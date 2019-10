Geberit : Barclays entame une couverture à 'sous-pondérer'

01/10/2019 | 11:33

Barclays entame une couverture de Geberit avec une recommandation 'sous-pondérer' et un objectif de cours de 410 francs suisses, jugeant la performance du cours de Bourse 'nourrie par une fuite vers la qualité de plus en plus déconnectée des fondamentaux'.



Dans sa note, le broker reconnait que le fabricant helvétique de systèmes sanitaires 'offre une exposition aux marchés finaux défensive et un très bon historique de croissance organique des revenus, de stabilité des marges et de génération de trésorerie'.



Barclays pense néanmoins que les investisseurs négligent des risques liés aux perspectives de croissance organique et à des attentes exigeantes. Il voit ainsi 'un risque sur les résultats à un horizon de 12 mois comme principal catalyseur'.



