'activité très incertain pour l'exercice 2018/2019.

Le chiffre d'affaires brut (non retraité des produits constatés d'avance) du premier trimestre de l'exercice en cours ressort en forte baisse (-52,7 %) à 6,92 M€ contre 14,66 M€ un an auparavant (le chiffre de l'an dernier intégrait des éléments exceptionnels).

Le chiffre d'affaires de l'ensemble de l'exercice ne saurait cependant être extrapolé à partir de ce seul niveau de facturation brute.

Depuis la clôture, GEA a remporté plusieurs contrats en France et à l'exportation pour un montant global minimum de 10 M€.

Dans le cadre du Projet Mobilités 2020-2025-2030, Tisséo Collectivités (Transports en Commun de l'Agglomération Toulousaine) vient notamment de confier à GEA le renouvellement du système de gestion de ses parcs relais destinés à ses usagers.

Le Directoire, avec l'accord du Conseil de Surveillance, proposera à l'assemblée générale du 27 mars 2019 le maintien d'un dividende de 2,10 € par action.

GEA entend ainsi poursuivre sa politique prudente de distribution visant à assurer son indépendance financière afin de lui permettre de poursuivre ses efforts commerciaux, techniques ou stratégiques (effort sur les prix, investissements technologiques, prise de risques financiers sur certaines zones difficiles) et de faire face aux difficultés pouvant résulter d'un niveau d'activité incertain au cours des prochaines années.

