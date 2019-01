Gear4music Holdings PLC : Fausse note à la Bourse de Londres, -40% 0 04/01/2019 | 09:44 Envoyer par e-mail :

Le vendeur en ligne d'instruments de musique britannique



"J'ai confiance en notre approche consistant à bâtir une structure plus grosse le plus rapidement possible, qui nous placera dans une position solide à mesure que le marché se consolidera davantage au cours de l'exercice 2020 et au-delà", a expliqué le CEO, Andrew Wass. Insuffisant pour empêcher un plongeon de -42,7% à 282,5 GBp autour de 9h30. Le vendeur en ligne d'instruments de musique britannique Gear4Music perd plus du tiers de sa valeur à la Bourse de Londres dans la matinée du 4 janvier, après avoir annoncé que son Ebitda pour l'exercice 2018/2019 (clos fin février) sera légèrement inférieur à celui de l'exercice précédent (3,46 millions de livres). Une situation que le management justifie par un goulet d'étranglement au niveau de la plateforme de distribution d'York, qui a atteint sa capacité maximum entre le "Black Friday" et Noël. Le chiffre d'affaires a d'ailleurs bondi de 41% sur quatre mois (septembre à décembre) pour atteindre 48,72 millions de livres. Compte tenu de la croissance des revenus affichée, la marge d'Ebitda va mécaniquement se dégrader fortement."J'ai confiance en notre approche consistant à bâtir une structure plus grosse le plus rapidement possible, qui nous placera dans une position solide à mesure que le marché se consolidera davantage au cours de l'exercice 2020 et au-delà", a expliqué le CEO, Andrew Wass. Insuffisant pour empêcher un plongeon de -42,7% à 282,5 GBp autour de 9h30.

